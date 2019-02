Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a kormányhű hetilap, a Figyelő szerint.","shortLead":"Legalábbis a kormányhű hetilap, a Figyelő szerint.","id":"20190207_Adocsokkentes_allami_beruhazasok__errol_beszel_Orban_az_evertekelojen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdadee3b-1844-4d2d-b638-1514cb66b856","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Adocsokkentes_allami_beruhazasok__errol_beszel_Orban_az_evertekelojen","timestamp":"2019. február. 07. 11:37","title":"Adócsökkentés, állami beruházások – erről beszél Orbán az évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését Nycke Groot a Győri Audi ETO kézilabdacsapatánál. \r

","shortLead":"Nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését Nycke Groot a Győri Audi ETO kézilabdacsapatánál. \r

","id":"20190205_nycke_groot_kezilabda_gyori_audi_eto_kc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc612b9-7c1f-4bfa-8168-f2817f44d668","keywords":null,"link":"/sport/20190205_nycke_groot_kezilabda_gyori_audi_eto_kc","timestamp":"2019. február. 05. 17:42","title":"Döntött a jövőjéről a Győr sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59be006-ff91-4a5b-b619-e5b97b8e9409","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós milliárdokból fűthetnek be tótkomlósi lakásokat, a geotermális rendszerre két és fél milliárd forintra pályázott a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, a beruházás másik felére az állam is garanciát vállalt.","shortLead":"Uniós milliárdokból fűthetnek be tótkomlósi lakásokat, a geotermális rendszerre két és fél milliárd forintra pályázott...","id":"20190206_Befuthetnek_Totkomloson_milliardokbol_furnak_termal_kutakat_a_kisvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59be006-ff91-4a5b-b619-e5b97b8e9409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6466f6bd-6940-4755-84bf-ad5cba818042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Befuthetnek_Totkomloson_milliardokbol_furnak_termal_kutakat_a_kisvarosban","timestamp":"2019. február. 06. 16:01","title":"Befűthetnek Tótkomlóson, milliárdokból fúrnak termálkutakat a kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190206_Atneveztek_a_Magyar_Idoket_megindult_a_memozon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b757e689-c9ee-438d-9d0a-d7791f6e0ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2fc64a-63f1-4d07-b762-290a3d6d6c71","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Atneveztek_a_Magyar_Idoket_megindult_a_memozon","timestamp":"2019. február. 06. 15:31","title":"Átnevezték a Magyar Időket, megindult a mémözön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valós időben lehet majd tudni, pontosan mikor, hol, mi történik a dohánytermékekkel. A rendszer kiépítésére és ötévnyi üzemeltetésére 4 milliárd forintot szán az állami trafikcég. Az egyedi azonosítókért díjat számolhatnak fel a gyártóknak és az importőröknek.","shortLead":"Valós időben lehet majd tudni, pontosan mikor, hol, mi történik a dohánytermékekkel. A rendszer kiépítésére és ötévnyi...","id":"20190205_Nyomkovetot_szerelnek_minden_egyes_doboz_cigire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55c02041-f994-4bc4-9065-2bd7c8328319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f345b7d1-67dd-4690-8ff6-2bfc970d3836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Nyomkovetot_szerelnek_minden_egyes_doboz_cigire","timestamp":"2019. február. 05. 14:08","title":"Lekövethető egyedi azonosítót raknak minden egyes doboz cigire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41587e4d-7248-403e-827c-ec40c4ee3427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatvani Bosch-gyár szakszervezete azzal büszkélkedik, hogy a cégvezetés szinte minden követelésüket elfogadta.","shortLead":"A hatvani Bosch-gyár szakszervezete azzal büszkélkedik, hogy a cégvezetés szinte minden követelésüket elfogadta.","id":"20190206_Hatott_az_Audisztrajk_peldaja_a_Bosch_hatvani_gyaraban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41587e4d-7248-403e-827c-ec40c4ee3427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982d8d18-992f-40ef-a2f8-cb520df8dd4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Hatott_az_Audisztrajk_peldaja_a_Bosch_hatvani_gyaraban_is","timestamp":"2019. február. 06. 08:43","title":"Hatott az Audi-sztrájk példája a Bosch hatvani gyárában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még jövőre is segíteni fogják az EU-pénzek a magyar növekedést, az Európai Bizottság pedig csak akkor nem fog fizetni, ha látványosan trükközik valaki a pályázaton – mondta el Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója a HVG-nek.","shortLead":"Még jövőre is segíteni fogják az EU-pénzek a magyar növekedést, az Európai Bizottság pedig csak akkor nem fog fizetni...","id":"20190207_Palocz_Eva_A_penz_felebol_epul_az_infrastruktura_a_masik_felet_a_haverok_elviszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b182e2d-70ea-4555-8531-9353f5d1bbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Palocz_Eva_A_penz_felebol_epul_az_infrastruktura_a_masik_felet_a_haverok_elviszik","timestamp":"2019. február. 07. 12:52","title":"Palócz Éva: \"A pénz feléből épül az infrastruktúra, a másik felét a haverok elviszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportos garázdaság gyanújával nyomozást indított a rendőrség egy három főből álló csepeli társaság ügyében, akik a 24.hu szerint terrorizálják a városrészben megforduló hajléktalanokat.","shortLead":"Csoportos garázdaság gyanújával nyomozást indított a rendőrség egy három főből álló csepeli társaság ügyében, akik...","id":"20190206_csepel_onkormanyzat_hajlektalanok_nyomozas_brfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0c33c8-994d-4c4f-b599-7c169125aa1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_csepel_onkormanyzat_hajlektalanok_nyomozas_brfk","timestamp":"2019. február. 06. 21:55","title":"Nyomoznak a csepeli hajléktalanokat vegzáló csoport ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]