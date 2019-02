Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf4e170-2968-4bc5-91c0-47d4c61b3c36","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 250 méternél is hosszabb szőnyeg fölé műanyag tetőt is építenek, nehogy a sztárok elázzanak. ","shortLead":"A 250 méternél is hosszabb szőnyeg fölé műanyag tetőt is építenek, nehogy a sztárok elázzanak. ","id":"20190221_Kiteritettek_az_Oscargala_vendegvaro_voros_szonyeget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf4e170-2968-4bc5-91c0-47d4c61b3c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f39e1bd-83de-4215-9d18-84c1aaf35c30","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Kiteritettek_az_Oscargala_vendegvaro_voros_szonyeget","timestamp":"2019. február. 21. 14:09","title":"Kiterítették az Oscar-gála vendégváró vörös szőnyegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra számítsanak! ","shortLead":"Torlódásra számítsanak! ","id":"20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cf484e-49c9-458d-8488-7234dcbc1cf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","timestamp":"2019. február. 21. 15:10","title":"Két autó ütközött az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A befagyasztott támogatások miatt a tartalékait éli fel az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja, mondja annak igazgatója HVG-nek, és rámutat, miért fals az MTA-n leverni a rossz innovációs mutatókat, és a TK miért nem liberális fészek.","shortLead":"A befagyasztott támogatások miatt a tartalékait éli fel az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja, mondja annak...","id":"20190221_MTA_TK_Nincs_messze_amikor_tenyleg_le_kell_kapcsolni_a_villanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ae9789-ee52-4cbf-a98a-7a0e7d2c6afd","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_MTA_TK_Nincs_messze_amikor_tenyleg_le_kell_kapcsolni_a_villanyt","timestamp":"2019. február. 21. 11:53","title":"MTA TK: \"Nincs messze, amikor tényleg le kell kapcsolni a villanyt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b079d3-9e34-4fd7-8db3-b73acfb9d805","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb egyetemi kiadója nyitott központot nálunk.","shortLead":"A világ legnagyobb egyetemi kiadója nyitott központot nálunk.","id":"20190223_Budapestre_jott_az_Oxford_University_Press","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b079d3-9e34-4fd7-8db3-b73acfb9d805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73b485c-1026-4a77-a703-ce19f0d8829a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Budapestre_jott_az_Oxford_University_Press","timestamp":"2019. február. 23. 08:18","title":"Budapestre jött az Oxford University Press","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte a Ryugu kisbolygó felszínének megközelítését a Hajabusza-2 japán űrszonda, amely várhatóan közép-európai idő szerint csütörtök éjfélkor landol a Földtől mintegy 280 millió kilométerre lévő aszteroidán.","shortLead":"Megkezdte a Ryugu kisbolygó felszínének megközelítését a Hajabusza-2 japán űrszonda, amely várhatóan közép-európai idő...","id":"20190221_ryugu_kisbolygo_hajabusza2_japan_urszonda_landolas_jaxa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145246c2-f037-4d08-83a0-72ec294ec1f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_ryugu_kisbolygo_hajabusza2_japan_urszonda_landolas_jaxa","timestamp":"2019. február. 21. 19:35","title":"Éjfélkor leszáll a száguldó aszteroidára a Hajabusza-2 japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Stohl Andrása vagy Benedek Miklósa lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és vagányak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190222_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_9_Ember_Mark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b1c7b6-fa80-42f7-8056-5966b0babfea","keywords":null,"link":"/kultura/20190222_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_9_Ember_Mark","timestamp":"2019. február. 22. 20:30","title":"Ember Márk: Nem tudnék elviselni egy olyan embert, amilyen én vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A következő két átigazolási időszakban nem szerezhetnek új játékosokat.","shortLead":"A következő két átigazolási időszakban nem szerezhetnek új játékosokat.","id":"20190222_Kizartak_a_Chelseat_az_atigazolasi_piacrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f0d944-a79a-45c9-91c0-fd57280e8163","keywords":null,"link":"/sport/20190222_Kizartak_a_Chelseat_az_atigazolasi_piacrol","timestamp":"2019. február. 22. 11:42","title":"Kizárták a Chelsea-t az átigazolási piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44092a7-64df-4d3a-94ab-eda9fee38bed","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Peter Tork a Monkees billentyűse, basszusgitárosa volt.\r

\r

","shortLead":"Peter Tork a Monkees billentyűse, basszusgitárosa volt.\r

\r

","id":"20190222_Elhunyt_az_amerikai_Beatles_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44092a7-64df-4d3a-94ab-eda9fee38bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58dcafe-fe36-4e96-92e2-84ce89dc7f92","keywords":null,"link":"/kultura/20190222_Elhunyt_az_amerikai_Beatles_alapitoja","timestamp":"2019. február. 22. 11:52","title":"Elhunyt az amerikai Beatles alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]