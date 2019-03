Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"768f7216-221d-4c63-aee3-9cf3d0d5d0bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Air China 188 utast szállító gépe a meleg és napos Los Angelesbe tartott Pekingből, amikor a tűzjelző váratlanul jelzett. Az már csak a landolás után derült ki, hogy tévesen.","shortLead":"Az Air China 188 utast szállító gépe a meleg és napos Los Angelesbe tartott Pekingből, amikor a tűzjelző váratlanul...","id":"20190305_utasszallito_air_china_kenyszerleszallas_csukcsfold_teves_tuzriado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=768f7216-221d-4c63-aee3-9cf3d0d5d0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a772c5af-08f2-490d-82e8-85b4eede31e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_utasszallito_air_china_kenyszerleszallas_csukcsfold_teves_tuzriado","timestamp":"2019. március. 05. 14:33","title":"Téves riadó miatt a jeges Csukcsföldön landolt egy Los Angelesbe tartó utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d9d32b-5c95-4c62-be57-a334dc68b077","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem csak a fiatalok játszótere az állásbörze, és nem is konkrét munkát keresnek ott az érdeklődök. A munkavállalalók még mindig alig mernek hangot adni igényeiknek, pedig a Pénzügyminisztérium versenyképességi programja éppen a legveszélyeztetettebb csoportokat, a kismamákat, diákokat és nyugdíjasokat szeretné a munka világába terelni. Közben az Y-generáció már rájött, hogy csak egy élete van, és a munkahelyén is jól szeretné érezni magát.","shortLead":"Már nem csak a fiatalok játszótere az állásbörze, és nem is konkrét munkát keresnek ott az érdeklődök...","id":"20190306_Reg_mas_a_slager_de_a_magyar_munkavallalo_meg_mindig_azt_enekli_hogy_8_ora_munka_8_ora_pihenes_8_ora_szorakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48d9d32b-5c95-4c62-be57-a334dc68b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7916cbe-9e03-4a51-9640-accf7ae3e326","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Reg_mas_a_slager_de_a_magyar_munkavallalo_meg_mindig_azt_enekli_hogy_8_ora_munka_8_ora_pihenes_8_ora_szorakozas","timestamp":"2019. március. 06. 15:55","title":"HVG Állásbörze: a fiataloknál már nem sláger a 8 óra munka, 8 óra...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép fejlesztői csapata két részre szakadt, amikor arról kellett dönteni, hogyan nevezzék el a ma Műhold néven futtatott nézetet.","shortLead":"A Google Térkép fejlesztői csapata két részre szakadt, amikor arról kellett dönteni, hogyan nevezzék el a ma Műhold...","id":"20190306_google_terkep_google_maps_bret_taylor_bird_mode_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f877e40-9677-4bc8-9eec-ea4845abd94d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_google_terkep_google_maps_bret_taylor_bird_mode_muhold","timestamp":"2019. március. 06. 15:03","title":"Nem sokon múlt, hogy madaras nevet kapjon a Google Térkép egyik legismertebb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Guller Zoltán szerint a tavalyi rekordévet most már a szolgáltatások árának emelésével is le kellene követni. A vezérigazgató azt ígéri, nem fognak személyes adatokat gyűjteni az új digitális adatszolgáltatási rendszeren keresztül. ","shortLead":"Guller Zoltán szerint a tavalyi rekordévet most már a szolgáltatások árának emelésével is le kellene követni...","id":"20190305_Alul_vagyunk_arazva_keveset_koltenek_a_kulfoldi_turistak__allitja_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cbb7e8-2d15-46e3-a2fe-7ef6a975a156","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Alul_vagyunk_arazva_keveset_koltenek_a_kulfoldi_turistak__allitja_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. március. 05. 13:41","title":"„Alul vagyunk árazva”, keveset költenek a külföldi turisták – állítja a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem vezetése továbbra is próbálja felvenni a kapcsolatot a magyar kormánnyal, de egy kérdésükre sem kapnak választ. ","shortLead":"Az egyetem vezetése továbbra is próbálja felvenni a kapcsolatot a magyar kormánnyal, de egy kérdésükre sem kapnak...","id":"20190305_A_CEU_nem_adta_fel_a_remenyt_hogy_Budapesten_maradhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea79cd-d3b5-4822-985b-ea42df78effd","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_CEU_nem_adta_fel_a_remenyt_hogy_Budapesten_maradhat","timestamp":"2019. március. 05. 19:32","title":"A CEU nem adta fel a reményt, hogy Budapesten maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai határvédelmi szervek listát készítenek azokról az aktivistákról, ügyvédekről, feltételezett emberkereskedőkről és újságírókról, akik segítik vagy kapcsolatba lépnek az illegális migránsokkal. Ebbe gyakran a mexikói határőrök és a mexikói hírszerzés munkatársai is besegítenek – jelentette szerda esti riportjában az NBC televízió.","shortLead":"Az amerikai határvédelmi szervek listát készítenek azokról az aktivistákról, ügyvédekről, feltételezett...","id":"20190307_listazzak_az_illegalis_bevandorlokat_segitoket_az_amerikai_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc600f1-8c9a-44ba-b796-88fd0dd9d64c","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_listazzak_az_illegalis_bevandorlokat_segitoket_az_amerikai_hataron","timestamp":"2019. március. 07. 06:28","title":"Listázzák az illegális bevándorlókat segítőket az amerikai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester javaslata az, hogy éjfél és hajnali öt között ne repüljenek a gépek. Később a katonai- és tehergépeket egy távolabbi reptérre költöztetné. A Magyar Nemzetnek azt mondta, a tervben a kormány, a Budapest Airport és a Hungarocontrol is partner.","shortLead":"A főpolgármester javaslata az, hogy éjfél és hajnali öt között ne repüljenek a gépek. Később a katonai- és tehergépeket...","id":"20190306_Tarlos_Istvan_szerint_a_repter_is_partner_a_repulesi_tilalom_bevezeteseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be80eb0e-cf1e-4abd-9843-5e97e51d40f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Tarlos_Istvan_szerint_a_repter_is_partner_a_repulesi_tilalom_bevezeteseben","timestamp":"2019. március. 06. 08:52","title":"Tarlós István szerint a reptér is partner a repülési tilalom bevezetésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fa önkormányzati területen állt, és a legutóbbi állapotfelmérés szerint nem volt vele gond.\r

","shortLead":"A fa önkormányzati területen állt, és a legutóbbi állapotfelmérés szerint nem volt vele gond.\r

","id":"20190305_Fat_dontott_a_szel_a_vasuti_felsovezetekre_tobb_szazezer_forint_a_kar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c9063-c1d7-49ee-8a84-d038355e4b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Fat_dontott_a_szel_a_vasuti_felsovezetekre_tobb_szazezer_forint_a_kar","timestamp":"2019. március. 05. 17:41","title":"Fát döntött a szél a vasúti felsővezetékre, több százezer forint a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]