Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nébih emberei ellenőrizni mentek ki egy kocsmába, a már nem szomjas vendégeknek ez nem tetszett.\r

\r

","shortLead":"A Nébih emberei ellenőrizni mentek ki egy kocsmába, a már nem szomjas vendégeknek ez nem tetszett.\r

\r

","id":"20190207_Reszeg_vendegek_vegzaltak_a_nebihes_ellenoroket_Kiskunhalason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc2d3b9-bc04-466c-b906-234572d72afd","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Reszeg_vendegek_vegzaltak_a_nebihes_ellenoroket_Kiskunhalason","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Részeg vendégek vegzálták a nébihes ellenőröket Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386b47c9-c59d-4b7e-8a19-8185a81bcd8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször önellentmondásba keveredett Karácsony Gergely a Hír Tv stúdiójában, majd kijelentette, teljes mértékben konzekvens.\r

\r

","shortLead":"Többször önellentmondásba keveredett Karácsony Gergely a Hír Tv stúdiójában, majd kijelentette, teljes mértékben...","id":"20190207_Karacsony_Gergely_zsidokat_listazni_nem_nacizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=386b47c9-c59d-4b7e-8a19-8185a81bcd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b73d380-ed8d-4f4e-9389-831d87bbe7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Karacsony_Gergely_zsidokat_listazni_nem_nacizmus","timestamp":"2019. február. 07. 08:44","title":"Karácsony Gergely: Zsidókat listázni nem nácizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevéssé hihető sztorit adott elő egy brit férfi a felborult autójához kiérkező rendőröknek.","shortLead":"Kevéssé hihető sztorit adott elő egy brit férfi a felborult autójához kiérkező rendőröknek.","id":"20190206_polip_baleset_anglia_sofor_felborult_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac40834-9bfa-4952-ae0f-ffad0a77ab9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_polip_baleset_anglia_sofor_felborult_auto","timestamp":"2019. február. 06. 17:52","title":"\"Egy polipot kerültem ki\" – ezzel védekezett a balesetező sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban mindez csak rosszabb lesz. ","shortLead":"Ha a tavalyi évet is kibírhatatlanul melegnek érezte, kezdjen hozzászokni a gondolathoz: az elkövetkező időszakban...","id":"20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fa1a4-c2a1-416d-b475-8477de0f6fe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_meteorologiai_vilagszervezet_nyari_meleg_forrosag_legmegelebb_ev","timestamp":"2019. február. 07. 07:03","title":"Nem véletlenül volt tűzforró a tavalyi év, de van rosszabb hír is: a következő öt még melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245cceac-6fe2-44e3-825c-f6d91bf8b2f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb játszóterét kezdték el építeni a Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen. A városligeti Nagyjátszótér több mint 13 ezer négyzetméteren kap helyet, és a tervek szerint ősztől már elfoglalhatják a gyerekek.","shortLead":"Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb játszóterét kezdték el építeni a Dózsa György út és az Ajtósi Dürer sor...","id":"20190206_Ilyen_lesz_a_varosligeti_gigajatszoter_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=245cceac-6fe2-44e3-825c-f6d91bf8b2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d447ff-51e8-4578-869d-d0877ddb3772","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Ilyen_lesz_a_varosligeti_gigajatszoter_video","timestamp":"2019. február. 06. 15:24","title":"Ilyennek ígérik a Városliget új, óriási játszóterét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék ismét a TASZ érveit fogadta el a rendőrséggel szemben, amikor hatályon kívül helyezte a rendőrség határozatát, ami megtiltotta a Lánchídra vasárnapra tervezett demonstrációt. Az ítélet szerint a rendőrség figyelmen kívül hagyta az együttműködés és az érdemi egyeztetés kötelezettségét – írja közleményében a Társaság a Szabadságjogokért.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék ismét a TASZ érveit fogadta el a rendőrséggel szemben, amikor hatályon kívül helyezte...","id":"20190207_A_rendorseg_nem_tilthatja_be_a_vasarnapi_Lanchidra_tervezett_tuntetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f44d28-6d93-45e1-8747-f3e69072bc3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_A_rendorseg_nem_tilthatja_be_a_vasarnapi_Lanchidra_tervezett_tuntetest","timestamp":"2019. február. 07. 12:53","title":"A rendőrség nem tilthatja be a vasárnapi, Lánchídra tervezett tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d0401b-28a3-4cb3-9350-d405d395d83f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Aleksander Ceferin felszólalt korábban az európai topklubok által forszírozott szuperliga ellen.\r

\r

","shortLead":"Aleksander Ceferin felszólalt korábban az európai topklubok által forszírozott szuperliga ellen.\r

\r

","id":"20190207_Ujravalasztottak_az_UEFA_alelnoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92d0401b-28a3-4cb3-9350-d405d395d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285409e4-2b1b-4c44-8dd0-50c2e294a1c5","keywords":null,"link":"/sport/20190207_Ujravalasztottak_az_UEFA_alelnoket","timestamp":"2019. február. 07. 12:18","title":"Újraválasztották az UEFA elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Búcsúzik a Music FM stábja, elhallgat a rádió. Erre a napra fokozott biztonsági intézkedéseket kért az Önindító csapata, hogy senki se lássa a távozását.","shortLead":"Búcsúzik a Music FM stábja, elhallgat a rádió. Erre a napra fokozott biztonsági intézkedéseket kért az Önindító...","id":"20190207_Utolso_munkanapjan_biztonsagi_orok_vedik_Bochkor_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbea3ac-892a-4cd6-97f0-a625234205e4","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Utolso_munkanapjan_biztonsagi_orok_vedik_Bochkor_Gabor","timestamp":"2019. február. 07. 08:17","title":"Utolsó munkanapján biztonsági őrök védik Bochkor Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]