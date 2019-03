Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család szerint a kislány unokatestvére volt a tettes, a rendőrség ezt egyelőre nem erősítette meg.","shortLead":"A család szerint a kislány unokatestvére volt a tettes, a rendőrség ezt egyelőre nem erősítette meg.","id":"20190309_Az_anyja_emelte_ki_a_vizbol_a_kesobb_meghalt_hateves_szekszardi_kislanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc07b06-ae76-45fe-ac59-6bf359c4343a","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Az_anyja_emelte_ki_a_vizbol_a_kesobb_meghalt_hateves_szekszardi_kislanyt","timestamp":"2019. március. 09. 19:05","title":"Az anyja emelte ki a vízből a megölt szekszárdi kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több vonat kimarad a viharos szél miatt a menetrendből, de ahol elindulnak a vonatok, ott is nagy késésekre kell számítani. Van, ahol egyáltalán nem jár a vonat, de pótlóbuszt sem tudnak biztosítani.","shortLead":"Több vonat kimarad a viharos szél miatt a menetrendből, de ahol elindulnak a vonatok, ott is nagy késésekre kell...","id":"20190311_Teljes_a_kaosz_a_vasuton_a_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab403d12-a433-4d00-89ec-03aca197716e","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Teljes_a_kaosz_a_vasuton_a_vihar_miatt","timestamp":"2019. március. 11. 05:48","title":"Teljes a káosz a vasúton a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9226e698-2645-450e-ad77-4394f55106e8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Finanszírozható-e egy dohánygyár, ha bölcsődét épít? Efféle etikai dilemmák feloldásán dolgoznak azok a bankok, amelyek kivételezésért lobbiznak az uniós hatóságoknál.","shortLead":"Finanszírozható-e egy dohánygyár, ha bölcsődét épít? Efféle etikai dilemmák feloldásán dolgoznak azok a bankok, amelyek...","id":"201910__zold_bankok__valsagallosag__fenntarthatosag__kulonutasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9226e698-2645-450e-ad77-4394f55106e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3abceab-7f94-48c0-9d90-6d896debf6b0","keywords":null,"link":"/kkv/201910__zold_bankok__valsagallosag__fenntarthatosag__kulonutasok","timestamp":"2019. március. 10. 10:00","title":"Különutasok: eljön valaha az etikus bankok ideje? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190309_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelni_3_milliardert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f33cb3-1420-48c9-8872-836d5b07fc6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelni_3_milliardert","timestamp":"2019. március. 09. 19:56","title":"Ezeket a számokat kellett volna beikszelni 3 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa2306-ca90-4be9-be5e-75e879e6ce42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Száznál is több új rovarfajt fedeztek fel egy indonéz sziget esőerdejében. A tudósok szerint a bogarak mind a Trigonopterus nemzetséghez tartoznak, vagyis az ormányosbogarak közé.","shortLead":"Száznál is több új rovarfajt fedeztek fel egy indonéz sziget esőerdejében. A tudósok szerint a bogarak mind...","id":"20190310_ormanyosbogarak_100_uj_rovar_trigonopterus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04aa2306-ca90-4be9-be5e-75e879e6ce42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd2f256-4a15-4896-89b3-73fa6e915af5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_ormanyosbogarak_100_uj_rovar_trigonopterus","timestamp":"2019. március. 10. 10:03","title":"Kész csoda: 103 olyan bogarat találtak egyszerre, amiket korábban még senki sem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A napi rendszerességgel szunyókálók vérnyomása észrevehetően csökken azokéhoz képest, akik nem élvezhetik a délutáni szieszta előnyeit – állapították meg görög kutatók.","shortLead":"A napi rendszerességgel szunyókálók vérnyomása észrevehetően csökken azokéhoz képest, akik nem élvezhetik a délutáni...","id":"20190310_rendszeres_delutani_alvas_szieszta_vernyomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dac20c6-16e0-47f0-9dfb-fa3a01be9847","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_rendszeres_delutani_alvas_szieszta_vernyomas","timestamp":"2019. március. 10. 13:03","title":"Meglepheti az eredmény: megmérték, mennyivel csökkenti a vérnyomást a rendszeres délutáni alvás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fb6484-1f8e-4924-a65e-550767e397f1","c_author":"Pálinkás József","category":"itthon","description":"Az Akadémia volt elnökének véleménye az MTA és az Innovációs Minisztérium között aláírt szándéknyilatkozatról. ","shortLead":"Az Akadémia volt elnökének véleménye az MTA és az Innovációs Minisztérium között aláírt szándéknyilatkozatról. ","id":"20190311_palinkas_jozsef_veget_erhet_egy_meltatlan_huzavona_mta_itm_szandeknyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8fb6484-1f8e-4924-a65e-550767e397f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b8d538-8ff4-4e8c-9cf6-f0009139f259","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_palinkas_jozsef_veget_erhet_egy_meltatlan_huzavona_mta_itm_szandeknyilatkozat","timestamp":"2019. március. 11. 11:21","title":"Pálinkás József: Véget érhet egy méltatlan huzavona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157edec0-cdc3-4104-96c4-e8a5bf4c4fd7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős légörvény miatt tömeges sérülés történt egy repülőgépen.","shortLead":"Erős légörvény miatt tömeges sérülés történt egy repülőgépen.","id":"20190310_Legorveny_okozott_balesetet_az_IsztambulNew_Yorkjaraton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157edec0-cdc3-4104-96c4-e8a5bf4c4fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419aed6d-127c-4323-91f8-bddc9452b88c","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Legorveny_okozott_balesetet_az_IsztambulNew_Yorkjaraton","timestamp":"2019. március. 10. 08:40","title":"Légörvény okozott balesetet az Isztambul-New York-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]