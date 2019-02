Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most emelik be a sztrádává bővülő M2-esen a Dunakeszi északi csomópontban épülő új híd gerendáit. Ezen a helyszínen kapcsolódik majd az új gödi felvezetőút is az autópályához.","shortLead":"Most emelik be a sztrádává bővülő M2-esen a Dunakeszi északi csomópontban épülő új híd gerendáit. Ezen a helyszínen...","id":"20190220_m2es_ut_autopalya_dunakeszi_hid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d202e-7862-47eb-9518-f18b5c6844e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_m2es_ut_autopalya_dunakeszi_hid","timestamp":"2019. február. 20. 10:32","title":"Ezen az új hídon fognak rengetegen járni Budapesttől északra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d571c-3807-4722-9020-1e6c2e932c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók mostantól beleshetnek a kulisszák mögé. ","shortLead":"A rajongók mostantól beleshetnek a kulisszák mögé. ","id":"20190220_Victoria_Beckham_csatorna_divat_YouTube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b28d571c-3807-4722-9020-1e6c2e932c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae1c74c-651d-42d8-a432-294397c25694","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Victoria_Beckham_csatorna_divat_YouTube","timestamp":"2019. február. 20. 11:16","title":"Victoria Beckham divatcsatornát indított a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alkotmányos válság felé sodorja Donald Trump az Egyesült Államokat – állítják a per elindítói.","shortLead":"Alkotmányos válság felé sodorja Donald Trump az Egyesült Államokat – állítják a per elindítói.","id":"20190219_Tizenhat_amerikai_allam_perelte_be_a_kormanyt_a_rendkivuli_allapot_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f93b44-9637-44d0-a315-d594facc89de","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Tizenhat_amerikai_allam_perelte_be_a_kormanyt_a_rendkivuli_allapot_miatt","timestamp":"2019. február. 19. 05:07","title":"Tizenhat amerikai állam perelte be a kormányt a rendkívüli állapot miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f2dc23-7ff9-46e4-8d4b-01676d5c4d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha létezik olyan, hogy szélesebb tömegeknek szánt luxusautó, akkor a Genesis most leleplezett újdonsága pontosan ilyen.","shortLead":"Ha létezik olyan, hogy szélesebb tömegeknek szánt luxusautó, akkor a Genesis most leleplezett újdonsága pontosan ilyen.","id":"20190220_itt_az_uj_luxuslimuzin_ami_akcios_vetel_egy_hasonlo_maybachhoz_kepest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f2dc23-7ff9-46e4-8d4b-01676d5c4d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c302e7e-ce72-4058-ad8b-61546f6e1001","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_itt_az_uj_luxuslimuzin_ami_akcios_vetel_egy_hasonlo_maybachhoz_kepest","timestamp":"2019. február. 20. 11:21","title":"Olcsó VIP: Itt az új luxuslimuzin, ami akciós vétel egy hasonló Maybachhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e27171-e5a4-4176-96c5-8e3e08837274","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vidám hely ez az Ausztrália.","shortLead":"Vidám hely ez az Ausztrália.","id":"20190220_smiley_rendszam_emoji","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e27171-e5a4-4176-96c5-8e3e08837274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da81976-4053-43ed-9fef-52122ad3e0bc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190220_smiley_rendszam_emoji","timestamp":"2019. február. 20. 16:26","title":"Már a rendszámokban is lehetnek smiley-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és a követési távolságot sem tartotta be, majd emiatt tömegbalesetet okozott.","shortLead":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és...","id":"20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e97a442-9952-472f-a8fc-08740837f521","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","timestamp":"2019. február. 19. 14:25","title":"Négy autós karambolozott, mert száguldozott egy teherautós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","shortLead":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","id":"20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebb4bb-c7b3-4816-b3c6-23a3ecd09f99","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","timestamp":"2019. február. 19. 11:29","title":"Babaváró bulit szerveznek Meghan Markle barátnői, de a lesifotósok résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nincs szó nyílt konfliktusról, az Európai Bizottságnak azonban kötelessége reagálni, amikor a magyarokat valótlanságokról tájékoztatják – közölte a brüsszeli testület szóvivője.","shortLead":"Nincs szó nyílt konfliktusról, az Európai Bizottságnak azonban kötelessége reagálni, amikor a magyarokat...","id":"20190220_europai_bizottsag_soros_juncker_kampany_nincs_konfliktus_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5264720-c76f-4d06-960c-4578d58cf349","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_europai_bizottsag_soros_juncker_kampany_nincs_konfliktus_haboru","timestamp":"2019. február. 20. 13:24","title":"Európai Bizottság: Nincs háború a magyar kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]