Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rehabról nemrég kikerült rapper azt mondta, megpróbálja rendezni kapcsolatát Majkával.

","shortLead":"A rehabról nemrég kikerült rapper azt mondta, megpróbálja rendezni kapcsolatát Majkával.

","id":"20190221_Curtis_potolta_a_tegnap_elfelejtett_interjut_beszelt_Balazsekkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd81fee-38ce-467d-95fd-3adcabfb901a","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Curtis_potolta_a_tegnap_elfelejtett_interjut_beszelt_Balazsekkal","timestamp":"2019. február. 21. 10:47","title":"Curtis pótolta az elfelejtett interjút: beszélt Balázsékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman jelezték: távoznak. Az osztályvezető főorvos is köztük van.","shortLead":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman...","id":"20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ead35f-dbdb-4723-ba7a-1d0777441481","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","timestamp":"2019. február. 21. 07:34","title":"Felmondott az érsebészek fele a veszprémi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5078e4-29c2-4f8f-9315-562a07530844","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A méhfajtának szarvasbogárszerű állkapcsa van, nőstény egyedei négy centisek is lehetnek. ","shortLead":"A méhfajtának szarvasbogárszerű állkapcsa van, nőstény egyedei négy centisek is lehetnek. ","id":"20190221_38_eve_kihaltnak_hittek_de_most_ujra_felbukkant_ez_a_gigantikus_mehfajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa5078e4-29c2-4f8f-9315-562a07530844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397fb15e-a5cc-4766-98c1-b97f3c0d7d79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_38_eve_kihaltnak_hittek_de_most_ujra_felbukkant_ez_a_gigantikus_mehfajta","timestamp":"2019. február. 21. 17:53","title":"38 éve kihaltnak hitték, de most újra felbukkant ez a gigantikus méhfajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olaszok szerint megtévesztő, hogy a nagy kézipoggyászért külön fizetni kell már a Wizz Airnél és a Ryanairnél. ","shortLead":"Az olaszok szerint megtévesztő, hogy a nagy kézipoggyászért külön fizetni kell már a Wizz Airnél és a Ryanairnél. ","id":"20190221_Megbuntettek_az_olaszok_ket_fapadost_mert_kulon_kell_fizetni_a_nagy_kezipoggyaszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91eb7701-6706-45a2-91a0-e61ada718094","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Megbuntettek_az_olaszok_ket_fapadost_mert_kulon_kell_fizetni_a_nagy_kezipoggyaszert","timestamp":"2019. február. 21. 19:39","title":"Megbüntették az olaszok a Wizz Airt és a Ryanairt a kézipoggyász-szabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f4c9d9-f59d-4162-bf85-2644d9019f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OneTab nevű, ingyenesen telepíthető és használható bővítménnyel a böngészőben megnyitott oldalakat menedzselhetjük úgy, hogy a böngésző ne foglalja le a számítógép processzorának és memóriájának jelentős részét.","shortLead":"A OneTab nevű, ingyenesen telepíthető és használható bővítménnyel a böngészőben megnyitott oldalakat menedzselhetjük...","id":"20190222_google_chrome_mozilla_firefox_bovitmeny_onetab_memoria_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f4c9d9-f59d-4162-bf85-2644d9019f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0d49c2-73f3-4971-b04c-c3534f560371","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_google_chrome_mozilla_firefox_bovitmeny_onetab_memoria_processzor","timestamp":"2019. február. 22. 08:03","title":"Töltse le, megéri: ez a bővítmény egy kattintással felgyorsítja a böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a98c77f-c9c4-47db-ba46-012ee65450a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mesterséges intelligencia, VR, szimulációs elméletek, állampolgárságot kapott robotok. Az elektronikus zenét, pszichedelikus rockot és etnót keresztező zenekar Time Is The Drug című új nagylemezét első alkalommal itt, a hvg.hu-n hallgathatják meg.","shortLead":"Mesterséges intelligencia, VR, szimulációs elméletek, állampolgárságot kapott robotok. Az elektronikus zenét...","id":"20190221_Az_ido_drog_itt_a_colorStar_uj_nagylemeze_Time_Is_The_Drug","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a98c77f-c9c4-47db-ba46-012ee65450a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070031d8-f0cc-4079-8e1a-075780af4a75","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Az_ido_drog_itt_a_colorStar_uj_nagylemeze_Time_Is_The_Drug","timestamp":"2019. február. 21. 10:50","title":"Az idő drog - itt a colorStar új nagylemeze!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2171ac94-ecb9-42dd-a4d8-dc690f865f1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt ősszel tart tisztújító kongresszust.","shortLead":"A párt ősszel tart tisztújító kongresszust.","id":"20190221_Mar_felidoben_lecserelhetik_az_MSZP_elnoket_ha_rosszul_teljesitenek_a_valasztasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2171ac94-ecb9-42dd-a4d8-dc690f865f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d605863e-5cce-42f7-8f91-d6c235290bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Mar_felidoben_lecserelhetik_az_MSZP_elnoket_ha_rosszul_teljesitenek_a_valasztasokon","timestamp":"2019. február. 21. 09:01","title":"Már félidőben lecserélhetik az MSZP elnökét, ha a párt rosszul teljesít a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Mindannyian egyetértünk abban, hogy fontos erősíteni az innovációs törekvéseket odahaza. Az innováció fejlesztése viszont egy komplex feladat\" – vélekednek az MTA-elnöknek címzett levelükben nyugati egyetemeken dolgozó magyar professzorok. ","shortLead":"\"Mindannyian egyetértünk abban, hogy fontos erősíteni az innovációs törekvéseket odahaza. Az innováció fejlesztése...","id":"20190220_Az_allam_nem_tul_sikeres_vallalkozo__nyugati_magyar_professzorok_uzentek_az_MTAatalakitas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173c698b-0fa7-4ac8-9fd2-b58fcfda7e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Az_allam_nem_tul_sikeres_vallalkozo__nyugati_magyar_professzorok_uzentek_az_MTAatalakitas_miatt","timestamp":"2019. február. 20. 15:59","title":"\"Az állam nem túl sikeres vállalkozó\" – nyugati magyar professzorok üzentek az MTA-átalakítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]