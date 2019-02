Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil világbajnok és aranylabdás focista teqball-kihívást hirdetett.","shortLead":"A brazil világbajnok és aranylabdás focista teqball-kihívást hirdetett.","id":"20190207_ronaldinho_teqball_kihivas_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc80bf74-5878-4e34-ab5d-e08b9afd023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db9fa1f-3f5a-4bc2-b517-7969abe53f1f","keywords":null,"link":"/sport/20190207_ronaldinho_teqball_kihivas_instagram","timestamp":"2019. február. 07. 10:58","title":"Lenyomná Ronaldinhót? Itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alacsonyabb a magyar autógyárak dolgozóinak termelékenysége, mint sok más ország járműipari munkásaié, de a fizetésük is rosszabb szinte mindenki más bérénél.","shortLead":"Alacsonyabb a magyar autógyárak dolgozóinak termelékenysége, mint sok más ország járműipari munkásaié, de a fizetésük...","id":"20190207_Csak_a_roman_autogyarak_munkasait_fizetik_rosszabbul_mint_a_magyarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd9f8cd-43c4-4417-b393-5b8e32d462a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Csak_a_roman_autogyarak_munkasait_fizetik_rosszabbul_mint_a_magyarokat","timestamp":"2019. február. 07. 16:03","title":"Csak a román autógyárak munkásait fizetik rosszabbul, mint a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs nemzetbiztonsági kockázat a paksi bővítésről szóló szerződés jelentős részében, ezért kiadhatják azokat – döntött a bíróság. Lesznek azonban részletek, ahol meg kell ismételni az elsőfokú eljárást.","shortLead":"Nincs nemzetbiztonsági kockázat a paksi bővítésről szóló szerződés jelentős részében, ezért kiadhatják azokat – döntött...","id":"20190208_Dontott_a_birosag_a_paksi_szerzodes_reszleteinek_nagyjabol_90_szazalekat_nyilvanossagra_hozhatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b078fcd-376c-4fb3-9bb6-11e9f238cb37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Dontott_a_birosag_a_paksi_szerzodes_reszleteinek_nagyjabol_90_szazalekat_nyilvanossagra_hozhatjak","timestamp":"2019. február. 08. 14:12","title":"Döntött a bíróság: a paksi szerződés részleteinek nagyjából 90 százalékát nyilvánosságra hozhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lungcsiang-2 műhold korábban elmémult, hogy ne zavarja a Csang'o-4 űrszonda landolását a Hold túlsó oldalán. Most újra aktív, és már kapott is egy izgalmas feladatot.","shortLead":"A Lungcsiang-2 műhold korábban elmémult, hogy ne zavarja a Csang'o-4 űrszonda landolását a Hold túlsó oldalán. Most...","id":"20190207_kina_muhold_hold_fold_foto_longjiang_2_luncsiang_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03158bd-b786-4c10-adcf-e8db53c8e727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_kina_muhold_hold_fold_foto_longjiang_2_luncsiang_2","timestamp":"2019. február. 07. 09:03","title":"Lenyűgöző fotót küldött a Hold túloldaláról az 50 centis kis kínai műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef03608-7135-40fb-b31e-febd42c68166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemétbe dobott, vagyis már használhatatlan elektronikai hulladékból, köztük mobiltelefonokból kinyert nemesfémből készülnek el a jövő évi tokiói nyári olimpia medáljai, hogy így csökkentsék a világban egyre csak halmozódó e-szemetet.","shortLead":"Szemétbe dobott, vagyis már használhatatlan elektronikai hulladékból, köztük mobiltelefonokból kinyert nemesfémből...","id":"20190208_elektronikai_hulladek_e_szemet_tokioi_nyari_olimpia_2020_medal_ujrahasznositas_nemesfem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ef03608-7135-40fb-b31e-febd42c68166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aae249-4bab-4c7d-bf5e-47688ec34068","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_elektronikai_hulladek_e_szemet_tokioi_nyari_olimpia_2020_medal_ujrahasznositas_nemesfem","timestamp":"2019. február. 08. 10:33","title":"Kidobott mobilokból készülnek a 2020-as tokiói olimpia érmei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 49 éves férfi kutyáit sétáltatta, amikor rászólt a vizelő férfira. Szóváltásba keveredtek, majd úgy megütötte, hogy kórházba került. Vádat emeltek ellene.","shortLead":"A 49 éves férfi kutyáit sétáltatta, amikor rászólt a vizelő férfira. Szóváltásba keveredtek, majd úgy megütötte...","id":"20190208_Ugy_megverte_az_utcan_vizelo_idos_ferfit_hogy_az_belehalt_seruleseibe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f14184-3b44-4812-a12c-4a71f2bcb89f","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Ugy_megverte_az_utcan_vizelo_idos_ferfit_hogy_az_belehalt_seruleseibe","timestamp":"2019. február. 08. 19:29","title":"Úgy megverte az utcán vizelő idős férfit, hogy az belehalt sérüléseibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae73df22-9c08-4837-b661-e2655601df27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"gyanúsított\" okozott némi torlódást Szajol külterületén.","shortLead":"A \"gyanúsított\" okozott némi torlódást Szajol külterületén.","id":"20190208_Vezetoszarat_kapott_a_4es_fouton_kozepen_setalo_oz_a_rendoroktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae73df22-9c08-4837-b661-e2655601df27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c95213-60f4-4aba-8458-038956506e1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_Vezetoszarat_kapott_a_4es_fouton_kozepen_setalo_oz_a_rendoroktol","timestamp":"2019. február. 08. 09:25","title":"Fotó: vezetőszárat kapott az őz a rendőröktől, amelyik stoppolta a 4-es út forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80902a3c-48f4-409b-9cdb-e87b8039a413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A „rossz irányba mész figyelmeztetés”, már létezik egy ideje, de csak lassan terjed.","shortLead":"A „rossz irányba mész figyelmeztetés”, már létezik egy ideje, de csak lassan terjed.","id":"20190207_bosch_szemben_forgalommal_fiigyelmezteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80902a3c-48f4-409b-9cdb-e87b8039a413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326bce14-a7cf-4dc6-9b13-1902d1227f2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_bosch_szemben_forgalommal_fiigyelmezteto","timestamp":"2019. február. 07. 14:20","title":"A Bosch kitalált valamit az autópályára szemből felhajtók figyelmeztetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]