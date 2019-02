Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68a1cf95-b23b-4333-9680-8e5fea27fa6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a visegrádi országok (V4) és Izrael kormányfőinek tanácskozásán kedden Jeruzsálemben. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök nem megy el a csúcstalálkozóra - értesült a wpolityce.pl című lengyel konzervatív hírportál.

","shortLead":"A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a visegrádi országok (V4) és Izrael kormányfőinek tanácskozásán kedden...","id":"20190217_A_kulugyminiszter_kepviseli_Lengyelorszagot_a_jeruzsalemi_V4csucstalalkozon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a1cf95-b23b-4333-9680-8e5fea27fa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1cb402-d9fb-4cc8-9790-a57d33833434","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_kulugyminiszter_kepviseli_Lengyelorszagot_a_jeruzsalemi_V4csucstalalkozon","timestamp":"2019. február. 17. 16:43","title":"A külügyminiszter képviseli Lengyelországot a jeruzsálemi V4-csúcstalálkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bf2904-dd79-4c71-b3e7-a8b309ff9fe6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miskolcon és Nyíregyházán a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Miskolcon és Nyíregyházán a legrosszabb a helyzet.","id":"20190217_Megint_egeszsegtelen_a_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86bf2904-dd79-4c71-b3e7-a8b309ff9fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe02cf9-8a3f-4bdf-8c91-2437c6aba410","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Megint_egeszsegtelen_a_levego","timestamp":"2019. február. 17. 11:29","title":"Megint egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50cc872-313f-48d3-b770-093113a4947d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cél a leggyorsabb utcán is használható autó címét megszerezni.","shortLead":"Cél a leggyorsabb utcán is használható autó címét megszerezni.","id":"20190216_ssc_tuatara_1750","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50cc872-313f-48d3-b770-093113a4947d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692e1dbb-1c6e-4e16-957b-cf27edee8b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_ssc_tuatara_1750","timestamp":"2019. február. 17. 10:33","title":"Hangulatos videóval csinálnak kedvet a teljesen ismeretlen 1750 lóerős autóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos bajok gyötrik Európát, harcolni kell érte, és küzdeni kell a multilateralizmusért, a nemzetközi ügyek egyetértésen, többoldalú megállapodásokon alapuló formálási módjának megőrzéséért is - mondta Angela Merkel német kancellár szombaton az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC).","shortLead":"Súlyos bajok gyötrik Európát, harcolni kell érte, és küzdeni kell a multilateralizmusért, a nemzetközi ügyek...","id":"20190216_Merkel_Europaert_harcolni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba6b1d0-9fef-4363-a712-06bf37182e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Merkel_Europaert_harcolni_kell","timestamp":"2019. február. 16. 11:48","title":"Merkel: Európáért harcolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A washingtoni kormány kérésére jelölte Nobel-békedíjra Donald Trump amerikai elnököt Abe Sindzó japán miniszterelnök tavaly ősszel - jelentette az Aszahi Sinbun című japán napilap vasárnap.","shortLead":"A washingtoni kormány kérésére jelölte Nobel-békedíjra Donald Trump amerikai elnököt Abe Sindzó japán miniszterelnök...","id":"20190217_Donald_Trump_kerte_Donald_Trump_Nobelbekedijra_jeloleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dede41f-c12f-4fa4-a89b-fefc419175f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Donald_Trump_kerte_Donald_Trump_Nobelbekedijra_jeloleset","timestamp":"2019. február. 17. 09:26","title":"Donald Trump kérte Donald Trump Nobel-békedíjra jelölését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931920f4-147b-4c63-ae18-71562142818c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Politico című amerikai folyóirat szerint Bernie Sanders amerikai szenátor egy videofelvételen bejelentette, hogy indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson, de egyelőre nem tudni, hogy nyilvánosságra hozza-e a felvételt, és ha igen, mikor.","shortLead":"A Politico című amerikai folyóirat szerint Bernie Sanders amerikai szenátor egy videofelvételen bejelentette...","id":"20190217_Bernie_Sanders_indulhat_a_2020as_amerikai_elnokvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931920f4-147b-4c63-ae18-71562142818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b09504-7a62-46e3-8a05-0119045eeb1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Bernie_Sanders_indulhat_a_2020as_amerikai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. február. 17. 11:46","title":"Bernie Sanders indulhat a 2020-as amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","shortLead":"Fenyegetésként tekintenek a muszlim vallásúakra.","id":"20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95165eef-b18c-4ffa-b311-6cd43c9db968","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_iszlamtol_felti_eletmodjat_a_britek_harmada","timestamp":"2019. február. 17. 13:11","title":"Az iszlámtól félti életmódját a britek harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Keleti pályaudvarnál esett a szerelvény alá egy ember, nem élte túl a balesetet. ","shortLead":"A Keleti pályaudvarnál esett a szerelvény alá egy ember, nem élte túl a balesetet. ","id":"20190218_Nem_jar_a_2es_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f8a8d6-affa-444c-ac4a-7e36e027e112","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Nem_jar_a_2es_metro","timestamp":"2019. február. 18. 08:36","title":"Nem jár a 2-es metró, elgázolt valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]