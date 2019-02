Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt a hivatalban lévő elnök javasolta.","shortLead":"Ezt a hivatalban lévő elnök javasolta.","id":"20190202_Elorehozott_parlamenti_valasztasokat_tarthatnak_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a6ba3b-77e3-42b1-8c0f-1d4a6d030c88","keywords":null,"link":"/vilag/20190202_Elorehozott_parlamenti_valasztasokat_tarthatnak_Venezuelaban","timestamp":"2019. február. 02. 20:19","title":"Előrehozott parlamenti választásokat tarthatnak Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkája az árazását tekintve bőven a prémium kategóriába katapultálta új portékáját. Cserébe viszont igen sportos és nagyon tágas.","shortLead":"A VW konszern cseh márkája az árazását tekintve bőven a prémium kategóriába katapultálta új portékáját. Cserébe viszont...","id":"20190203_hazankban_a_legdragabb_skoda_a_240_lovas_kodiaq_rs_ami_mar_bmw_arszinten_mozog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b16427-b2b7-4268-a42f-55489a98c654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e80532-732a-4647-a1ed-d76a3fa1eac6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_hazankban_a_legdragabb_skoda_a_240_lovas_kodiaq_rs_ami_mar_bmw_arszinten_mozog","timestamp":"2019. február. 03. 08:21","title":"Hazánkban a legdrágább Skoda, a 240 lovas Kodiaq RS, ami már BMW árszinten mozog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e8c4c0-adec-47b0-9c6b-3e315e017aa0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Budapesti rendőrök mentettek meg egy autópálya mellett bajba jutott állatot.","shortLead":"Budapesti rendőrök mentettek meg egy autópálya mellett bajba jutott állatot.","id":"20190203_m1es_autopalya_oz_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91e8c4c0-adec-47b0-9c6b-3e315e017aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e4ae56-6e7c-4643-9f70-92d745360471","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_m1es_autopalya_oz_rendorseg","timestamp":"2019. február. 03. 11:06","title":"Megúszta most az őz az autópályás kalandot, mert elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédia 110 halálos áldozatot követelt, több mint kétszázan eltűntek.","shortLead":"A tragédia 110 halálos áldozatot követelt, több mint kétszázan eltűntek.","id":"20190202_Sokkolo_video_a_brazil_gatszakadasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5612d28-a087-4bd6-badd-14d7d8fab964","keywords":null,"link":"/vilag/20190202_Sokkolo_video_a_brazil_gatszakadasrol","timestamp":"2019. február. 02. 14:36","title":"Sokkoló videó a brazíliai iszapömlésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"Varga Júlia","category":"gazdasag","description":"A jelenleg folyó technológia robbanás leginkább a közepes jövedelmű államokban, így Magyarországon veszélyezteti a foglalkoztatást. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, elsősorban az oktatási rendszert kellene átalakítani. ","shortLead":"A jelenleg folyó technológia robbanás leginkább a közepes jövedelmű államokban, így Magyarországon veszélyezteti...","id":"20190202_Tanulni_kene_de_kepesek_vagyunke_jol_tanitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7047ac8-9a23-461c-9de2-031e19a7051e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Tanulni_kene_de_kepesek_vagyunke_jol_tanitani","timestamp":"2019. február. 02. 20:40","title":"Tanulni kéne, de képesek vagyunk-e jól tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d46948-a92e-4e51-989e-33c82b6747c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Debrecenben történt.","shortLead":"A baleset Debrecenben történt.","id":"20190202_Eletveszelyesen_megserult_egy_fanak_hajto_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5d46948-a92e-4e51-989e-33c82b6747c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c960011-9a64-4a72-b80c-14b59f6f2796","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Eletveszelyesen_megserult_egy_fanak_hajto_sofor","timestamp":"2019. február. 02. 11:12","title":"Életveszélyesen megsérült egy fának hajtó sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","shortLead":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","id":"20190203_autopiac_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d67361-4ef3-48cd-8dfe-f17e05614d3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_autopiac_nemetorszag","timestamp":"2019. február. 03. 12:44","title":"Nehezen zöldülünk így: már 170 lóerős egy átlagos új dízel a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f0d7c9-53a0-4a92-a10c-02d2db142853","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Nagy Zsoltja vagy Fekete Ernője lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és kiszámíthatatlanok – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190201_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_12_Dekany_Barnabas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6f0d7c9-53a0-4a92-a10c-02d2db142853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1559cd06-8210-4861-93fc-5aaaa118cce3","keywords":null,"link":"/kultura/20190201_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_12_Dekany_Barnabas","timestamp":"2019. február. 01. 20:00","title":"Dékány Barnabás: A saját életében mindenki lehet zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]