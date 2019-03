Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint ez egy komoly európai vita kezdete lehet. ","id":"20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400cc3e1-e8ae-4490-ba30-55826ae30fb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Orban_Viktor_udvozolte_Macron_kezdemenyezeset","timestamp":"2019. március. 05. 18:53","title":"Orbán Viktor üdvözölte Macron kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]