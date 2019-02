Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ugyanis mindegyiken kizárólag független jelöltek indulnak.","shortLead":"Ugyanis mindegyiken kizárólag független jelöltek indulnak.","id":"20190217_Harom_valasztas_is_zajlik_ma_Magyarorszagon_es_egyiket_sem_a_Fidesz_fogja_megnyerni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3b05ab-0d3f-4bc7-9aec-55f479b63bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Harom_valasztas_is_zajlik_ma_Magyarorszagon_es_egyiket_sem_a_Fidesz_fogja_megnyerni","timestamp":"2019. február. 17. 10:48","title":"Három választás is zajlik ma Magyarországon, és egyiket sem a Fidesz fogja megnyerni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd666700-8767-46d7-8e83-b21e1a50436f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan tiszteletbeli hazánkfiainak lehetne nyilvánítani a brit zenekar tagjait. Ezúttal Szegeden tűnnek fel. A SZIN augusztus 28-31 között lesz a Tisza-parton.","shortLead":"Lassan tiszteletbeli hazánkfiainak lehetne nyilvánítani a brit zenekar tagjait. Ezúttal Szegeden tűnnek fel. A SZIN...","id":"20190218_Iden_sem_telik_el_az_ev_Prodigykoncert_nekul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd666700-8767-46d7-8e83-b21e1a50436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ed7e46-a6a6-4a39-a535-f8edc84eeedf","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Iden_sem_telik_el_az_ev_Prodigykoncert_nekul","timestamp":"2019. február. 18. 09:18","title":"Idén sem telik el az év Prodigy-koncert nékül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab99356-3a3e-4db3-bb7c-b105e47ed897","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több helyen is lesz felújítás a nyáron, de elvileg új villamosok és buszok is érkeznek. ","shortLead":"Több helyen is lesz felújítás a nyáron, de elvileg új villamosok és buszok is érkeznek. ","id":"20190218_Ezt_a_nyarat_sem_usszuk_meg_a_4es_6os_felujitasa_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab99356-3a3e-4db3-bb7c-b105e47ed897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76333cb4-1edd-4731-84fc-40e5e5a7d723","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_Ezt_a_nyarat_sem_usszuk_meg_a_4es_6os_felujitasa_nelkul","timestamp":"2019. február. 18. 09:51","title":"Ezt a nyarat sem ússzuk meg a 4-es 6-os felújítása nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fa4f-c067-43b8-8eee-008abc565114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkolta a szakértői vélemény, a műsorkészítők döntését tudomásul veszi, de úgy érzi, méltatlan helyzetbe került. ","shortLead":"Sokkolta a szakértői vélemény, a műsorkészítők döntését tudomásul veszi, de úgy érzi, méltatlan helyzetbe került. ","id":"20190218_Kozlemeny_Petruska_plagium_A_Dal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1590fa4f-c067-43b8-8eee-008abc565114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c231b2d4-27c4-4e37-a5fe-ef7fc93f3165","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kozlemeny_Petruska_plagium_A_Dal","timestamp":"2019. február. 18. 15:42","title":"Közleményt adott ki Petruska, miután kizárták A Dalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3105666e-67ec-4fa0-b902-21e89afc9dee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brit sajtóértesülések szerint három éven belül beszünteti a termelést ottani üzemében a Honda. Az elmúlt hetekben ez a harmadik nagy autógyártó cég, amelyik a Brexitre hivatkozva jelenti be a gyártás leépítését a szigetországban.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint három éven belül beszünteti a termelést ottani üzemében a Honda. Az elmúlt hetekben...","id":"20190218_honda_nagy_britannia_autogyar_bezaras_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3105666e-67ec-4fa0-b902-21e89afc9dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b325ce-224d-42bd-8ccf-a879ec8d30db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_honda_nagy_britannia_autogyar_bezaras_brexit","timestamp":"2019. február. 18. 16:37","title":"Ez fájni fog: bezárja angliai üzemét a japán autóóriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","shortLead":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","id":"20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9b4714-5392-4827-bc66-ef04a529afdc","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","timestamp":"2019. február. 18. 11:13","title":"Plágium miatt kizárták Petruskát A Dal döntőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d098722-235e-4bd3-8b0a-92f927a39f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190217_okostelefonok_sar_ertek_lista_orban_viktor_nyugdijkorhatar_72_ev_andromeda_galaxis_tejutrendszer_ford_agy_matrac_nasa_ultima_thule_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d098722-235e-4bd3-8b0a-92f927a39f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6524049-44bb-41ac-abd6-63d8f1c57e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_okostelefonok_sar_ertek_lista_orban_viktor_nyugdijkorhatar_72_ev_andromeda_galaxis_tejutrendszer_ford_agy_matrac_nasa_ultima_thule_fotok","timestamp":"2019. február. 17. 12:00","title":"Ez történt: megmérték, és vannak mobilok, melyek 10x annyira sugároznak, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab578a6-620c-4333-abef-fbb160d11bbd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány órán belül elfogták a rendőrök azt a nőt, aki parkoló gépjárműveket rongált meg Győrben.","shortLead":"Néhány órán belül elfogták a rendőrök azt a nőt, aki parkoló gépjárműveket rongált meg Győrben.","id":"20190217_autok_rongalas_gyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eab578a6-620c-4333-abef-fbb160d11bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0398ca0-3acb-4783-80bc-e08091920c6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_autok_rongalas_gyor","timestamp":"2019. február. 17. 19:16","title":"Fotók: autókat rugdosott egy dühöngő nő Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]