Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da408a81-b3c4-42ae-bbc1-161570805af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Romantikus Erőszak rövidített névvel hirdeti magát az erdélyi fesztiválon, az NKA részéről a fő szervező pedig fel is lép mint a Moby Dick basszusgitárosa.\r

\r

","shortLead":"A Romantikus Erőszak rövidített névvel hirdeti magát az erdélyi fesztiválon, az NKA részéről a fő szervező pedig fel is...","id":"20190304_Atfazonirozott_szkinhedzenekar_is_van_az_NKAtamogatott_fesztival_fellepoi_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da408a81-b3c4-42ae-bbc1-161570805af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d974b0-6391-4bac-9670-02aebdf8424c","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Atfazonirozott_szkinhedzenekar_is_van_az_NKAtamogatott_fesztival_fellepoi_kozott","timestamp":"2019. március. 04. 09:06","title":"Átfazonírozott szkinhedzenekar is van az NKA-támogatott fesztivál fellépői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e29b034-108e-4731-a6fa-2e28177a3eca","c_author":"Emmanuel Macron","category":"vilag","description":"A Brexit megmutatta, nincs más út, mint együtt előre. A francia elnök felhívása és programja Európának.","shortLead":"A Brexit megmutatta, nincs más út, mint együtt előre. A francia elnök felhívása és programja Európának.","id":"20190305_Emmanuel_Macron_Az_europai_ujjaszuletesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e29b034-108e-4731-a6fa-2e28177a3eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832d76a7-6028-4293-813e-652574263ccf","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Emmanuel_Macron_Az_europai_ujjaszuletesert","timestamp":"2019. március. 05. 08:15","title":"Emmanuel Macron: Az európai újjászületésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Hazaárulással\" ér fel csapattársa, Georg Preidler doppingkísérlete Thibaut Pinot, a Groupama-FDJ országúti kerékpárcsapat kapitánya szerint.","shortLead":"\"Hazaárulással\" ér fel csapattársa, Georg Preidler doppingkísérlete Thibaut Pinot, a Groupama-FDJ országúti...","id":"20190305_dopping_kerekpar_csapat_verseny_eszakisi_vilagbajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e310c7f9-d9f0-4233-b8e4-c9d1dc3d8c4d","keywords":null,"link":"/sport/20190305_dopping_kerekpar_csapat_verseny_eszakisi_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. március. 05. 21:44","title":"Doppingolt a társa, kibukott a csapatkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kisméretű, házilagos kivitelezésű gyújtószerkezeteket találtak kedden három londoni helyszínen.","shortLead":"Kisméretű, házilagos kivitelezésű gyújtószerkezeteket találtak kedden három londoni helyszínen.","id":"20190305_gyujtoszerkezetek_london_heathrow_city_waterloo_rendorseg_hatastalanitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562eeeec-b374-4e1a-b70a-2a610b68aaa8","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_gyujtoszerkezetek_london_heathrow_city_waterloo_rendorseg_hatastalanitas","timestamp":"2019. március. 05. 18:30","title":"Házilag készített gyújtószerkezetekre bukkantak Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csaknem harmadával esett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztári juttatásokat egyáltalán szerepeltetik a cafeteria választható elemei között – derül ki a Cafeteriatrend Azénpénzem.hu birtokába jutott felméréséből. ","shortLead":"Csaknem harmadával esett azoknak a cégeknek az aránya, amelyek az önkéntes egészség-, illetve nyugdíjpénztári...","id":"20190305_A_nyugdij_latja_karat__reagaltak_a_cegek_az_idei_adovaltozasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26dd8a0-a760-454f-8a9b-08d3f0a27f35","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190305_A_nyugdij_latja_karat__reagaltak_a_cegek_az_idei_adovaltozasra","timestamp":"2019. március. 05. 09:39","title":"A nyugdíj látja kárát – reagáltak a cégek az idei adóváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási szabályokat. Az egyik eseményen többek közt breaktáncosok, görkorcsolyások és más, városi sportok képviselői lépnek fel, de a 2022-es kézi-Eb is érintett. A közbeszerzéseket gyorsan, meghívásos résztvevőkkel kell lezavarni, és akkor is megköthető a szerződés, ha egy meghívott ajánlattevő szabálytalanságot vett észre.","shortLead":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási...","id":"20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da124165-4248-4a1f-812d-ba2671383060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","timestamp":"2019. március. 04. 13:16","title":"Stratégiai jelentőségű breaktánc – a kormány különleges közbeszerzési szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég bemutatott hajlítható kijelzős okostelefonokkal egy probléma van: nem üveg a kijelzőjük. A Gorilla Glasst is fejlesztő Corning már dolgozik a megoldáson, erre viszont néhány évet még várni kell.","shortLead":"A nemrég bemutatott hajlítható kijelzős okostelefonokkal egy probléma van: nem üveg a kijelzőjük. A Gorilla Glasst is...","id":"20190305_hajlithato_uveg_corning_hajlithato_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872a6e0e-334a-411b-a1c9-da94b3fec5c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_hajlithato_uveg_corning_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2019. március. 05. 19:33","title":"Már úton van a hajlítható üveg, amitől tényleg hajlítható lesz a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 10 párt kérte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból. ","shortLead":"Már 10 párt kérte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból. ","id":"20190304_Bolgar_part_is_csatlakozott_a_Fidesz_kizarasat_kovetelokhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bf2348-1cc5-4f40-8787-f5351d4a951b","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Bolgar_part_is_csatlakozott_a_Fidesz_kizarasat_kovetelokhoz","timestamp":"2019. március. 04. 14:10","title":"Bolgár párt is csatlakozott a Fidesz kizárását követelőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]