Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa0b3109-66d0-4769-8c3d-017ba3885a43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt évig tartott a kezelése az intézményben. ","shortLead":"Öt évig tartott a kezelése az intézményben. ","id":"20190308_Mogyoroallergia_anafliaxias_sokk_magyar_etterem_Amy_May_Shead","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0b3109-66d0-4769-8c3d-017ba3885a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c2e075-4bfe-4c12-85c4-132c5b22aed8","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Mogyoroallergia_anafliaxias_sokk_magyar_etterem_Amy_May_Shead","timestamp":"2019. március. 08. 16:53","title":"Hazatérhet a kórházból a brit nő, aki lebénult, miután egy magyar étteremben evett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa874f9-e857-425c-a4e7-df0871ad8419","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így akarják kinevelni a jövő motoros generációit, az ügyfeleiket.","shortLead":"Így akarják kinevelni a jövő motoros generációit, az ügyfeleiket.","id":"20190309_harley_davidson_gyerek_motor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa874f9-e857-425c-a4e7-df0871ad8419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43edb746-e1d7-4b50-9779-7328a2f35bf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190309_harley_davidson_gyerek_motor","timestamp":"2019. március. 09. 11:23","title":"Jönnek az elektromos gyerek Harley-Davidsonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de07800-c942-4afb-b255-27caef1745ef","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"A magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből épülhet Kőbányán, de a legjobb esetben is csak öt év múlva adják át. ","shortLead":"A magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből épülhet Kőbányán, de a legjobb esetben is csak öt év...","id":"201910__kozlekedesi_muzeum__szereloakna__rozsdamentes__kobanyai_vilagos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6de07800-c942-4afb-b255-27caef1745ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de14954-fda1-452e-9a2e-abfdb2ea1114","keywords":null,"link":"/gazdasag/201910__kozlekedesi_muzeum__szereloakna__rozsdamentes__kobanyai_vilagos","timestamp":"2019. március. 09. 07:00","title":"Kerül, amibe kerül, de tényleg látványosnak ígérkezik az új Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","shortLead":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","id":"20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38daa1e-69fd-4a22-9fb5-26542d909a44","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","timestamp":"2019. március. 09. 18:19","title":"Egyetlen rossz mozdulat és már dőlt is a pezsgőtorony – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3c6b6e-9513-435f-9eae-40a3c4991f75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máris megosztja az MTA tagjait és kutatóit a péntek esti megállapodás az MTA vezetése és a miniszter között. Vannak, akik megkérdőjelezik Lovász László jogát arra, hogy ilyen alkut kössön. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma azt követeli, az elnökség utasítsa el a szándéknyilatkozatot.","shortLead":"Máris megosztja az MTA tagjait és kutatóit a péntek esti megállapodás az MTA vezetése és a miniszter között. Vannak...","id":"20190308_Kozos_szandeknyilatkozatot_irt_ala_Lovasz_es_Palkovics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f3c6b6e-9513-435f-9eae-40a3c4991f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb2d717-c786-415c-854c-0b8a84f44543","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Kozos_szandeknyilatkozatot_irt_ala_Lovasz_es_Palkovics","timestamp":"2019. március. 08. 17:50","title":"Kiegyezett az MTA elnöke és a kormány, az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint ez megfutamodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd91ad8-dc20-496b-952e-00f738f63b66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közgazdászprofesszor a Népszavának adott interjúban egy olyan kort vizionált, amikor vége a gazdasági kegyelmi állapotnak, és egymás torkának fognak ugrani az uniós és magyar adófizetői pénzen kitartott oligarchák. Mellár Tamás szerint a magyar gazdaság nagyon sérülékeny és ha ma lenne egy újabb válság, újra rosszul reagálnánk.","shortLead":"A közgazdászprofesszor a Népszavának adott interjúban egy olyan kort vizionált, amikor vége a gazdasági kegyelmi...","id":"20190309_Mellar_Tamas_A_NER_mar_kozeptavon_is_osszedolhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dd91ad8-dc20-496b-952e-00f738f63b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82778a69-2c66-460f-b75f-e2e60ccaa36d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Mellar_Tamas_A_NER_mar_kozeptavon_is_osszedolhet","timestamp":"2019. március. 09. 08:41","title":"Mellár Tamás: A NER már középtávon is összedőlhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új kormányhatározat szerint egymilliárdot ad Rogán Antal hivatala Orbán Ráhel barátnője cégének szíves felhasználására.","shortLead":"Az új kormányhatározat szerint egymilliárdot ad Rogán Antal hivatala Orbán Ráhel barátnője cégének szíves...","id":"20190308_Egymilliard_forintot_kapott_Orban_Rachel_baratnojenek_divatcege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88696ebc-d076-432c-be6b-e5039b34aa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3c7f68-67a7-45fe-8803-1d4969811480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Egymilliard_forintot_kapott_Orban_Rachel_baratnojenek_divatcege","timestamp":"2019. március. 08. 20:01","title":"Egymilliárd forintot kapott Orbán Ráhel barátnőjének divatcége a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190309_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelni_3_milliardert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f33cb3-1420-48c9-8872-836d5b07fc6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelni_3_milliardert","timestamp":"2019. március. 09. 19:56","title":"Ezeket a számokat kellett volna beikszelni 3 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]