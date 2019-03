Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Apránként derülnek ki a gyerekvállalási hitel feltételei.","shortLead":"Apránként derülnek ki a gyerekvállalási hitel feltételei.","id":"20190307_Ujabb_reszlettel_allt_elo_Gulyas_az_asszonyhitellel_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600265f1-aec7-4cf5-af34-d90bf4f3be69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ujabb_reszlettel_allt_elo_Gulyas_az_asszonyhitellel_kapcsolatban","timestamp":"2019. március. 07. 11:22","title":"Újabb részlettel állt elő Gulyás az asszonyhitellel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigarettát szívóknál gyakoribbak a szívbetegségek, mint az eszközt nem használók körében egy, az Egyesült Államokban készült nagyméretű kutatás szerint. A tanulmányról csütörtökön közzétett ismertetés szerint a kutatók ugyanakkor nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést az elektromos cigaretta és a szívbetegségek gyakoribb előfordulása között.","shortLead":"Az elektromos cigarettát szívóknál gyakoribbak a szívbetegségek, mint az eszközt nem használók körében egy, az Egyesült...","id":"20190307_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivbetegsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18907bd4-0004-422f-a623-75ca4fa7eb5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivbetegsek","timestamp":"2019. március. 07. 19:33","title":"Gyakoribbak a szívbetegségek azoknál, akik elektromos cigit szívnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA-ért, az egyetemekért, a kutatásért, felsőoktatásért mutatják be a szentmisét.\r

Misét szerveznek az MTA-ért A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének megfilmesítési jogát. A kislánynak állkapocsműtétje volt, egyelőre nem tudni, érte-e maradandó károsodás. ","id":"20190306_Tul_van_eletveszelyen_az_ablakon_kizuhant_mezoturi_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39fae453-0218-40cd-8065-9393c6960541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec53bde-ce2b-450f-9bcd-4de1c7e83506","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Tul_van_eletveszelyen_az_ablakon_kizuhant_mezoturi_kislany","timestamp":"2019. március. 06. 19:14","title":"Túl van az életveszélyen az ablakon kizuhant mezőtúri kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201910_ferris_wheel_oriaskerekbiznisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a8b0d0-e8a3-4f19-b054-2058e9532b79","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.10/201910_ferris_wheel_oriaskerekbiznisz","timestamp":"2019. március. 06. 00:00","title":"FERRIS WHEEL: óriáskerék-biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fe56b0-3d45-4486-9fe1-2fd30c748ef1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q4 e-tron egy kompakt kategóriás elektromos szabadidő-autó, amely 2020-ban már gyártásba kerül.","shortLead":"A Q4 e-tron egy kompakt kategóriás elektromos szabadidő-autó, amely 2020-ban már gyártásba kerül.","id":"20190306_audi_q4_e_tron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6fe56b0-3d45-4486-9fe1-2fd30c748ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10772669-8229-416d-9fdd-aceeb25ce591","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_audi_q4_e_tron","timestamp":"2019. március. 06. 08:55","title":"Bemutatkozott az Audi várhatóan legnépszerűbb elektromos modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]