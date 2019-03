Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hirtelen jó idő miatt már most elkezdtek elszaporodni a kártevők. ","shortLead":"A hirtelen jó idő miatt már most elkezdtek elszaporodni a kártevők. ","id":"20190304_Itt_a_jo_ido_jonnek_a_poloskak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c913cf3f-0a9c-4b48-ae97-b0a50b565bd1","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Itt_a_jo_ido_jonnek_a_poloskak","timestamp":"2019. március. 04. 18:40","title":"Itt a jó idő, jönnek a poloskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dc8800-e69d-46b0-988d-7f58d3c01c88","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A német konszern a fő csapásvonal, vagyis a teljes értékű személyautók mellett a mikromobilitási megoldásoknak is egyre nagyobb figyelmet szentel.","shortLead":"A német konszern a fő csapásvonal, vagyis a teljes értékű személyautók mellett a mikromobilitási megoldásoknak is egyre...","id":"20190304_elektromos_rollerek_fele_terelget_minket_a_volkswagen_seat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94dc8800-e69d-46b0-988d-7f58d3c01c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae2f421-ab06-4a36-a836-17b6158f57a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_elektromos_rollerek_fele_terelget_minket_a_volkswagen_seat","timestamp":"2019. március. 04. 08:21","title":"Elektromos rollerek felé terelget minket a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn folytatja ülését az Országgyűlés.","shortLead":"Hétfőn folytatja ülését az Országgyűlés.","id":"20190304_Tizenot_ellenzeki_kepviselo_fizeteset_csokkentheti_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187043fe-8e24-4ae4-889b-b64628d965dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Tizenot_ellenzeki_kepviselo_fizeteset_csokkentheti_a_Fidesz","timestamp":"2019. március. 04. 08:00","title":"Tizenöt ellenzéki képviselő fizetését csökkentheti a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cfbaa1-3d74-4a82-afdd-bf568de2f908","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"Az író a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja lett, előadására zsúfolásig megtelt az MTA kisterme.","shortLead":"Az író a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja lett, előadására zsúfolásig megtelt az MTA kisterme.","id":"20190304_Tompa_Andrea_Az_orultek_haza_meg_magyar_kezben_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95cfbaa1-3d74-4a82-afdd-bf568de2f908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7f1896-8047-436c-b838-5c83b6dbef05","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Tompa_Andrea_Az_orultek_haza_meg_magyar_kezben_van","timestamp":"2019. március. 04. 20:27","title":"Tompa Andrea: „Az őrültek háza még magyar kézben van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25082c9b-d70e-46a8-875b-de6e0f54e4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó szerint látványos változtatással hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség fontosságára a Vodafone Magyarország: a nemzetközi nőnap alkalmából budapesti székházán a nőnemet szimbolizáló piktogramra cserélte vállalati logóját. A vállalat egy új célt is kitűzött: 2025-re a legjobb munkahellyé szeretne válni a nők számára.","shortLead":"Szó szerint látványos változtatással hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség fontosságára a Vodafone Magyarország...","id":"20190305_vodafone_nok_noi_vezetok_legjobb_munkahely_a_nok_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25082c9b-d70e-46a8-875b-de6e0f54e4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c8e86c-690b-4515-9610-8d351b40b407","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_vodafone_nok_noi_vezetok_legjobb_munkahely_a_nok_szamara","timestamp":"2019. március. 05. 12:03","title":"Egy hétre lecserélte logóját a Vodafone a budapesti székházon, és tovább is mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794","c_author":"Gajárszki Áron","category":"kkv","description":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi finanszírozás – összegzi szerzőnk, aki maga is próbálkozott ezzel. ","shortLead":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi...","id":"201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700c6d77-5429-49cb-a2ea-fec722fa743e","keywords":null,"link":"/kkv/201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","timestamp":"2019. március. 03. 14:00","title":"Az ingyenpénz valósága: az ötlet megvan, már csak tőke kéne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","shortLead":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","id":"20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b2846-55c3-4960-9c5d-47c11ea27488","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","timestamp":"2019. március. 05. 11:59","title":"Tüntetésről tudósítottak, büntetést kaptak a Mérce újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003ec53f-1ffb-43a7-b227-0c0afe0e7fbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg diák képtelen befejezni az orvosi egyetemi képzést, van olyan terület, ahol kétharmados a lemorzsolódás aránya. Holott kéne az utánpótlás, 2020-ig sok 1500 orvos, gyógyszerész megy nyugdíjba.","shortLead":"Rengeteg diák képtelen befejezni az orvosi egyetemi képzést, van olyan terület, ahol kétharmados a lemorzsolódás...","id":"20190304_Orvoshiany_az_elvandorlas_mellett_a_lemorzsolodas_sem_segit_a_helyzeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=003ec53f-1ffb-43a7-b227-0c0afe0e7fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440f2dd2-6d79-4549-bcc6-e60a56c2e8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Orvoshiany_az_elvandorlas_mellett_a_lemorzsolodas_sem_segit_a_helyzeten","timestamp":"2019. március. 04. 06:52","title":"Orvoshiány: az elvándorlás mellett a lemorzsolódás sem segít a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]