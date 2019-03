Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75a45bca-71f7-41e1-894a-744ff048bc03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vádat emeletek egy pécsi férfi ellen, aki nem túlzás, hogy mindennek neki ment egy utcában a gépkocsijával.","shortLead":"Vádat emeletek egy pécsi férfi ellen, aki nem túlzás, hogy mindennek neki ment egy utcában a gépkocsijával.","id":"20190228_Villanypoznat_dontott_felborult_aztan_mindent_letarolt_az_ittas_sofor__fotokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75a45bca-71f7-41e1-894a-744ff048bc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5423d9-09f7-40e0-87ba-7812729b831f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_Villanypoznat_dontott_felborult_aztan_mindent_letarolt_az_ittas_sofor__fotokkal","timestamp":"2019. február. 28. 13:21","title":"Villanypóznát döntött, felborult, aztán tovább tarolt az utcán az ittas sofőr – fotókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638009b6-8ef9-4586-8b78-5a10c71bff80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Normafánál történt esethez a tűzoltókat riasztották. Nem sérült meg senki.","id":"20190227_Porig_egett_a_BKV_egyik_hasznalt_Volvo_busza_kedd_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=638009b6-8ef9-4586-8b78-5a10c71bff80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58bea0c-6b2e-419d-805d-08ca3803a744","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_Porig_egett_a_BKV_egyik_hasznalt_Volvo_busza_kedd_ejjel","timestamp":"2019. február. 27. 19:04","title":"Porig égett a BKV egyik használt Volvo busza kedd éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék piacra dobták a legolcsóbb Model 3-at, ezzel párhuzamosan pedig a típus hazai árára is fény derült.","shortLead":"Elon Muskék piacra dobták a legolcsóbb Model 3-at, ezzel párhuzamosan pedig a típus hazai árára is fény derült.","id":"20190301_itthon_a_20_millio_forintos_az_usaban_a_10_millios_tesla_szamit_ujdonsagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a213b7c-a62a-4478-a418-1e1d34f89b09","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_itthon_a_20_millio_forintos_az_usaban_a_10_millios_tesla_szamit_ujdonsagnak","timestamp":"2019. március. 01. 08:21","title":"Itthon a 20 millió forintos, az USA-ban a 10 milliós Tesla számít újdonságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók kimentették a szerencsétlenül járt embert.","shortLead":"A tűzoltók kimentették a szerencsétlenül járt embert.","id":"20190228_Villamos_gazolas_II_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595ba830-e20a-41d1-8edf-18fbd2511658","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Villamos_gazolas_II_kerulet","timestamp":"2019. február. 28. 20:34","title":"Villamos gázolt el egy embert a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b92709-2f47-43e8-ae73-2110400a4469","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vád a kamionos ellen akár gyilkossági kísérlet is lehet. ","id":"20190301_elfogatoparncs_kamionos_szabalytalan_manover_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84b92709-2f47-43e8-ae73-2110400a4469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623c1933-b1c5-4ad1-9595-c35a654e5d32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_elfogatoparncs_kamionos_szabalytalan_manover_autos_video","timestamp":"2019. március. 01. 09:45","title":"Európai elfogatóparancsot adtak ki a kamionos ellen ezért a manőverért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc896cc-65c4-4a66-8a5a-6132af584c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újonnan több mint 4 millió forintba kerül a Cellebrite eszköze, amit a bűnüldöző szerveknek készít a cég. A készülékkel...","id":"20190228_hogyan_lehet_feltorni_egy_telefont_okostelefon_feltorese_ebay_iphone_ipod_samsung_lg_zte_motorola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cc896cc-65c4-4a66-8a5a-6132af584c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e267d305-a255-4920-bf73-f56135503efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_hogyan_lehet_feltorni_egy_telefont_okostelefon_feltorese_ebay_iphone_ipod_samsung_lg_zte_motorola","timestamp":"2019. február. 28. 20:03","title":"Fillérekért árulták az eBayen az eszközt, amivel bármilyen okostelefont fel lehetett törni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a baden-württembergi miniszterelnök amúgy is egy szélsőségesen elfogult, bevándorláspárti zöld politikus.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a baden-württembergi miniszterelnök amúgy is egy szélsőségesen elfogult, bevándorláspárti...","id":"20190227_Szijjarto_Nem_baj_hogy_a_nemetek_lemondtak_a_talalkozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53695532-8ace-41d7-9408-b4b6af112841","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Szijjarto_Nem_baj_hogy_a_nemetek_lemondtak_a_talalkozot","timestamp":"2019. február. 27. 13:29","title":"Szijjártó: \"Nem baj\", hogy a németek lemondták a találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba6693b-1d65-4428-8e83-89f1c0058b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttételesen az Android-világ egyik közismert problémájára is utal az Apple legújabb statisztikája az iOS 12-ről.","shortLead":"Áttételesen az Android-világ egyik közismert problémájára is utal az Apple legújabb statisztikája az iOS 12-ről.","id":"20190301_ios_12_verzio_elterjedtsege_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba6693b-1d65-4428-8e83-89f1c0058b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d0247c-d5e6-4c19-a230-239591d2a713","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_ios_12_verzio_elterjedtsege_frissites","timestamp":"2019. március. 01. 11:03","title":"Ismét lehet irigykedni az iPhone-osokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]