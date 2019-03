Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8b4f35b-314d-449c-918c-13895f99b1ae","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Terjed a fasizmus – állítja új könyvében a volt amerikai külügyminiszter, Madeleine Albright. Ezt több példával is alá tudja támasztani. Orbán Viktor is a példák között van.","shortLead":"Terjed a fasizmus – állítja új könyvében a volt amerikai külügyminiszter, Madeleine Albright. Ezt több példával is alá...","id":"20190301_Albright_Fasiszta_jegyeket_mutat_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b4f35b-314d-449c-918c-13895f99b1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201059a9-929e-4338-9761-e4e98c259920","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Albright_Fasiszta_jegyeket_mutat_Orban","timestamp":"2019. március. 01. 13:40","title":"Madeleine Albright: Orbán Viktor fasiszta vonásokat mutat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szlovénia és Macedónia után Horvátországban is megjelenhet Habony Árpád köre.","shortLead":"Szlovénia és Macedónia után Horvátországban is megjelenhet Habony Árpád köre.","id":"20190228_Ujabb_orszagban_terjeszkedne_Habony_korenek_mediabirodalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ac5364-5e30-4ecb-b545-efbccf547f0c","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Ujabb_orszagban_terjeszkedne_Habony_korenek_mediabirodalma","timestamp":"2019. február. 28. 15:46","title":"Újabb országban terjeszkedne Habony körének médiabirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél éven belül harmadszor is végrehajtást indított a NAV az Iron Corporation ellen. Az előző két alkalommal nagyobb probléma nélkül sikerült rendezni az ügyet hetek alatt.","shortLead":"Fél éven belül harmadszor is végrehajtást indított a NAV az Iron Corporation ellen. Az előző két alkalommal nagyobb...","id":"20190228_Harmadszor_is_vegrehajtas_indult_Hosszu_Katinka_cege_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ad2da9-26b9-43e5-991d-0e57cbafd5d3","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Harmadszor_is_vegrehajtas_indult_Hosszu_Katinka_cege_ellen","timestamp":"2019. február. 28. 16:24","title":"Harmadszor is végrehajtás indult Hosszú Katinka cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést tesz a Fidesz egy szabálytalanul értékesített önkormányzati lakás miatt Márki-Zay Péter polgármester, Kis Andrea MSZP-s alpolgármester és Nagy Ernő szocialista képviselő ellen, akinek lánya a Fidesz szerint áron alul, a közgyűlést megkerülve vásárolta meg az ingatlant – közölte a Fidesz-KDNP közgyűlési frakciójának vezetője csütörtökön az alföldi városban.","shortLead":"Feljelentést tesz a Fidesz egy szabálytalanul értékesített önkormányzati lakás miatt Márki-Zay Péter polgármester, Kis...","id":"20190228_Feljelenti_a_Fidesz_MarkiZayt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8321f811-ce20-4248-b57a-9964a32b1f9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Feljelenti_a_Fidesz_MarkiZayt","timestamp":"2019. február. 28. 15:59","title":"Feljelenti a Fidesz Márki-Zayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eddig saját kérésére nem szerepelt hazája nemzeti csapatában. ","shortLead":"Eddig saját kérésére nem szerepelt hazája nemzeti csapatában. ","id":"20190301_Lionel_Messi_visszater_az_argentin_valogatottba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768ec34-cb29-4cfd-9de2-73c915ef8b83","keywords":null,"link":"/sport/20190301_Lionel_Messi_visszater_az_argentin_valogatottba","timestamp":"2019. március. 01. 20:51","title":"Lionel Messi visszatér az argentin válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ legjobbja érdemel ki – egy kis dél-afrikai hely kapta.\r

\r

","shortLead":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ...","id":"20190228_Algak_es_hinar_a_vilag_legjobb_ettermeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f130161-2bc2-4726-bfaa-8ba685406dc1","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Algak_es_hinar_a_vilag_legjobb_ettermeben","timestamp":"2019. február. 28. 17:32","title":"Algák és hínár a világ legjobb éttermében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"Irházi János","category":"vilag","description":"A leváltott román korrupcióellenes főügyész, Laura Codruta Kövesi a bukaresti kormánypártok heves tiltakozása ellenére esélyes arra, hogy a felállítandó Európai Ügyészség élére kerüljön, miután jelölését az EP két bizottsága is támogatta. Ez azonban még nem garancia semmire.","shortLead":"A leváltott román korrupcióellenes főügyész, Laura Codruta Kövesi a bukaresti kormánypártok heves tiltakozása ellenére...","id":"20190228_laura_codruta_kovesi_europai_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279ad095-9cb4-4734-8551-1e62231f4d3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_laura_codruta_kovesi_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. február. 28. 17:10","title":"A román kormány mumusa, aki Európa első főügyésze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09dd9b-3094-45bc-baa9-c27aed31f7f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdán előzte a kocsisort a dugóban, videó készült róla.","shortLead":"Járdán előzte a kocsisort a dugóban, videó készült róla.","id":"20190301_Video_80_metert_ment_jardan_gyalogos_aluljaroban_hogy_megelozze_a_sort_ez_a_pesti_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f09dd9b-3094-45bc-baa9-c27aed31f7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8430d08-3af0-465d-8ecd-6eb05f652e0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Video_80_metert_ment_jardan_gyalogos_aluljaroban_hogy_megelozze_a_sort_ez_a_pesti_autos","timestamp":"2019. március. 01. 08:08","title":"A nap videója: 80 métert ment az aluljáró járdáján ez a pesti autós, hogy megelőzze a sort ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]