Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több kárt okoz a nemzetgazdaságnak az, hogy emberek betegen bemennek a munkahelyükre, mint a táppénz és a betegszabadságok. Magyarországon mégis megvan az oka annak, hogy nem mernek a dolgozók otthon maradni.","shortLead":"Több kárt okoz a nemzetgazdaságnak az, hogy emberek betegen bemennek a munkahelyükre, mint a táppénz és...","id":"20190206_munka_betegen_presenteeism","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a3b9c7-00a1-4dc7-a398-f43f3ee19155","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_munka_betegen_presenteeism","timestamp":"2019. február. 06. 15:01","title":"Ki akar szúrni a munkatársaival és önmagával is? Dolgozzon betegen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 19-én érkezik a Firefox 66-os verziója, amelynek asztali gépekre, valamint androidos eszközökre szánt változata is tartalmaz egy fontos, blokkolós újítást.","shortLead":"Március 19-én érkezik a Firefox 66-os verziója, amelynek asztali gépekre, valamint androidos eszközökre szánt változata...","id":"20190207_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok_letiltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fd4ae5-36c5-4f27-80c6-4687a07f9081","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok_letiltasa","timestamp":"2019. február. 07. 11:03","title":"Az internet egyik legidegesítőbb tulajdonságát iktatja ki a következő Firefox böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38c13c9-a572-417e-8d25-ca02d85ff6a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Costa Rica volt elnökét egy békeaktivista vádolta meg.","shortLead":"Costa Rica volt elnökét egy békeaktivista vádolta meg.","id":"20190206_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_egyik_Nobelbekedijast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38c13c9-a572-417e-8d25-ca02d85ff6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5d2014-8c48-4c36-a66e-e06fb0907b97","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_egyik_Nobelbekedijast","timestamp":"2019. február. 06. 10:36","title":"Szexuális zaklatással vádolják az egyik Nobel-békedíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d8e675-3ad6-4652-af38-c372334d844d","c_author":"Lindner András","category":"tudomany","description":"Sokan már népbetegségként tekintenek a több fejlett országban is egyre gyakoribb koraszülésre. Az orvostudomány nem tehetetlen, de a szakértők úgy tartják: az anya a legjobb gyógyszere saját gyermekének.","shortLead":"Sokan már népbetegségként tekintenek a több fejlett országban is egyre gyakoribb koraszülésre. Az orvostudomány nem...","id":"201905__koraszules__okok_es_okozat__kengurumodszer__erettsegi_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d8e675-3ad6-4652-af38-c372334d844d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f55ee7b-e89f-420e-b982-32183da61789","keywords":null,"link":"/tudomany/201905__koraszules__okok_es_okozat__kengurumodszer__erettsegi_kerdesek","timestamp":"2019. február. 05. 20:00","title":"Lassan népbetegség a koraszülés, de az orvosok már nem tehetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénz nagy része társasági adóból folyik be.","shortLead":"A pénz nagy része társasági adóból folyik be.","id":"20190206_Egymilliard_forintbol_epul_kezicsarnok_Tatabanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00256d4b-a89e-4f36-9762-281bf5dfa1b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Egymilliard_forintbol_epul_kezicsarnok_Tatabanyan","timestamp":"2019. február. 06. 15:59","title":"Egymilliárd forintból épül kézicsarnok Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Hertha hazai pályán hosszabbításban alulmaradt a Bayern Münchennel szemben a labdarúgó Német Kupa nyolcaddöntőjében.\r

","shortLead":"A Hertha hazai pályán hosszabbításban alulmaradt a Bayern Münchennel szemben a labdarúgó Német Kupa nyolcaddöntőjében.\r

","id":"20190207_hosszabbitasban_harcolta_ki_a_tovabbjutast_a_bayern_dardaiekkal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009c65a5-3b44-4bcd-8cd3-90d1ebbe22f8","keywords":null,"link":"/sport/20190207_hosszabbitasban_harcolta_ki_a_tovabbjutast_a_bayern_dardaiekkal_szemben","timestamp":"2019. február. 07. 06:57","title":"Hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást a Bayern Dárdaiékkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166c9da-8635-4414-83a8-eba0330a0c6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy az EA és a Respawn új videojátéka elérje első komolyabb eredményét. ","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy az EA és a Respawn új videojátéka elérje első komolyabb eredményét. ","id":"20190206_ea_respawn_entertainment_apex_legends_battle_royale_ingyenes_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d166c9da-8635-4414-83a8-eba0330a0c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c9dce2-c899-4085-bcd8-85d28b3b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_ea_respawn_entertainment_apex_legends_battle_royale_ingyenes_jatek","timestamp":"2019. február. 06. 21:03","title":"Pár óra alatt egymillióan ugrottak rá egy ingyenes játékra, már ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hatalom megtiltotta a kihasználatlan vasútvonalak bezárását, a munkaerőhiány mégis kikényszerítheti a racionális, ám a politika számára kínos lépést.","shortLead":"Bár a hatalom megtiltotta a kihasználatlan vasútvonalak bezárását, a munkaerőhiány mégis kikényszerítheti a racionális...","id":"20190207_A_munkaerohiany_kenyszeritheti_ki_az_alig_hasznalt_vasutvonalak_bezarasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef19f05-b0a6-4a60-badf-c6305e1a0311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_A_munkaerohiany_kenyszeritheti_ki_az_alig_hasznalt_vasutvonalak_bezarasat","timestamp":"2019. február. 07. 11:07","title":"A munkaerőhiány kényszerítheti ki az alig használt vasútvonalak bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]