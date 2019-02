Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai gombok. A Meizu most az Indiegogón gyűjti telefonjára az előrendeléseket, megkérdőjelezhető sikerrel.","shortLead":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai...","id":"20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ce8abb-dcce-40c0-b2df-6e2466d8dcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","timestamp":"2019. február. 17. 14:03","title":"Befuccsolhat „a jövő mobilja”, nem igazán csapnak le rá az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cukorbetegek, lisztérzékenyek és egyéb krónikus betegségben szenvedők nem maxolják ki az igénybe vehető szja-kedvezményt. A fogyatékossági adókedvezménnyel viszont nagyon könnyű visszaélni.","shortLead":"A cukorbetegek, lisztérzékenyek és egyéb krónikus betegségben szenvedők nem maxolják ki az igénybe vehető...","id":"20190219_Evente_50_milliard_marad_az_allamnal_mert_nem_hasznaljuk_ki_az_adokedvezmenyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12b962f-be40-426e-a75c-876b20fc7d2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Evente_50_milliard_marad_az_allamnal_mert_nem_hasznaljuk_ki_az_adokedvezmenyeket","timestamp":"2019. február. 19. 09:51","title":"Évente 50 milliárd marad az államnál, mert nem használjuk ki az adókedvezményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak. A 2018-as parlamenti szezon úgy ért véget, hogy Kövér László remegett a dühtől, a tavaszi ülésszak mégis úgy kezdődik, hogy Orbán Viktor nevet az ellenzéken. A kormányfő úgy kalkulál, hogy ha sikerül még egy meccsre becsalnia a széttöredezett pártokat, akkor az EP-választások után magától is megszűnik az ellenállás. Azt nem látni, hogy az utcán egységet hirdetők mit akarnának tenni Orbán sikere ellen.","shortLead":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak...","id":"20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4a4e2b-1339-4551-9c04-1b514b81979d","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","timestamp":"2019. február. 17. 17:30","title":"Orbán eldöntötte, hogyan töri le az ellenállást kiáltó ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4c1f8c-7e99-4ee0-a255-34abf3ebd5be","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Alfonso Cuarón Roma című alkotását tíz kategóriában jelölték Oscar-díjra, a filmet forgalmazó Netflix pedig mindent latba vet, hogy sikerüljön megszereznie első játékfilmes Oscar-díját. Ám ha a legjobb film díját vasárnap a Roma kapja, annak szakértők szerint mindenképpen komoly hatása lesz a filmiparra - írta vasárnap a The New York Times.","shortLead":"Alfonso Cuarón Roma című alkotását tíz kategóriában jelölték Oscar-díjra, a filmet forgalmazó Netflix pedig mindent...","id":"20190218_Oscar_gala_Netflix_jatekfilm_Roma_filmipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd4c1f8c-7e99-4ee0-a255-34abf3ebd5be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac674dfd-656a-47e6-a54e-89ae997bc1f5","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Oscar_gala_Netflix_jatekfilm_Roma_filmipar","timestamp":"2019. február. 18. 17:30","title":"Komoly hatással lesz a filmiparra, ha Oscart nyer a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ujjakon eljátszott örömóda, küzdés Szakács Árpáddal, irodalmi ügynökségek létrehozása és meg nem támadási szerződés Bayer Zsolttal - interjút adott a 24.hu-nak Demeter Szilárd.\r

\r

","shortLead":"Ujjakon eljátszott örömóda, küzdés Szakács Árpáddal, irodalmi ügynökségek létrehozása és meg nem támadási szerződés...","id":"20190218_A_PIM_uj_fonoke_A_magyar_irok_unalmasak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fbe238-c5ae-4422-8f13-9324653fdd59","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_A_PIM_uj_fonoke_A_magyar_irok_unalmasak","timestamp":"2019. február. 18. 13:54","title":"A PIM új főnöke: \"A magyar írók unalmasak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagy élelmiszerkereskedelmi láncoknál hagyományosan sok a minimálbéres pozíció, melyekben viszont jóval többet lehet keresni, mint a tényleges minimálbér vagy a garantált bérminimum.","shortLead":"A nagy élelmiszerkereskedelmi láncoknál hagyományosan sok a minimálbéres pozíció, melyekben viszont jóval többet lehet...","id":"20190218_Koszonjuk_Lidl_Aldi_es_Tesco__most_mar_tudjuk_mennyi_lehetne_a_minimalber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb93f8-0d55-4298-8cf9-77a573b9ad3c","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Koszonjuk_Lidl_Aldi_es_Tesco__most_mar_tudjuk_mennyi_lehetne_a_minimalber","timestamp":"2019. február. 18. 12:15","title":"Köszönjük, Lidl, Aldi és Tesco – most már tudjuk, mennyi lehetne a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyelőre két településen érhető el a lehetőség, a cég azzal számol, hogy bővül a számuk.","shortLead":"Egyelőre két településen érhető el a lehetőség, a cég azzal számol, hogy bővül a számuk.","id":"20190218_Marciustol_mar_helyi_adokat_is_be_lehet_fizetni_a_Dijneten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7856ee-260d-41d8-99f4-e8acedf24265","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Marciustol_mar_helyi_adokat_is_be_lehet_fizetni_a_Dijneten","timestamp":"2019. február. 18. 14:42","title":"Márciustól már helyi adókat is be lehet fizetni a Díjneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd666700-8767-46d7-8e83-b21e1a50436f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan tiszteletbeli hazánkfiainak lehetne nyilvánítani a brit zenekar tagjait. Ezúttal Szegeden tűnnek fel. A SZIN augusztus 28-31 között lesz a Tisza-parton.","shortLead":"Lassan tiszteletbeli hazánkfiainak lehetne nyilvánítani a brit zenekar tagjait. Ezúttal Szegeden tűnnek fel. A SZIN...","id":"20190218_Iden_sem_telik_el_az_ev_Prodigykoncert_nekul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd666700-8767-46d7-8e83-b21e1a50436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ed7e46-a6a6-4a39-a535-f8edc84eeedf","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Iden_sem_telik_el_az_ev_Prodigykoncert_nekul","timestamp":"2019. február. 18. 09:18","title":"Idén sem telik el az év Prodigy-koncert nékül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]