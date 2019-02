Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magas szintű készültségben volt Scott Kelly amerikai űrhajós immunrendszere és megváltozott egyes génjeinek aktivitása a Földön maradt ikertestvéréhez képest, amikor az amerikai űrhajós 2015 és 2016 márciusa között majdnem egy évet dolgozott a Nemzetközi Űrállomáson – jelentették be kutatók.","shortLead":"Magas szintű készültségben volt Scott Kelly amerikai űrhajós immunrendszere és megváltozott egyes génjeinek aktivitása...","id":"20190218_nasa_ikerkutatas_scott_kelly_hiperaktivitas_mark_kelly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3bd061-20d4-4237-994f-616932357db8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_nasa_ikerkutatas_scott_kelly_hiperaktivitas_mark_kelly","timestamp":"2019. február. 18. 07:03","title":"Érdekes eredményeket hozott a NASA páratlan ikerkutatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb zagytározó térségéből evakuálta biztonsági okokból az embereket a Vale SA brazil bányászati vállalat szombaton, miután szakemberek attól tartanak, hogy további gátszakadások történhetnek a január végi, becslések szerint mintegy 300 ember halálával járó gátszakadás után.","shortLead":"Újabb zagytározó térségéből evakuálta biztonsági okokból az embereket a Vale SA brazil bányászati vállalat szombaton...","id":"20190217_Ujabb_katasztrofa_fenyeget_Zagytarozo_kozelebol_evakualtak_embereket_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b35906-1b11-4468-9014-4b766ef86759","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Ujabb_katasztrofa_fenyeget_Zagytarozo_kozelebol_evakualtak_embereket_Braziliaban","timestamp":"2019. február. 17. 08:17","title":"Újabb katasztrófa fenyeget? Zagytározó közeléből evakuáltak embereket Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai gombok. A Meizu most az Indiegogón gyűjti telefonjára az előrendeléseket, megkérdőjelezhető sikerrel.","shortLead":"A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai...","id":"20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=180b1f69-f0eb-4744-b6c8-bcace9d96a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ce8abb-dcce-40c0-b2df-6e2466d8dcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_minimalista_meizu_zero_indiegogo_elorendelesek","timestamp":"2019. február. 17. 14:03","title":"Befuccsolhat „a jövő mobilja”, nem igazán csapnak le rá az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a756e8e-925f-49a7-976c-cebfaee2d7e3","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Pohner Ádám saját fine dining főztjét is meg tudja unni, de a tükörtojást és édesanyja húslevesét soha. Pohner Ádám saját fine dining főztjét is meg tudja unni, de a tükörtojást és édesanyja húslevesét soha. HVG-portré.","id":"201907_pohner_adam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a756e8e-925f-49a7-976c-cebfaee2d7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d4e818-7280-47ff-93ae-c3a467ee4f39","keywords":null,"link":"/elet/201907_pohner_adam","timestamp":"2019. február. 17. 10:00","title":"Most elárulja másfél éves mesterlevese titkát a Bocuse d'Or-döntős magyar szakács ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennegyedik alkalommal is az utcákra vonultak szombaton országszerte a francia kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen tiltakozó sárgamellényesek, akik a közvélemény kifáradása és a csökkenő mobilizáció ellenére újabb célkitűzéseket keresnek a mozgalomnak.","shortLead":"Tizennegyedik alkalommal is az utcákra vonultak szombaton országszerte a francia kormány adó- és gazdaságpolitikája...","id":"20190217_Sargamellenyesek_tuntetese_antiszemita_incidens_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6577860-f8ce-4b5f-b1e7-b64f05c3a61f","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Sargamellenyesek_tuntetese_antiszemita_incidens_Parizsban","timestamp":"2019. február. 17. 10:25","title":"Sárgamellényesek tüntetése: antiszemita incidens Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365a461-52d9-465c-b74a-f8d8f95c51c2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy nemrég összeomlott a kriptovaluta árfolyama, a bankok egyre gyakrabban nem hajtják végre a szükséges tranzakciókat.","shortLead":"Nem elég, hogy nemrég összeomlott a kriptovaluta árfolyama, a bankok egyre gyakrabban nem hajtják végre a szükséges...","id":"201907__bitcoin__bankok__penzmosas__vadnyugati_valuta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9365a461-52d9-465c-b74a-f8d8f95c51c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec053cb-1064-4f2c-a8f6-422a9c31c699","keywords":null,"link":"/gazdasag/201907__bitcoin__bankok__penzmosas__vadnyugati_valuta","timestamp":"2019. február. 17. 12:30","title":"Kötélidegekre van szüksége annak, aki mostanában bitcoinnal üzletel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ff0471-e6c0-43f1-b1a2-ff7fe3bbbcb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felújítók egészen kiváló munkát végeztek, a régi Bulli hamisítatlan módon repít vissza bennünket a 60-as évek végére. A felújítók egészen kiváló munkát végeztek, a régi Bulli hamisítatlan módon repít vissza bennünket a 60-as évek végére. ","id":"20190218_woodstock_50_evfordulojara_keszult_ez_a_rikitoan_szines_vw_hippibusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09ff0471-e6c0-43f1-b1a2-ff7fe3bbbcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bf530e-d88e-4c4e-84b5-29da16d53d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_woodstock_50_evfordulojara_keszult_ez_a_rikitoan_szines_vw_hippibusz","timestamp":"2019. február. 18. 11:21","title":"Woodstock 50. évfordulójára készült ez a rikítóan színes VW hippibusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8e8f63-6ba0-491d-9ff3-870315e20660","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új, saját fejlesztésű és manőverező robotrepülőgépek indítására is alkalmas tengeralattjárót mutatott be vasárnap az iráni haditengerészet.

","shortLead":"Új, saját fejlesztésű és manőverező robotrepülőgépek indítására is alkalmas tengeralattjárót mutatott be vasárnap...","id":"20190217_Uj_tengeralattjarot_mutatott_be_az_irani_haditengereszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd8e8f63-6ba0-491d-9ff3-870315e20660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcff2aa5-23c8-4284-abc0-10a5a5675845","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Uj_tengeralattjarot_mutatott_be_az_irani_haditengereszet","timestamp":"2019. február. 17. 15:40","title":"Új tengeralattjárót mutatott be az iráni haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]