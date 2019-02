Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koránt sem a gyorséttermek utánpótlását adják a romkocsmák homályában merengő bölcsészek, mutat rá az MTA a kutatóintézetek átalakításának tervét kommentálva, konkrét példákkal illusztrálva igazát.\r

\r

","shortLead":"Koránt sem a gyorséttermek utánpótlását adják a romkocsmák homályában merengő bölcsészek, mutat rá az MTA...","id":"20190201_A_human_tudomanyok_hasznarol_gyozkodi_a_kormanyt_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca92678-3954-4008-abc7-05f66ee63ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_A_human_tudomanyok_hasznarol_gyozkodi_a_kormanyt_az_MTA","timestamp":"2019. február. 01. 11:25","title":"A humán tudományok hasznáról győzködi a kormányt az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pocsék hír egy hónappal a világbajnokság előtt.\r

","shortLead":"Pocsék hír egy hónappal a világbajnokság előtt.\r

","id":"20190201_harom_helyen_torte_el_a_kezet_liu_shaoang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2019403a-7bbb-40bb-8d85-7e1b0e97ebc5","keywords":null,"link":"/sport/20190201_harom_helyen_torte_el_a_kezet_liu_shaoang","timestamp":"2019. február. 01. 14:01","title":"Három helyen törte el a kezét Liu Shaoang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3715604e-365c-4270-a7dd-261b5a6dadd4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Eggyel növelte iPhone mobiljai számát, kettővel meg adósságának számát – ez utóbbit millióban kell érteni, nulláról lett kétmillió.","shortLead":"Eggyel növelte iPhone mobiljai számát, kettővel meg adósságának számát – ez utóbbit millióban kell érteni, nulláról...","id":"20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Szel_Bernadett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3715604e-365c-4270-a7dd-261b5a6dadd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfbf92f-40a3-470f-8941-1374284775ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Szel_Bernadett","timestamp":"2019. február. 01. 00:25","title":"Kétmilliós tartozása lett Szél Bernadettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit arra kérnek, ezúttal ne menjen kirándulni.","shortLead":"Mindenkit arra kérnek, ezúttal ne menjen kirándulni.","id":"20190202_Jegpalya_boritja_a_Normafat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf4d988-63f7-4774-9588-08033084e802","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Jegpalya_boritja_a_Normafat","timestamp":"2019. február. 02. 14:32","title":"Jégpálya borítja a Normafát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ceba02-5417-4dfb-9cdb-046fd3d8fb55","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kiskundorozsma és Szeged között lezárták a vágányt, pótlóbuszok közlekednek.","shortLead":"Kiskundorozsma és Szeged között lezárták a vágányt, pótlóbuszok közlekednek.","id":"20190201_Gazolt_az_intercity_Szegednel_potlobuszozas_es_kesesek_varhatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ceba02-5417-4dfb-9cdb-046fd3d8fb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f1521-748b-43b6-8e9f-c0be094257e4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190201_Gazolt_az_intercity_Szegednel_potlobuszozas_es_kesesek_varhatok","timestamp":"2019. február. 01. 17:30","title":"Gázolt az intercity Szegednél, pótlóbuszozás és késések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24324da-0f56-4aa4-9afe-42aa34ddd10e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Olyan kutyafajtáknál is megjelent a szívbetegség, amelyek erre genetikailag nem hajlamosak, egy vizsgálat szerint az étrendjük miatt.","shortLead":"Olyan kutyafajtáknál is megjelent a szívbetegség, amelyek erre genetikailag nem hajlamosak, egy vizsgálat szerint...","id":"20190131_Szivbetegseget_okozhat_nehany_divatos_kutyaetrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24324da-0f56-4aa4-9afe-42aa34ddd10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c523fc-e723-4e1b-8e06-5e2c0a712c14","keywords":null,"link":"/elet/20190131_Szivbetegseget_okozhat_nehany_divatos_kutyaetrend","timestamp":"2019. január. 31. 21:11","title":"Szívbetegséget okozhat néhány divatos kutyaétrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei mindenképpen szeretné beelőzni a Samsungot, ezért Barcelonába viszik a hajlítható kijelzős okostelefont. Most az is kiderült, pontosan mikor mutatják be.","shortLead":"A Huawei mindenképpen szeretné beelőzni a Samsungot, ezért Barcelonába viszik a hajlítható kijelzős okostelefont. Most...","id":"20190202_huawei_hajlithato_kijelzo_okostelefon_mwc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c15b2ef-3df7-439e-a3f4-d7bd47e3e93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190202_huawei_hajlithato_kijelzo_okostelefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 02. 12:03","title":"Megvillantotta a Huawei az összehajtható mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lackfi János megpróbál kimaradni a közéleti vitákból, és az irodalmi kultúrharcból is. Hogy mi a titka? A belső emigráció.","shortLead":"Lackfi János megpróbál kimaradni a közéleti vitákból, és az irodalmi kultúrharcból is. Hogy mi a titka? A belső...","id":"20190201_Lackfi_Janos_Emigraltam_Marpedig_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c3787d-0432-421c-b004-8d82b1297624","keywords":null,"link":"/kultura/20190201_Lackfi_Janos_Emigraltam_Marpedig_Magyarorszagra","timestamp":"2019. február. 01. 10:11","title":"Lackfi János a kultúrharcról: Izgalmas buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]