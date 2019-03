Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c7fc29e-f46a-4c51-9516-118715d58985","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Salvadorban teljesen tilos a terhességmegszakítás.","shortLead":"Salvadorban teljesen tilos a terhességmegszakítás.","id":"20190308_30_evet_kaptak_abortuszert_most_szabadultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c7fc29e-f46a-4c51-9516-118715d58985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0b2302-2100-4d62-a5a2-55b1d6fb0bc6","keywords":null,"link":"/elet/20190308_30_evet_kaptak_abortuszert_most_szabadultak","timestamp":"2019. március. 08. 07:08","title":"30 évet kaptak abortuszért, most szabadultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legalapvetőbb jogelveknek, a világosságnak és kiszámíthatóságnak sem felel meg a Stop Soros, ezért meg kellett volna semmisítenie azt az Alkotmánybíróságnak, mondja a Magyar Helsinki Bizottság. Ennek hiányában marad a bizonytalanság légköre.","shortLead":"A legalapvetőbb jogelveknek, a világosságnak és kiszámíthatóságnak sem felel meg a Stop Soros, ezért meg kellett volna...","id":"20190306_Helsinki_Bizottsag_Az_Alkotmanybirosagnak_meg_kellett_volna_semmisitenie_Stop_Sorost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30133bf0-d198-4b11-812b-7f024320ece2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Helsinki_Bizottsag_Az_Alkotmanybirosagnak_meg_kellett_volna_semmisitenie_Stop_Sorost","timestamp":"2019. március. 06. 16:55","title":"Helsinki Bizottság: Az Alkotmánybíróságnak meg kellett volna semmisítenie Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington alkotmányellenesen korlátozza üzleti tevékenységét.","shortLead":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington...","id":"20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecb52d-3ed9-40e9-8745-0acf375c6fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","timestamp":"2019. március. 07. 05:11","title":"Beperelte az Egyesült Államokat a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán Hajabusza-2 már korábban is küldött haza fotókat és videót a Földtől 340 millió kilométerre lévő Ryugu aszteroidáról, ezúttal pedig a történelmi landolásról tettek közzé a felvételt.","shortLead":"A japán Hajabusza-2 már korábban is küldött haza fotókat és videót a Földtől 340 millió kilométerre lévő Ryugu...","id":"20190306_hajabusza_2_ryugu_japan_urszonda_landolas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205f6c8c-c767-44cf-91dc-08f3f52bd7eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_hajabusza_2_ryugu_japan_urszonda_landolas_video","timestamp":"2019. március. 06. 18:33","title":"Videón a történelmi pillanat: így landolt a száguldó aszteroidán a japánok űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyulai Ewoldt Elíz Óvoda ajtaja szorult cserére. ","shortLead":"A gyulai Ewoldt Elíz Óvoda ajtaja szorult cserére. ","id":"20190307_Bejarati_ajtot_avatott_egy_fideszes_kepviselo_Bekesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b25a263-9250-402b-9be0-dda59c3cd557","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Bejarati_ajtot_avatott_egy_fideszes_kepviselo_Bekesben","timestamp":"2019. március. 07. 14:41","title":"Bejárati ajtót avatott egy fideszes képviselő Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baeee0e-d699-4e85-b9a4-f06547799c1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pedofíliavádak vezettek a klasszikus rajzfilm elsüllyesztéséhez.","shortLead":"A pedofíliavádak vezettek a klasszikus rajzfilm elsüllyesztéséhez.","id":"20190308_Kivonjak_a_Simpsons_egy_epizodjat_Michael_Jackson_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1baeee0e-d699-4e85-b9a4-f06547799c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a2076-bc75-4144-bfa9-581d2ebe3da0","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_Kivonjak_a_Simpsons_egy_epizodjat_Michael_Jackson_miatt","timestamp":"2019. március. 08. 09:14","title":"Kivonják a Simpsons egy epizódját Michael Jackson miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502e8900-429e-4102-b0a2-d08a24172998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszüntette Czeglédy Csaba bűnügyi felügyeletét, vagy ahogy régebben hívták, házi őrizetét a bíróság. Így mostantól szabadlábon védekezik.","shortLead":"Megszüntette Czeglédy Csaba bűnügyi felügyeletét, vagy ahogy régebben hívták, házi őrizetét a bíróság. Így mostantól...","id":"20190307_Czegledy_Csaba_matol_szabad_megszuntettek_a_hazi_orizetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=502e8900-429e-4102-b0a2-d08a24172998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50184877-e290-4e52-bef3-127afc83ad66","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Czegledy_Csaba_matol_szabad_megszuntettek_a_hazi_orizetet","timestamp":"2019. március. 07. 16:15","title":"Czeglédy Csaba mától \"szabad\": megszüntették a házi őrizetét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, aki szeretné biztonságban tudni a Galaxy S10-en vagy S10+-on tárolt adatait, az jobban jár, ha az ujjlenyomat-olvasót használja.","shortLead":"Úgy tűnik, aki szeretné biztonságban tudni a Galaxy S10-en vagy S10+-on tárolt adatait, az jobban jár, ha...","id":"20190307_samsung_galaxy_s10_galaxy_s10_plus_2d_arcfelismeres_okostelefon_feloldasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5b67be-fd6d-42c3-a1b9-8b99b232e98c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_samsung_galaxy_s10_galaxy_s10_plus_2d_arcfelismeres_okostelefon_feloldasa","timestamp":"2019. március. 07. 09:33","title":"Baj van: egyetlen fényképpel is fel lehet törni a Samsung új csúcsmobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]