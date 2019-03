Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiérkező igazságügyi orvos szakértő elsődlegesen kizárta az idegenkezűséget.","shortLead":"A kiérkező igazságügyi orvos szakértő elsődlegesen kizárta az idegenkezűséget.","id":"20190301_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_haz_kertjeben_Oreglakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bff9fc46-0f91-44f2-84fc-76bc4f54da7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be23a871-c065-4347-858a-4fbbf4ec4095","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_haz_kertjeben_Oreglakon","timestamp":"2019. március. 01. 20:18","title":"Elásott női holttestet találtak egy ház kertjében Öreglakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a08d8a-06af-47b0-b69f-fd7f225a3f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon első ízben hajtottak végre műtétet az új generációs 5G-mobilhálózat segítségével: egy spanyol orvos a Mobile World Congress (MWC) szakkiállítábarcelonai helyszínéről irányította a beavatkozást.","shortLead":"A világon első ízben hajtottak végre műtétet az új generációs 5G-mobilhálózat segítségével: egy spanyol orvos a Mobile...","id":"20190301_5g_mobilhalozat_tavgyogyaszat_mutet_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49a08d8a-06af-47b0-b69f-fd7f225a3f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7657a372-584d-40ea-b9fb-92a5ddfffb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_5g_mobilhalozat_tavgyogyaszat_mutet_mwc_2019","timestamp":"2019. március. 01. 14:03","title":"Megvolt az első távműtét, amit 5G-n segített egy orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb8e05e-7dfc-4340-abe8-19a31dbc8ca6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt iszlamista támadót öltek meg a szomáliai biztonsági erők, ezzel véget ért a mogadishui túszdráma, aminek összesen 35 halottja volt, és ami egy öngyilkos merénylettel kezdődött.\r

\r

","shortLead":"Öt iszlamista támadót öltek meg a szomáliai biztonsági erők, ezzel véget ért a mogadishui túszdráma, aminek összesen 35...","id":"20190301_Lezarult_a_szomaliai_tuszdrama_lelottek_az_iszlamista_terroristakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb8e05e-7dfc-4340-abe8-19a31dbc8ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a91cd2-d892-4186-a896-b6557557f6ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Lezarult_a_szomaliai_tuszdrama_lelottek_az_iszlamista_terroristakat","timestamp":"2019. március. 01. 19:21","title":"Lezárult a szomáliai túszdráma, lelőtték az iszlamista terroristákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1876db61-99d8-427e-8c15-32240a23be7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy marihuánás termékeket gyártó vállalatnak fog tanácsokat adni. ","shortLead":"Egy marihuánás termékeket gyártó vállalatnak fog tanácsokat adni. ","id":"20190301_Martha_Stewart_beszall_a_fubizniszbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1876db61-99d8-427e-8c15-32240a23be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43436180-dbcc-4990-9ccc-e5c30f70a599","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Martha_Stewart_beszall_a_fubizniszbe","timestamp":"2019. március. 01. 12:22","title":"Martha Stewart beszáll a fűbizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbbf719-b71b-4c14-9800-2af3f4cd970a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány új védjegy létrehozásán dolgozik, ami az élelmiszerminőségről ad információkat. ","shortLead":"A kormány új védjegy létrehozásán dolgozik, ami az élelmiszerminőségről ad információkat. ","id":"20190302_Hamarosan_ujabb_jeleket_kereshetunk_a_boltokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbbbf719-b71b-4c14-9800-2af3f4cd970a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0191cba-66d8-49a0-ad35-d7227d0abb28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Hamarosan_ujabb_jeleket_kereshetunk_a_boltokban","timestamp":"2019. március. 02. 09:54","title":"Hamarosan újabb jeleket kereshetünk a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eddig saját kérésére nem szerepelt hazája nemzeti csapatában. ","shortLead":"Eddig saját kérésére nem szerepelt hazája nemzeti csapatában. ","id":"20190301_Lionel_Messi_visszater_az_argentin_valogatottba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768ec34-cb29-4cfd-9de2-73c915ef8b83","keywords":null,"link":"/sport/20190301_Lionel_Messi_visszater_az_argentin_valogatottba","timestamp":"2019. március. 01. 20:51","title":"Lionel Messi visszatér az argentin válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kis tömegű csillagok, mint amilyen a Nap is, életük végén vörös óriássá fújódnak fel. Eddig a kutatók feltételezték, hogy ennek a fázisnak a végén több száz éven át hatalmas mennyiségű gázt és port bocsátanak ki környezetükbe. Most azonban kiderül, hogy alaposan túlbecsülték az úgynevezett szuperszél-fázist. Az új megfigyelésekkel végre helyreállt a rend a tudományban.","shortLead":"A kis tömegű csillagok, mint amilyen a Nap is, életük végén vörös óriássá fújódnak fel. Eddig a kutatók feltételezték...","id":"20190302_haldoklo_csillagok_szuperszel_fazis_10_szazalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ea00aa-5568-484f-b4d4-9162192b5bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_haldoklo_csillagok_szuperszel_fazis_10_szazalek","timestamp":"2019. március. 02. 11:03","title":"Kiderült valami a haldokló csillagokról, és végre összeállt a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11f5f9-fa2a-4c60-ba98-2e8f69af3d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Császár Attila egyedüliként tudósított a 2006-os tévészékházi ostromról, 2017-től az Echo TV-nél dolgozott.\r

\r

","shortLead":"Császár Attila egyedüliként tudósított a 2006-os tévészékházi ostromról, 2017-től az Echo TV-nél dolgozott.\r

\r

","id":"20190301_A_2006os_teveostromot_56hoz_hasonlito_ujsagiro_lett_az_Emmi_sajtofonoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c11f5f9-fa2a-4c60-ba98-2e8f69af3d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f4d6fa-5d29-4a44-a86f-ed108a1c3f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_A_2006os_teveostromot_56hoz_hasonlito_ujsagiro_lett_az_Emmi_sajtofonoke","timestamp":"2019. március. 01. 18:41","title":"A 2006-os tévéostromot 56-hoz hasonlító újságíró lett az Emmi sajtófőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]