[{"available":true,"c_guid":"1d933780-0b1b-4c53-ab9d-ecdb9e594246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsősorban a Skype letölthető verzióit szokta új funkciókkal bővítgetni a Microsoft, ez nem jelenti azt, hogy a böngészős kiadásra ne szánnának időt. Most viszont nem csak ezért kerültek be a hírekbe. ","shortLead":"Bár elsősorban a Skype letölthető verzióit szokta új funkciókkal bővítgetni a Microsoft, ez nem jelenti azt...","id":"20190308_webes_sykpe_chatprogram_csoportos_beszelgetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d933780-0b1b-4c53-ab9d-ecdb9e594246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f037a-bc8a-4f7e-be9d-3a2d0bc0a1f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_webes_sykpe_chatprogram_csoportos_beszelgetes","timestamp":"2019. március. 08. 12:33","title":"Hasznos funkciókkal bővült a webes Skype, de nem mindenki örülhet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa Bécsben adott elő. Nem híve az illiberalizmusnak, ezt most is világossá tette.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa Bécsben adott elő. Nem híve az illiberalizmusnak, ezt most is...","id":"20190307_Fukuyama_A_tortenelem_vege_olyasmi_mint_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc948e94-4e99-43aa-9380-06dfdc147230","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Fukuyama_A_tortenelem_vege_olyasmi_mint_Magyarorszag","timestamp":"2019. március. 07. 17:13","title":"Fukuyama: A történelem vége olyasmi, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd162d3-d01c-4b91-9db3-a41e2fe3ef23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy idegen gólya foglalta el a fészkét. ","shortLead":"Egy idegen gólya foglalta el a fészkét. ","id":"20190308_Tobias_Sara_golya_feszek_webkamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efd162d3-d01c-4b91-9db3-a41e2fe3ef23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fb4c55-ed93-420f-b73f-f53373ab2928","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Tobias_Sara_golya_feszek_webkamera","timestamp":"2019. március. 08. 14:40","title":"Napokon belül hazatérhet Tóbiás, a gólya, de várja itthon egy kis meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e754a1c-7a45-4f98-a681-660dc75a4e23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem indul az őszi önkormányzati választáson Geiger Ferenc, aki huszonöt éve polgármester Soroksáron.","shortLead":"Nem indul az őszi önkormányzati választáson Geiger Ferenc, aki huszonöt éve polgármester Soroksáron.","id":"20190307_Visszavonul_a_legregebb_ota_hivatalban_levo_budapesti_keruleti_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e754a1c-7a45-4f98-a681-660dc75a4e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f2684-d8b8-4288-9dcc-330355d73bac","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Visszavonul_a_legregebb_ota_hivatalban_levo_budapesti_keruleti_polgarmester","timestamp":"2019. március. 07. 17:58","title":"Visszavonul a legrégebb óta hivatalban lévő budapesti kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef1923-b948-4d36-bfef-e0176d4a6f40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudta a finn kormány csökkenteni az egészségügyi kiadásokat, így egy hónappal a választás előtt lemondtak.","shortLead":"Nem tudta a finn kormány csökkenteni az egészségügyi kiadásokat, így egy hónappal a választás előtt lemondtak.","id":"20190308_Belebukott_a_finn_kormany_az_egeszsegugyi_reformba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fef1923-b948-4d36-bfef-e0176d4a6f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a57a89-a301-497e-9cbf-ba895b4b75f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Belebukott_a_finn_kormany_az_egeszsegugyi_reformba","timestamp":"2019. március. 08. 10:40","title":"Belebukott a finn kormány az egészségügyi reformba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c5d658-ac58-461d-b6e6-b60c6f2a5911","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lincolnnak hívják.","shortLead":"Lincolnnak hívják.","id":"20190308_Polgarmesterre_valasztottak_egy_haromeves_kecsket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08c5d658-ac58-461d-b6e6-b60c6f2a5911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6dacb1-6e6b-4279-9a2b-bc91ea40631c","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Polgarmesterre_valasztottak_egy_haromeves_kecsket","timestamp":"2019. március. 08. 11:15","title":"Polgármesterré választottak egy hároméves kecskét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozók nem elégedettek a cég által bejelentett béremeléssel. ","shortLead":"A dolgozók nem elégedettek a cég által bejelentett béremeléssel. ","id":"20190306_Hiaba_a_beremeles_a_Hankooknal_ujabb_sztrajk_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f2ee9c-4d8b-4f43-97b7-bbafc80106b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Hiaba_a_beremeles_a_Hankooknal_ujabb_sztrajk_johet","timestamp":"2019. március. 06. 20:58","title":"Hiába a béremelés a Hankooknál, újabb sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte egy francia bíróság Philippe Barbarin bíborost, lyoni érseket, akit azzal vádoltak meg egy pedofil pap áldozatai, hogy bár tudomása volt a molesztálásokról, de nem jelentette a hatóságoknak. ","shortLead":"Hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte egy francia bíróság Philippe Barbarin bíborost, lyoni érseket, akit...","id":"20190307_papi_pedofilia_francia_biboros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9408b034-8d05-4637-8e31-cbfd9d309d90","keywords":null,"link":"/elet/20190307_papi_pedofilia_francia_biboros","timestamp":"2019. március. 07. 12:33","title":"Elítélték Lyon érsekét, aki tudott a pedofíliáról, de nem jelentette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]