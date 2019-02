Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abe76c5f-d71f-4b7c-99de-66dbe6a4e7ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi számítástechnikai eszközök köztudottan nem olcsók. Azonban az 8Pack masinájának ára olyan magas, hogy annyiért már autót is vásárolhat az ember. Ráadásul nem akármilyet, egy elektromos meghajtású Tesla is bőven kijön belőle.","shortLead":"A minőségi számítástechnikai eszközök köztudottan nem olcsók. Azonban az 8Pack masinájának ára olyan magas...","id":"20190225_8pack_orionx2_szamitogep_gamer_pc_tesla_model_3_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abe76c5f-d71f-4b7c-99de-66dbe6a4e7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531a819d-bf2e-4056-81a5-847820778d3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_8pack_orionx2_szamitogep_gamer_pc_tesla_model_3_arak","timestamp":"2019. február. 25. 12:03","title":"Van itt egy számítógép, amelyik többe kerül, mint egy vadonatúj Tesla Model 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlankezelő cég 100 milliós alaptőkével alakult, egyedüli tulajdonosa Nyerges, az ügyvezető igazgató pedig Lévai Anikónak az unokaöccse.","shortLead":"Az ingatlankezelő cég 100 milliós alaptőkével alakult, egyedüli tulajdonosa Nyerges, az ügyvezető igazgató pedig Lévai...","id":"20190225_Orban_felesegenek_unokaoccsevel_alapitott_ceget_Nyerges_Zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287699f2-938f-4408-97ea-5c02c0bac712","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Orban_felesegenek_unokaoccsevel_alapitott_ceget_Nyerges_Zsolt","timestamp":"2019. február. 25. 16:29","title":"Orbán feleségének unokaöccsével alapított céget Nyerges Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e5f7e-9157-4fe7-9263-ced7792ef249","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két brit biológus teóriája szerint a szülők immunrendszere megerősödik azáltal, hogy a gyermek betegségeket hoz haza az óvodából. Ezzel szemben a gyermektelenek nem részesülnek ilyen \"kiképzésben\".","shortLead":"Két brit biológus teóriája szerint a szülők immunrendszere megerősödik azáltal, hogy a gyermek betegségeket hoz haza...","id":"20190225_gyermekvallalas_szulo_gyermektelen_immunrendszer_betegseg_ovoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e5f7e-9157-4fe7-9263-ced7792ef249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b179ee6-347e-46f4-983c-e34e32b385d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_gyermekvallalas_szulo_gyermektelen_immunrendszer_betegseg_ovoda","timestamp":"2019. február. 25. 18:33","title":"Brit kutatók szerint tovább élhetnek azok, akik gyereket vállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai állami hírügynökség kommentárban figyelmeztette a Kim Dzsong Unnal találkozni készülő Donald Trump amerikai elnököt, hogy ha hallgat a kétkedőkre, történelmi lehetőséget szalaszthat el.","shortLead":"Az észak-koreai állami hírügynökség kommentárban figyelmeztette a Kim Dzsong Unnal találkozni készülő Donald Trump...","id":"20190224_Trump_figyelmeztetest_kapott_EszakKoreatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445f4d9f-eb6d-48d6-b2c2-e1584c2222c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Trump_figyelmeztetest_kapott_EszakKoreatol","timestamp":"2019. február. 24. 18:58","title":"Trump figyelmeztetést kapott Észak-Koreától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cb739c-9c58-435f-92a0-3a0a2833211d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Honvédség \"nem kormánygép\" Airbusával ment Orbán Viktor miniszterelnök Egyiptomba, az Európai Unió és az Arab Liga első alkalommal megrendezett csúcstalálkozójára.","shortLead":"A Honvédség \"nem kormánygép\" Airbusával ment Orbán Viktor miniszterelnök Egyiptomba, az Európai Unió és az Arab Liga...","id":"20190224_Ki_nem_talalna_Orban_milyen_geppel_ment_Egyiptomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8cb739c-9c58-435f-92a0-3a0a2833211d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489a98b9-545c-41e0-bcf9-4cf53d4134b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Ki_nem_talalna_Orban_milyen_geppel_ment_Egyiptomba","timestamp":"2019. február. 24. 14:20","title":"Ki nem találná, Orbán milyen géppel ment Egyiptomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi olimpiai bajnok birkózó végig tagadta az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"A korábbi olimpiai bajnok birkózó végig tagadta az ellene felhozott vádakat.","id":"20190226_Felfuggesztett_bortont_kapott_adocsalas_miatt_Novenyi_Norbert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4386e600-c50a-4625-968e-bbc9124fbfba","keywords":null,"link":"/sport/20190226_Felfuggesztett_bortont_kapott_adocsalas_miatt_Novenyi_Norbert","timestamp":"2019. február. 26. 06:24","title":"Felfüggesztett börtönt kapott adócsalás miatt Növényi Norbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40270b83-b538-4bf9-8b56-49e5dc928519","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"51 százalék az MLSZ-elnök szerint az esélye annak, hogy Szlovákia és Wales előtt végzünk az Eb-selejtezőn.","shortLead":"51 százalék az MLSZ-elnök szerint az esélye annak, hogy Szlovákia és Wales előtt végzünk az Eb-selejtezőn.","id":"20190225_Csanyi_a_szurkoloi_kartya_Pinter_es_Leekens_kinevezesenel_is_rosszabb_otlet_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40270b83-b538-4bf9-8b56-49e5dc928519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2171e7-066a-45c2-a71d-593ce559e0f1","keywords":null,"link":"/sport/20190225_Csanyi_a_szurkoloi_kartya_Pinter_es_Leekens_kinevezesenel_is_rosszabb_otlet_volt","timestamp":"2019. február. 25. 12:28","title":"Csányi: A szurkolói kártya Pintér és Leekens kinevezésénél is rosszabb ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nem mérges pitont egy utazótáskába rakott cipőben találták meg. ","shortLead":"A nem mérges pitont egy utazótáskába rakott cipőben találták meg. ","id":"20190225_Noi_cipobe_rejtozve_repult_tobb_ezer_kilometert_egy_piton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13204061-8faa-4f74-8beb-160976816814","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Noi_cipobe_rejtozve_repult_tobb_ezer_kilometert_egy_piton","timestamp":"2019. február. 25. 16:02","title":"Női cipőbe rejtőzve repült több ezer kilométert egy piton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]