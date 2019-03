Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter főleg Mórahalom nyereséges fürdőjére volt kíváncsi, mivel a vásárhelyi strand százmilliós veszteséget termel, de más ötleteket is kapott.","shortLead":"Márki-Zay Péter főleg Mórahalom nyereséges fürdőjére volt kíváncsi, mivel a vásárhelyi strand százmilliós veszteséget...","id":"20190302_MarkiZay_Peter_egy_kormanyparti_polgarmestertol_kapott_tanacsokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4fdb2-f583-4073-bfdb-7ec6596872f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_MarkiZay_Peter_egy_kormanyparti_polgarmestertol_kapott_tanacsokat","timestamp":"2019. március. 02. 07:15","title":"Márki-Zay Péter egy kormánypárti polgármestertől kapott tanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már szerződést is kötöttek egy céggel, amelyik a munkát kezdi.","shortLead":"Már szerződést is kötöttek egy céggel, amelyik a munkát kezdi.","id":"20190303_Megis_Karcagon_lesz_a_helye_Szocs_Geza_pavilonjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9990a4-1969-4158-b920-c1836c6f55de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Megis_Karcagon_lesz_a_helye_Szocs_Geza_pavilonjanak","timestamp":"2019. március. 03. 11:49","title":"Mégis Karcagon lesz a helye Szőcs Géza pavilonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324251fd-06bf-4ed1-928a-74cd9c362497","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A toulouse-i repülőtéren fél évszázaddal ezelőtt indult első útjára a legendás Concorde.","shortLead":"A toulouse-i repülőtéren fél évszázaddal ezelőtt indult első útjára a legendás Concorde.","id":"20190303_50_eve_szallt_fel_eloszor_a_Concorde__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=324251fd-06bf-4ed1-928a-74cd9c362497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71e5aba-a76e-4495-b87b-d00d9dfa2a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_50_eve_szallt_fel_eloszor_a_Concorde__video","timestamp":"2019. március. 03. 19:50","title":"50 éve szállt fel először a Concorde – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3603d56a-d3ab-4d20-b0e9-26769a710465","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe a nem éppen tegnap legyártott bajor autóba rengeteg csomagot be lehet pakolni, és adott esetben akár a driftnek sincs semmi akadálya.","shortLead":"Ebbe a nem éppen tegnap legyártott bajor autóba rengeteg csomagot be lehet pakolni, és adott esetben akár a driftnek...","id":"20190302_nem_veletlenul_horror_draga_ez_a_25_eves_erdi_bmw_m5_kombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3603d56a-d3ab-4d20-b0e9-26769a710465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285b3097-7949-4372-8fb6-13b7319fe142","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_nem_veletlenul_horror_draga_ez_a_25_eves_erdi_bmw_m5_kombi","timestamp":"2019. március. 02. 06:41","title":"Nem véletlenül horror drága ez a 25 éves érdi BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint új koncepció formálódik, ezt jelzi a washingtoni Holokauszt Múzeum vezetőjének budapesti látogatása. Az emlékközpont idén már Köves Slomó szerint sem nyílik meg. ","shortLead":"A Népszava szerint új koncepció formálódik, ezt jelzi a washingtoni Holokauszt Múzeum vezetőjének budapesti látogatása...","id":"20190302_Schmidt_Mariat_kiszoritjak_a_Sorsok_Haza_projektbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1b287b-9469-4b1b-b32e-ece57bd555dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Schmidt_Mariat_kiszoritjak_a_Sorsok_Haza_projektbol","timestamp":"2019. március. 02. 09:19","title":"Schmidt Máriát kiszorítják a Sorsok Háza projektből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5189c31-9ddb-4a8c-be3d-6e889da21694","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több fotót készítenek.","shortLead":"Nem csupán az emlékezési képességet, de még a személyiség alakulását is befolyásolhatja, hogy az emberek egyre több...","id":"201909__fotodomping_es_memoria__manko_azagynak__kognitiv_kiurules__mire_emlekeztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5189c31-9ddb-4a8c-be3d-6e889da21694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8807f870-e59f-48d0-a5ce-f2f82ed45ea7","keywords":null,"link":"/tudomany/201909__fotodomping_es_memoria__manko_azagynak__kognitiv_kiurules__mire_emlekeztet","timestamp":"2019. március. 03. 10:00","title":"Tudósok állítják: az emlékeit és a személyiségét is torzíthatja, ha sokat fotóz a telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa75e7c9-b992-4f9d-99a9-162669756cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beadott szakvélemény szerint V. János testén nem voltak kormánytól eredő sérülések, vagyis a tragédia időpontjában ő nem ült a volán mögött.","shortLead":"A beadott szakvélemény szerint V. János testén nem voltak kormánytól eredő sérülések, vagyis a tragédia időpontjában ő...","id":"20190302_Veronai_buszbaleset_Ugyvedei_szerint_nem_a_megvadolt_sofor_vezetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa75e7c9-b992-4f9d-99a9-162669756cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32231629-b3ba-47de-a592-143f48ab27af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_Veronai_buszbaleset_Ugyvedei_szerint_nem_a_megvadolt_sofor_vezetett","timestamp":"2019. március. 02. 10:35","title":"Veronai buszbaleset: ügyvédei szerint nem a megvádolt sofőr vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók három vízsugárral, kéziszerszámokkal, puttonyfecskendővel kezdtek oltani. ","shortLead":"A tűzoltók három vízsugárral, kéziszerszámokkal, puttonyfecskendővel kezdtek oltani. ","id":"20190302_Ezer_negyzetmeteren_eg_a_nadas_a_szegedi_Bikatonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a2305-1422-4f69-a5fb-7824f7533064","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Ezer_negyzetmeteren_eg_a_nadas_a_szegedi_Bikatonal","timestamp":"2019. március. 02. 11:46","title":"Ezer négyzetméteren ég a nádas a szegedi Bika-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]