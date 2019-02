Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad71ffac-6374-43ed-8211-a865d3c9cc27","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, mire képes a gyakorlatban a Volkswagen konszern cseh márkájának észszerűen felszerelt, elérhető árú kisautója, a megújult Fabia. Vázoljuk a 4 millió forint körüli modell előnyeit, hátrányait.","shortLead":"Kipróbáltuk, mire képes a gyakorlatban a Volkswagen konszern cseh márkájának észszerűen felszerelt, elérhető árú...","id":"20190216_csak_okosan_teszten_a_penztarcabarat_uj_skoda_fabia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad71ffac-6374-43ed-8211-a865d3c9cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9d2ef9-03c5-404f-b664-b19b9fb84667","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_csak_okosan_teszten_a_penztarcabarat_uj_skoda_fabia","timestamp":"2019. február. 16. 17:30","title":"Csak okosan: teszten a pénztárcabarát új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade12bc0-2a57-49a4-b6a3-0f3392119d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először tudták megvizsgálni a szakemberek a két hónapja a berlini állatkertben született jegesmedvebocsot, aki egészséges és jól fejlődik.","shortLead":"Először tudták megvizsgálni a szakemberek a két hónapja a berlini állatkertben született jegesmedvebocsot, aki...","id":"20190217_Eros_es_egeszseges_a_berlini_allatkert_jegesmedvebocsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade12bc0-2a57-49a4-b6a3-0f3392119d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0352a8cd-5293-47a4-b989-00b6d6be6c37","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Eros_es_egeszseges_a_berlini_allatkert_jegesmedvebocsa","timestamp":"2019. február. 17. 15:25","title":"Erős és egészséges a berlini állatkert jegesmedvebocsa, itt a videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól tette az Apple, hogy a szokásosnál jobban odafigyelt az Apple Watch Series 4 egészséggel kapcsolatos funkcióira. Egyre-másra érkeznek ugyanis a hírek, hogy komoly szívproblémákra figyelmeztet az óra.","shortLead":"Jól tette az Apple, hogy a szokásosnál jobban odafigyelt az Apple Watch Series 4 egészséggel kapcsolatos funkcióira...","id":"20190217_apple_watch_series4_komoly_szivproblemara_figyelmeztetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1458aca1-a203-4615-9e34-870b4ca331e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2422b6c0-abac-4ee6-99e9-f210388b693a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_apple_watch_series4_komoly_szivproblemara_figyelmeztetett","timestamp":"2019. február. 17. 18:03","title":"Ez már több mint véletlen: riasztott az Apple órája, mentőt hívtak, ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","shortLead":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","id":"20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0398b-0471-4e28-a1ef-01b7ab6d6bb7","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","timestamp":"2019. február. 16. 17:00","title":"Titokzatos magáncég vette át az Oltóközpont feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"\"Soros-terv!\" - nyilatkozta a közrádiónak a Fidesz frakcióvezetője.","shortLead":"\"Soros-terv!\" - nyilatkozta a közrádiónak a Fidesz frakcióvezetője.","id":"20190217_Hetfon_osszeul_a_parlament_nem_fogjak_kitalalni_mi_jutott_errol_Kocsis_Mate_eszebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0910b5bb-6368-41a5-9711-5234cdedbacd","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Hetfon_osszeul_a_parlament_nem_fogjak_kitalalni_mi_jutott_errol_Kocsis_Mate_eszebe","timestamp":"2019. február. 17. 09:00","title":"Hétfőn összeül a parlament; nem fogják kitalálni, mi jutott erről Kocsis Máté eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301527a-8e3e-41d5-9a5c-50a82c60cc11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerdán halottnak nyilvánította az Opportunity-t, a marsjárót, ami 90 nap helyett 15 éven át szolgálta az emberiséget. Most az is kiderült, mi volt az utolsó üzenete a kis robotnak.","shortLead":"A NASA szerdán halottnak nyilvánította az Opportunity-t, a marsjárót, ami 90 nap helyett 15 éven át szolgálta...","id":"20190216_nasa_opportunity_marsjaro_utolso_uzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7301527a-8e3e-41d5-9a5c-50a82c60cc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2cb2ca-3a29-4d6b-ae3b-c974735cf6bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_nasa_opportunity_marsjaro_utolso_uzenet","timestamp":"2019. február. 16. 16:03","title":"Megrendítően emberi volt az Opportunity marsjáró haláltusája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9276497c-601a-4b9e-85f0-9569123b6a86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átadták a Különben dühbe jövünk című filmből ismerős buggy kulcsát az új tulajdonosnak. Az autóért kifizetett összeget pedig a Heim Pál gyermekkórház kapta. ","shortLead":"Átadták a Különben dühbe jövünk című filmből ismerős buggy kulcsát az új tulajdonosnak. Az autóért kifizetett összeget...","id":"20190218_Uj_gazdaja_lett_Terence_Hill_buggyjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9276497c-601a-4b9e-85f0-9569123b6a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6618b188-b803-4cbc-ab38-f80880180e37","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Uj_gazdaja_lett_Terence_Hill_buggyjanak","timestamp":"2019. február. 18. 09:57","title":"Új gazdája lett Terence Hill legendás járgányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai gombok. A Meizu most az Indiegogón gyűjti telefonjára az előrendeléseket, megkérdőjelezhető sikerrel.","shortLead":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai...","id":"20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ce8abb-dcce-40c0-b2df-6e2466d8dcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","timestamp":"2019. február. 17. 14:03","title":"Befuccsolhat „a jövő mobilja”, nem igazán csapnak le rá az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]