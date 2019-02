Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ac1e055-a82a-4001-b5bb-a5143ee94df0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hadgyakorlatok az utóbbi egy évtizedben egyre több katonát vontak be, s míg Moszkva korábban a regionális konfliktusokra összpontosította a figyelmét, most azt gyakorolja, miként lehet nagyszabású háborúkat indítani és azokat megnyerni – írta elemzésében a svéd Védelmi Kutatóintézet.","shortLead":"Az orosz hadgyakorlatok az utóbbi egy évtizedben egyre több katonát vontak be, s míg Moszkva korábban a regionális...","id":"20190213_Oroszorszag_nagy_haborura_keszul__allitja_a_sved_Vedelmi_Kutatointezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ac1e055-a82a-4001-b5bb-a5143ee94df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cc6921-e573-46fe-82f0-7f837eb2932d","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Oroszorszag_nagy_haborura_keszul__allitja_a_sved_Vedelmi_Kutatointezet","timestamp":"2019. február. 13. 10:57","title":"Oroszország nagy háborúra készül – állítja a svéd Védelmi Kutatóintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészségügyi okok miatt nem tért vissza Budapestre David B. Cornstein amerikai nagykövet, aki emiatt Mike Pompeo hétfői látogatásán sem tudott részt venni – tudta meg a Népszava. ","shortLead":"Egészségügyi okok miatt nem tért vissza Budapestre David B. Cornstein amerikai nagykövet, aki emiatt Mike Pompeo hétfői...","id":"20190214_Cornstein_nincs_jol_atmenetileg_mas_vezeti_az_amerikai_nagykovetseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eade944-085e-44d7-b2a2-68f093383871","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Cornstein_nincs_jol_atmenetileg_mas_vezeti_az_amerikai_nagykovetseget","timestamp":"2019. február. 14. 14:10","title":"Cornstein nincs jól, átmenetileg más vezeti az amerikai nagykövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth-díjas énekesnő szerint a fiatalok jelentik a reményt, őket nem lehet elhallgattatni és hazugságokkal etetni.","shortLead":"A Kossuth-díjas énekesnő szerint a fiatalok jelentik a reményt, őket nem lehet elhallgattatni és hazugságokkal etetni.","id":"20190213_Koncz_Zsuzsa_A_fiatalok_gyakorlatban_is_tudni_akarjak_milyen_a_demokracia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151ae18f-a4ce-42d1-a015-8788d381e5b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Koncz_Zsuzsa_A_fiatalok_gyakorlatban_is_tudni_akarjak_milyen_a_demokracia","timestamp":"2019. február. 13. 17:29","title":"Koncz Zsuzsa: A fiatalok gyakorlatban is tudni akarják, milyen a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b258c7-12d3-4c15-9275-5e28a18d7ec8","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A legtöbb vállalkozás számára szükségszerűen eljön a választás ideje: beruházzon egy irodai szerveres hálózatba, vagy rábízza adatait a rugalmasabb online felhőalapú megoldásokra? Megmutatjuk, mi alapján érdemes döntenie a cégének.\r

\r

","shortLead":"A legtöbb vállalkozás számára szükségszerűen eljön a választás ideje: beruházzon egy irodai szerveres hálózatba, vagy...","id":"lenovo_20190215_szerver_felho_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13b258c7-12d3-4c15-9275-5e28a18d7ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374cbe51-608f-427d-ae9d-0b1a78221290","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20190215_szerver_felho_cegek","timestamp":"2019. február. 15. 07:30","title":"Szerver vagy felhő? – Nem könnyű kérdés, de segítünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Andy Vajna január 20-án halt meg, január 24-én pedig rendkívüli közgyűlést tartott a TV2 Média Csoport Zrt. – írja a Válasz. Személyi döntések születtek, a Mészáros-kör hatalomátvételét ez is alátámaszthatja.","shortLead":"Andy Vajna január 20-án halt meg, január 24-én pedig rendkívüli közgyűlést tartott a TV2 Média Csoport Zrt. – írja...","id":"20190213_Negy_nappal_Vajna_halala_utan_atvette_a_TV2t_Meszaros_Lorinc_kore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5a45da-8fad-498c-89bd-b1ee7b6838cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Negy_nappal_Vajna_halala_utan_atvette_a_TV2t_Meszaros_Lorinc_kore","timestamp":"2019. február. 13. 09:31","title":"Négy nappal Vajna halála után átvette a TV2-t Mészáros Lőrinc köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314ef1c9-eaf1-480d-b70e-457890f91e42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német prémiumgyártó Genfben tárja a nagyközönség elé legújabb tisztán elektromos hajtásláncú modelljét. Ami kívül kicsi, belül nagy. ","shortLead":"A négykarikás német prémiumgyártó Genfben tárja a nagyközönség elé legújabb tisztán elektromos hajtásláncú modelljét...","id":"20190214_ujabb_elektromos_divatterepjaro_itt_az_audi_q4_etron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=314ef1c9-eaf1-480d-b70e-457890f91e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc958296-aef8-4cec-aa67-de8df00701c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_ujabb_elektromos_divatterepjaro_itt_az_audi_q4_etron","timestamp":"2019. február. 14. 08:21","title":"Újabb elektromos divatterepjáró, itt az Audi Q4 e-tron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0755e4a1-095d-4d11-b992-9ff10ebadb8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg is mutatják egy videón, mit bír ki, amikor pár sorozatot beleengednek.","shortLead":"Meg is mutatják egy videón, mit bír ki, amikor pár sorozatot beleengednek.","id":"20190214_Cadillac_Escalade_ExecutiveProtection","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0755e4a1-095d-4d11-b992-9ff10ebadb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2c6fad-f8b3-46ea-be12-db80a5282135","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_Cadillac_Escalade_ExecutiveProtection","timestamp":"2019. február. 14. 15:49","title":"100 millió forint ez a Cadillac Escalade, de tud is annyit, mint Trump elnök Bestiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Amazonhoz hasonló online platform kialakításán dolgoznak az IKEA-nál.","shortLead":"Az Amazonhoz hasonló online platform kialakításán dolgoznak az IKEA-nál.","id":"20190213_Mas_butorgyartok_termekeit_arulna_az_IKEA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f3c707-ee17-4071-b761-0a51f6a86a87","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Mas_butorgyartok_termekeit_arulna_az_IKEA","timestamp":"2019. február. 13. 11:17","title":"Más bútorgyártók termékeit is árulná az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]