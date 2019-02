Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban mindez csak rosszabb lesz. ","shortLead":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban...","id":"20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fa1a4-c2a1-416d-b475-8477de0f6fe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","timestamp":"2019. február. 07. 07:03","title":"Nem véletlenül volt tűzforró a tavalyi év, de van rosszabb hír is: a következő öt még melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da851ce7-8fc2-4889-b8a0-735acdcc6a7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vannak persze olyan munkakörök is, melynek képviselői jelentősen több bérre számítottak, mint amennyit a piacon valójában érnek.","shortLead":"Vannak persze olyan munkakörök is, melynek képviselői jelentősen több bérre számítottak, mint amennyit a piacon...","id":"20190205_Szakmak_melyekben_tavaly_akar_100_szazalekkal_is_tobb_bert_kerhettunk_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da851ce7-8fc2-4889-b8a0-735acdcc6a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844bced1-cb0f-49bf-a931-920f8975ca5e","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Szakmak_melyekben_tavaly_akar_100_szazalekkal_is_tobb_bert_kerhettunk_volna","timestamp":"2019. február. 05. 14:21","title":"Íme a szakmák, amelyekben akár 100 százalékkal több bért kérhettünk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tarlós István beváltotta az ígéretét.","shortLead":"Tarlós István beváltotta az ígéretét.","id":"20190205_red_bull_air_race_budapest_tarlos_istvan_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c92fee7-1346-49e8-9c0d-5d85972760f3","keywords":null,"link":"/sport/20190205_red_bull_air_race_budapest_tarlos_istvan_engedely","timestamp":"2019. február. 05. 15:48","title":"Nem lesz idén Air Race Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark és Norvégia közötti térségben fekvő Spitzbergák szigetcsoport a bolygó leggyorsabban melegedő területei közé tartozik - állítják norvég kutatók, akik szerint a térségben megszaporodó hólavinák, esőzések és egyéb természeti jelenségek \"pusztító\" változásokat hozhatnak 2100-ra.","shortLead":"Az Északi-sark és Norvégia közötti térségben fekvő Spitzbergák szigetcsoport a bolygó leggyorsabban melegedő területei...","id":"20190206_spitzbergak_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5fb91-72c0-4e83-a34f-aec65632d179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_spitzbergak_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatas","timestamp":"2019. február. 06. 19:04","title":"Van egy hely a Földön, ahol vészes gyorsasággal emelkedik a hőmérséklet, a kutatók is aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletes, rendszerleíró esszét közöl Kis János filozófus, SZDSZ-alapító, benne az Orbán-rendszer bemutatása mellett az is, milyen lehet egy lehetséges ellenállás.","shortLead":"Részletes, rendszerleíró esszét közöl Kis János filozófus, SZDSZ-alapító, benne az Orbán-rendszer bemutatása mellett...","id":"20190207_Kis_Janos_Diktatorikus_uzemmodba_all_az_Orbanrezsim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bef82a-14a8-48cf-9ae3-cd12b4c51adc","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Kis_Janos_Diktatorikus_uzemmodba_all_az_Orbanrezsim","timestamp":"2019. február. 07. 05:30","title":"Kis János: Diktatórikus üzemmódba áll az Orbán-rezsim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76860564-8f9c-4ae4-8c88-22285ac2a661","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán történt egy halálos gázolás a Grassalkovich úton, amelynél most egy új eshetőség is felmerült. ","shortLead":"Szerdán történt egy halálos gázolás a Grassalkovich úton, amelynél most egy új eshetőség is felmerült. ","id":"20190207_soroksar_gazolas_grassalkovich","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76860564-8f9c-4ae4-8c88-22285ac2a661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50416b1d-d9f5-46e3-8c0a-d4d5cd38c9b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_soroksar_gazolas_grassalkovich","timestamp":"2019. február. 07. 10:35","title":"Lehet, hogy már korábban elgázolták és cserbenhagyták a szerdai soroksári áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d32b24-dd79-4371-801e-c01cf68156bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gyalogos a helyszínen életét veszítette. ","shortLead":"A gyalogos a helyszínen életét veszítette. ","id":"20190206_Teherauto_gazolt_halalra_egy_gyalogost_Soroksaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d32b24-dd79-4371-801e-c01cf68156bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583ede61-29aa-443d-b99d-1556c6fcd4e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Teherauto_gazolt_halalra_egy_gyalogost_Soroksaron","timestamp":"2019. február. 06. 08:10","title":"Teherautó gázolt halálra egy gyalogost Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Búcsúzik a Music FM stábja, elhallgat a rádió. Erre a napra fokozott biztonsági intézkedéseket kért az Önindító csapata, hogy senki se lássa a távozását.","shortLead":"Búcsúzik a Music FM stábja, elhallgat a rádió. Erre a napra fokozott biztonsági intézkedéseket kért az Önindító...","id":"20190207_Utolso_munkanapjan_biztonsagi_orok_vedik_Bochkor_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbea3ac-892a-4cd6-97f0-a625234205e4","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Utolso_munkanapjan_biztonsagi_orok_vedik_Bochkor_Gabor","timestamp":"2019. február. 07. 08:17","title":"Utolsó munkanapján biztonsági őrök védik Bochkor Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]