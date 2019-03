Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"174bb1a3-9c77-45eb-9415-32ac59515fb3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz adóparadicsommal bővítette feketelistáját az EU.","shortLead":"Tíz adóparadicsommal bővítette feketelistáját az EU.","id":"20190312_EU_offshore_adoparadicsom_feketelista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=174bb1a3-9c77-45eb-9415-32ac59515fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2611a6-92dc-4b45-81e4-951911391f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_EU_offshore_adoparadicsom_feketelista","timestamp":"2019. március. 12. 15:57","title":"Az EU megnevezte az offshore-lovagok kedvenc úti céljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce994c0c-2748-4a2f-b2b0-36e3f6def5d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapilletmény 100 ezerrel emelkedik, de a frakcióvezetők emelése ennek a duplája lesz. ","shortLead":"Az alapilletmény 100 ezerrel emelkedik, de a frakcióvezetők emelése ennek a duplája lesz. ","id":"20190311_Szazezrekkel_no_az_orszaggyulesi_kepviselok_fizetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce994c0c-2748-4a2f-b2b0-36e3f6def5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad04ad6a-385d-4163-aefe-39a381fd3a6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Szazezrekkel_no_az_orszaggyulesi_kepviselok_fizetese","timestamp":"2019. március. 11. 19:23","title":"Százezrekkel nő az országgyűlési képviselők fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a4ab7c-6877-451c-a69e-879afb8c0899","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nem lát logikát a magyar kormány viselkedésében Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs és uniós belügyekért, valamint az uniós polgárságért felelős biztosa. Azt viszont populista módszernek tartja, ha valaki a saját belpolitikai érdekei miatt hamis képet fest állampolgárainak az EU-ról. A hvg.hu-nak e-mailben adott interjújában az EU-biztos elmondta: a magyar kormány már többször kapott milliós támogatást a határvédelemre, de van olyan összeg, aminek csak a harmadát hívta le. ","shortLead":"Nem lát logikát a magyar kormány viselkedésében Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs és uniós...","id":"20190311_dimitrisz_avramopulosz_europai_bizottsag_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a4ab7c-6877-451c-a69e-879afb8c0899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5255db14-f330-4ab9-8cd0-c3a85dab6b72","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_dimitrisz_avramopulosz_europai_bizottsag_interju","timestamp":"2019. március. 11. 14:00","title":"Avramopulosz: A kormány EU-ellenes kampánya tulajdonképpen Magyarország-ellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fa0c41-42ac-4ba8-a2f8-6081b1e16e9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ekkora árkot még biztosan nem ásott Garancsi István cége.","shortLead":"Ekkora árkot még biztosan nem ásott Garancsi István cége.","id":"20190312_Indulhat_a_BMWberuhazas_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12fa0c41-42ac-4ba8-a2f8-6081b1e16e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722902f0-caab-44c1-bb8f-9651ffdb7aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_Indulhat_a_BMWberuhazas_Debrecenben","timestamp":"2019. március. 12. 16:25","title":"Garancsiék nyertek, már indulhat is a BMW-beruházás Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907d147d-87c4-468b-a767-1aad83693d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az fura, hogy mint bajor cég, a BMW eddig soha nem próbált befektetni a müncheni Bayernbe.","shortLead":"Az fura, hogy mint bajor cég, a BMW eddig soha nem próbált befektetni a müncheni Bayernbe.","id":"20190311_bayern_munchen_audi_bmw_szponzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907d147d-87c4-468b-a767-1aad83693d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41adebbc-5b5f-40aa-afdd-09211e2bc8b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_bayern_munchen_audi_bmw_szponzor","timestamp":"2019. március. 11. 10:55","title":"Lecseréli az Audit a Bayern Müchen, jön a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38c631e-d023-4f48-8edd-1cef1c4096e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetben nem sérült meg senki.","shortLead":"Az esetben nem sérült meg senki.","id":"20190311_Langolt_egy_busz_vasarnap_Heviznel__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38c631e-d023-4f48-8edd-1cef1c4096e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f2b507-26f8-473c-bc71-da13615d8834","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Langolt_egy_busz_vasarnap_Heviznel__video","timestamp":"2019. március. 11. 10:18","title":"Lángolt egy busz vasárnap Hévíznél - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című tárlatának történész szakértője. A módszer ma is működik: teremts olyan helyzetet, ahol a tények mellékesek! Interjú.","shortLead":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum...","id":"201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd50d-5dea-41df-8c91-a3918e0446be","keywords":null,"link":"/elet/201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","timestamp":"2019. március. 10. 20:00","title":"Tökéletes karaktergyilkosság: „Az intellektuális alvilágban” máig fennmaradt az áruló Görgei mítosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakásfelújítás rendre kimarad az otthonteremtési támogatások fő csapásirányából, pedig az állomány elöregedett, és minél tovább halogatják a lakók a felújítást, annál többe kerül majd nekik. A kormány eddig állítólag azért utasította el az ÉVOSZ mentő javaslatait, mert tart a számlavásárlásoktól. A lakásfelújítások évi 500 milliárdos üzletéből 300 milliárd forint láthatatlan az állam előtt.","shortLead":"A lakásfelújítás rendre kimarad az otthonteremtési támogatások fő csapásirányából, pedig az állomány elöregedett, és...","id":"20190311_Lakhatasi_krizis_fenyeget_ha_felujitasok_helyett_tovabbra_is_csak_az_epitest_tamogatja_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec1b932-9ef8-4407-917f-3906b459309b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190311_Lakhatasi_krizis_fenyeget_ha_felujitasok_helyett_tovabbra_is_csak_az_epitest_tamogatja_a_kormany","timestamp":"2019. március. 11. 10:40","title":"Lakhatási krízis fenyeget, mégsem nyúl hozzá a kormány az 500 milliárd forintos üzlethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]