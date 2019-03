Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4d27aef-3cff-43bc-8758-d32587463ae8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190307_Kessel_hadonaszik_a_fej_nelkuli_Juncker__DrMarias_ujabb_keppel_jelentkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d27aef-3cff-43bc-8758-d32587463ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f175c428-9faf-4db0-890b-24de9fd0719c","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Kessel_hadonaszik_a_fej_nelkuli_Juncker__DrMarias_ujabb_keppel_jelentkezett","timestamp":"2019. március. 07. 09:07","title":"Késsel hadonászik a fej nélküli Juncker – DrMáriás újabb képpel jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ae3f24-b322-49a7-abbc-d4c4004c0a04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új – és a kereskedelmi jog számára még mindig ismeretlen – bolttípus született a Tesco és a Media Markt házasságából, versenyhivatali áldással ugyan, de engedély nélkül. Most szakértők vizsgálják, szükség van-e kormányhivatali ellenőrzése a shop-in-shopok esetén. A konkurencia szerint igen.","shortLead":"Új – és a kereskedelmi jog számára még mindig ismeretlen – bolttípus született a Tesco és a Media Markt házasságából...","id":"20190307_Kormanyhivatali_ellenorzest_kaphat_a_Tesco_mert_osszebutorozott_a_Media_Markttal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ae3f24-b322-49a7-abbc-d4c4004c0a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9385de-abe6-4fd2-8559-d2fd7e28d7aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Kormanyhivatali_ellenorzest_kaphat_a_Tesco_mert_osszebutorozott_a_Media_Markttal","timestamp":"2019. március. 07. 11:01","title":"Kormányhivatali ellenőrzést kaphat a Tesco, mert összebútorozott a Media Markttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba673f3b-0dee-4a26-a7af-92f72e36afe6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas felháborodást okozott, hogy a bérkategóriák átalakítása miatt 700 dolgozó kapna alacsonyabb béremelést. ","shortLead":"Hatalmas felháborodást okozott, hogy a bérkategóriák átalakítása miatt 700 dolgozó kapna alacsonyabb béremelést. ","id":"20190308_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Continental_veszpremi_gyaraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba673f3b-0dee-4a26-a7af-92f72e36afe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0971b83e-de63-43a6-84ae-ea521d0a5d2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Continental_veszpremi_gyaraban","timestamp":"2019. március. 08. 17:44","title":"Sztrájkbizottság alakult a Continental veszprémi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfbb656-2dbb-45ee-a37c-c7a21bc73ddf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A DVTK arénáját választotta az elmúlt év legszebb stadionjának a Stadium Database.","shortLead":"A DVTK arénáját választotta az elmúlt év legszebb stadionjának a Stadium Database.","id":"20190308_A_diosgyorit_valasztottak_az_ev_legszebb_stadionjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cfbb656-2dbb-45ee-a37c-c7a21bc73ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6937e030-af24-485a-9949-52dbbdea2fec","keywords":null,"link":"/sport/20190308_A_diosgyorit_valasztottak_az_ev_legszebb_stadionjanak","timestamp":"2019. március. 08. 09:52","title":"A diósgyőrit választották az év legszebb stadionjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet úgy értesült, fejlettebb gépeket szerezhet be a honvédség a légierő számára.","shortLead":"A Magyar Nemzet úgy értesült, fejlettebb gépeket szerezhet be a honvédség a légierő számára.","id":"20190307_gripen_vadaszrepulo_csere_magyar_legiero_fejlettebb_eszkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422b6ff0-d8d2-496b-9a1d-093836f71dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_gripen_vadaszrepulo_csere_magyar_legiero_fejlettebb_eszkozok","timestamp":"2019. március. 07. 07:20","title":"Lecserélhetik a magyar Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bc1eda-bd53-43eb-960b-f75f21e117c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megnyerték az áramháborút, Chavez a sötétben is él!","shortLead":"Megnyerték az áramháborút, Chavez a sötétben is él!","id":"20190308_Orias_aramszunet_volt_Venezuelaban_a_kormany_imperialista_tamadast_orront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3bc1eda-bd53-43eb-960b-f75f21e117c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556cceea-218d-4e2a-ae52-3f2052e0eb09","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Orias_aramszunet_volt_Venezuelaban_a_kormany_imperialista_tamadast_orront","timestamp":"2019. március. 08. 10:02","title":"Óriás áramszünet volt Venezuelában, a kormány imperialista támadást orront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f921c2-c61d-4de9-9dba-d5b8bca76f2f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Klujber Katrint, a Ferencváros 19 éves jobbátlövőjét választotta február legjobb női játékosának az Európai Kézilabda Szövetség (EHF).","shortLead":"Klujber Katrint, a Ferencváros 19 éves jobbátlövőjét választotta február legjobb női játékosának az Európai Kézilabda...","id":"20190308_magyar_fiatal_lett_februar_legjobb_noi_kezilabdazoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f921c2-c61d-4de9-9dba-d5b8bca76f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d83cb0-b239-41ca-98b2-a1997f9d16c6","keywords":null,"link":"/sport/20190308_magyar_fiatal_lett_februar_legjobb_noi_kezilabdazoja","timestamp":"2019. március. 08. 17:04","title":"Magyar fiatal lett február legjobb női kézilabdázója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még csak nemrég ismerhette meg a világ a Samsung összehajtható telefonját, a Galaxy Foldot, azonban a dél-koreai gyártó máris két újabb megvalósításon dolgozik.","shortLead":"Még csak nemrég ismerhette meg a világ a Samsung összehajtható telefonját, a Galaxy Foldot, azonban a dél-koreai gyártó...","id":"20190308_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefonok_mas_dizajn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc5407f-380c-4c93-b498-a0ec8410ed36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefonok_mas_dizajn","timestamp":"2019. március. 08. 14:03","title":"Odalép a Samsung, sorra jöhetnek az újabb összehajtható mobilok, de máshogy fognak kinézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]