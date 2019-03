Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék piacra dobták a legolcsóbb Model 3-at, ezzel párhuzamosan pedig a típus hazai árára is fény derült.","shortLead":"Elon Muskék piacra dobták a legolcsóbb Model 3-at, ezzel párhuzamosan pedig a típus hazai árára is fény derült.","id":"20190301_itthon_a_20_millio_forintos_az_usaban_a_10_millios_tesla_szamit_ujdonsagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd24a5e-4ae4-484c-a026-ce18658af611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a213b7c-a62a-4478-a418-1e1d34f89b09","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_itthon_a_20_millio_forintos_az_usaban_a_10_millios_tesla_szamit_ujdonsagnak","timestamp":"2019. március. 01. 08:21","title":"Itthon a 20 millió forintos, az USA-ban a 10 milliós Tesla számít újdonságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az nem teljesen egyértelmű, hogy miért marad el a kolozsvári buli.","shortLead":"Az nem teljesen egyértelmű, hogy miért marad el a kolozsvári buli.","id":"20190228_Megint_elmarad_Curtis_egy_fellepese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eac653-8e0c-401e-bbc1-83644240a7d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Megint_elmarad_Curtis_egy_fellepese","timestamp":"2019. február. 28. 11:30","title":"Megint elmarad Curtis egy fellépése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szóbeszédekkel és találgatásokkal nem foglalkozik a magyarországi légitársaság.","shortLead":"Szóbeszédekkel és találgatásokkal nem foglalkozik a magyarországi légitársaság.","id":"20190227_Megszolalt_a_Wizz_Air_a_fapadosok_kizsuppolasi_terverol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a15904-fbc3-4096-bbd4-bfc365170d86","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Megszolalt_a_Wizz_Air_a_fapadosok_kizsuppolasi_terverol","timestamp":"2019. február. 27. 14:32","title":"Megszólalt a Wizz Air a fapadosok kizsuppolási tervéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön kihirdették a tervpályázat eredményét, és a látványterveket is bemutatták. Egy amerikai építésziroda nyerte el a megbízást. ","shortLead":"Csütörtökön kihirdették a tervpályázat eredményét, és a látványterveket is bemutatták. Egy amerikai építésziroda nyerte...","id":"20190301_Fotok_Atlatszo_palyaudvarra_fog_hasonlitani_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c52b8e8-1fe3-46b0-8023-edcfa4f1d2cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Fotok_Atlatszo_palyaudvarra_fog_hasonlitani_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum","timestamp":"2019. március. 01. 08:24","title":"Fotók: Átlátszó pályaudvarra fog hasonlítani az új Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09dd9b-3094-45bc-baa9-c27aed31f7f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdán előzte a kocsisort a dugóban, videó készült róla.","shortLead":"Járdán előzte a kocsisort a dugóban, videó készült róla.","id":"20190301_Video_80_metert_ment_jardan_gyalogos_aluljaroban_hogy_megelozze_a_sort_ez_a_pesti_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f09dd9b-3094-45bc-baa9-c27aed31f7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8430d08-3af0-465d-8ecd-6eb05f652e0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Video_80_metert_ment_jardan_gyalogos_aluljaroban_hogy_megelozze_a_sort_ez_a_pesti_autos","timestamp":"2019. március. 01. 08:08","title":"A nap videója: 80 métert ment az aluljáró járdáján ez a pesti autós, hogy megelőzze a sort ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint nem is érdemes törni magunkat, nem fogjuk utolérni 11 éven belül az osztrák életszínvonalat.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint nem is érdemes törni magunkat, nem fogjuk utolérni 11 éven belül...","id":"20190228_Parragh_szurrealis_Matolcsy_elkepzelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be49a81d-6def-4a39-b8bf-cde4b2fb5d5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Parragh_szurrealis_Matolcsy_elkepzelese","timestamp":"2019. február. 28. 09:30","title":"Parragh: Szürreális Matolcsy elképzelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5168efed-f8da-47c6-83da-5d7d3608e443","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A többségi társadalom azt gondolja, az a jó, ahogy ő él, és ezt akarja lenyomni mindenki más torkán. Pedig nem cigányként fogalmunk sem lehet arról, milyen ma roma identitással élni. Vagy arról, milyen lehet mélyszegénységben élni. Mert nem így szocializálódtunk – véli L. Ritók Nóra, pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány vezetője. ","shortLead":"A többségi társadalom azt gondolja, az a jó, ahogy ő él, és ezt akarja lenyomni mindenki más torkán. Pedig nem...","id":"20190227_L_Ritok_Nora_portre_Igazgyongy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5168efed-f8da-47c6-83da-5d7d3608e443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ae6526-2215-4926-a430-778f00ffae38","keywords":null,"link":"/elet/20190227_L_Ritok_Nora_portre_Igazgyongy","timestamp":"2019. február. 27. 11:48","title":"L. Ritók Nóra: Sokszor megkapom, hogy úgysem változnak a cigányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány területen mérsékelt előrelépést lát az Európai Bizottság, de a legtöbb területen minimális az előrelépés, vagy egyáltalán nincs – olvasható az Európai Bizottság ma kiadott országjelentésében.","shortLead":"Néhány területen mérsékelt előrelépést lát az Európai Bizottság, de a legtöbb területen minimális az előrelépés, vagy...","id":"20190227_Megkapta_a_magyar_kormany_a_brusszeli_bizonyitvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3035b3e-445f-42cd-8191-1ddb9616d44d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Megkapta_a_magyar_kormany_a_brusszeli_bizonyitvanyt","timestamp":"2019. február. 27. 16:11","title":"Megkapta a magyar kormány a brüsszeli bizonyítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]