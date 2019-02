Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d098722-235e-4bd3-8b0a-92f927a39f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190217_okostelefonok_sar_ertek_lista_orban_viktor_nyugdijkorhatar_72_ev_andromeda_galaxis_tejutrendszer_ford_agy_matrac_nasa_ultima_thule_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d098722-235e-4bd3-8b0a-92f927a39f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6524049-44bb-41ac-abd6-63d8f1c57e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_okostelefonok_sar_ertek_lista_orban_viktor_nyugdijkorhatar_72_ev_andromeda_galaxis_tejutrendszer_ford_agy_matrac_nasa_ultima_thule_fotok","timestamp":"2019. február. 17. 12:00","title":"Ez történt: megmérték, és vannak mobilok, melyek 10x annyira sugároznak, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jair Bolsonaro a korrupció elleni harc ígéretével nyerte meg az elnökválasztást, most ki kellett rúgnia az egyik legfőbb tanácsadóját egy kampányfinanszírozási ügy miatt.","shortLead":"Jair Bolsonaro a korrupció elleni harc ígéretével nyerte meg az elnökválasztást, most ki kellett rúgnia az egyik...","id":"20190219_Korrupcios_botranyba_keveredett_az_uj_brazil_elnok_fo_tanacsadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc4bb2c-5788-45a2-8d36-aaf83ac0cd59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Korrupcios_botranyba_keveredett_az_uj_brazil_elnok_fo_tanacsadoja","timestamp":"2019. február. 19. 05:50","title":"Korrupciós botrányba keveredett az új brazil elnök fő tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1297bdf7-5852-4861-ab18-704260644986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190218_Besult_ellenzeki_akcio_nem_tudtak_helyesen_leirni_a_fojtani_szot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1297bdf7-5852-4861-ab18-704260644986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c13aa53-c3b4-4279-9175-f4d6be8d91f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Besult_ellenzeki_akcio_nem_tudtak_helyesen_leirni_a_fojtani_szot","timestamp":"2019. február. 18. 10:49","title":"Besült ellenzéki akció: nem tudták helyesen leírni a fojtani szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276da839-fac6-4ae8-947a-b0bd7fc14b77","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem fogjuk tudni megállítani az orvosok elvándorlását, és nem a több pénz a megoldás az orvosként egészségfejlesztésre szakosodott Márky Ádám szerint. A magyar egészségügyet kiélezett evolúciós szintérnek nevezte, ahol a magánellátást megfizetni képes gazdagok jobb túlélési eséllyel indulnak, de pont azt tudatosítaná, hogy ez közös ügy, mert mindenkit ugyanabba a mentőbe tesznek, ha baj van. Ingyenes képzést hirdet orvostanhallgatóknak, mert rajtuk keresztül nálunk is adaptálhatónak tartja az amerikai egészségfejlesztési modellt, amiben az orvos jólléte is fontos.","shortLead":"Nem fogjuk tudni megállítani az orvosok elvándorlását, és nem a több pénz a megoldás az orvosként egészségfejlesztésre...","id":"20190219_A_magyar_orvos_sokszor_szarabbul_nez_ki_mint_a_beteg__interju_Marky_Adammal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=276da839-fac6-4ae8-947a-b0bd7fc14b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dfb893-727c-4172-a4c1-64d1145aef72","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_A_magyar_orvos_sokszor_szarabbul_nez_ki_mint_a_beteg__interju_Marky_Adammal","timestamp":"2019. február. 19. 06:30","title":"\"A magyar orvos sokszor rosszabbul néz ki, mint a beteg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég az üzemi tanáccsal egyeztetve döntött a csoportos leépítésről: nagyjából 300 főt küldenek el most tavasszal a bürokráciacsökkentés folytatásaként.","shortLead":"A cég az üzemi tanáccsal egyeztetve döntött a csoportos leépítésről: nagyjából 300 főt küldenek el most tavasszal...","id":"20190218_300_dolgozot_kuld_el_a_magyar_posta_letszamcsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224a80a1-6d3a-4401-afa0-67e0f06f2498","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_300_dolgozot_kuld_el_a_magyar_posta_letszamcsokkentes","timestamp":"2019. február. 18. 18:26","title":"Rengeteg embertől válik meg a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És most nagyon szeretne visszatérni Alabamába.","shortLead":"És most nagyon szeretne visszatérni Alabamába.","id":"20190218_Felreertette_a_hitet_ezert_csatlakozott_az_Iszlam_Allamhoz_egy_amerikai_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd262748-e023-4d78-9470-ebfeaeeada6a","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Felreertette_a_hitet_ezert_csatlakozott_az_Iszlam_Allamhoz_egy_amerikai_no","timestamp":"2019. február. 18. 09:37","title":"Félreértette a hitét, ezért csatlakozott az Iszlám Államhoz egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ellen tiltakoznak, ahogy Jeremy Corbyn pártelnök kezeli az ország Európai Unióból való kilépésének kérdését, és úgy látják, antiszemitává vált a párt.","shortLead":"Az ellen tiltakoznak, ahogy Jeremy Corbyn pártelnök kezeli az ország Európai Unióból való kilépésének kérdését, és...","id":"20190218_brit_munkaspart_parlamenti_kepviselok_kilepes_brexit_antiszemitizmus_jeremy_corbyn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af12bda-f428-44b0-b68a-1bd966998b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_brit_munkaspart_parlamenti_kepviselok_kilepes_brexit_antiszemitizmus_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 18. 12:03","title":"Szakad a brit Munkáspárt? Hét képviselő lépett ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Deutsche Bank 2017-ben 7,2 milliárd dolláros bírság megfizetéséről állapodott meg az amerikai igazságügyi minisztériummal. A válság előtt jelzálogpiaci szabálytalanságok miatt kirótt összegből 4,1 milliárd dollárt bajba került amerikai jelzáloghitelesek megsegítésére képzett meg a DB, most mégis inkább új hitelekre költik.","shortLead":"A Deutsche Bank 2017-ben 7,2 milliárd dolláros bírság megfizetéséről állapodott meg az amerikai igazságügyi...","id":"20190218_Cserben_hagyta_a_bajba_jutott_lakashiteleket_a_bank__inkabb_uj_hiteleket_helyez_ki_a_tartalekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2287215d-1f3a-4376-9a21-a31a380d94cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Cserben_hagyta_a_bajba_jutott_lakashiteleket_a_bank__inkabb_uj_hiteleket_helyez_ki_a_tartalekbol","timestamp":"2019. február. 18. 10:11","title":"Cserbenhagyta a bajba jutott lakáshiteleseket a bank – inkább új hiteleket helyez ki a tartalékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]