[{"available":true,"c_guid":"52e89b43-541f-4ea5-b714-39b828dd7d73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eljárást indít az Egyenlő Bánásmód hatóság a Főpolgármesteri Hivatal ellen, mert kiderült, melegjogi szervezetek oldalait blokkolja az internetes belső hálózata. Az itt található dokumentumok, kutatások fontosak lehetnek a hivatali munkában, de a Városháza szerint elvárható, hogy munkaidőben, hivatali eszközökön ne az ilyen weboldalak nézegetésével múlassák az időt a munkavállalók.","shortLead":"Eljárást indít az Egyenlő Bánásmód hatóság a Főpolgármesteri Hivatal ellen, mert kiderült, melegjogi szervezetek...","id":"20190312_Diszkriminacio_miatt_vizsgalat_indul_a_a_Fopolgarmesteri_Hivatal_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52e89b43-541f-4ea5-b714-39b828dd7d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5b7be-bc6d-4661-87f8-c78df1223d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Diszkriminacio_miatt_vizsgalat_indul_a_a_Fopolgarmesteri_Hivatal_ellen","timestamp":"2019. március. 12. 18:32","title":"Diszkrimináció miatt vizsgálat indul a a Főpolgármesteri Hivatal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","shortLead":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","id":"20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c49043-cc25-4ffe-b134-479b6276f276","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 11. 13:44","title":"Gondnokság alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","shortLead":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","id":"20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66084394-b533-4f71-bab2-ef413e309ad8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","timestamp":"2019. március. 11. 13:30","title":"Megtalálták a lezuhant etióp gép mindkét feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6520aea4-0cc1-428e-b685-c32321f63e15","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A farmeres cég 1985-ben vonult vissza a tőzsdéről, de most ismét lehet majd vele kereskedni.","shortLead":"A farmeres cég 1985-ben vonult vissza a tőzsdéről, de most ismét lehet majd vele kereskedni.","id":"20190311_Ujra_tozsderemegfy_a_Levis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6520aea4-0cc1-428e-b685-c32321f63e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222cc2d2-17d4-484c-94a5-8d6fccfc9bcd","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Ujra_tozsderemegfy_a_Levis","timestamp":"2019. március. 11. 14:57","title":"Újra tőzsdére megy a Levi's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiszivárgott titkos iratok szerint Erdoganék pontosan tisztában voltak vele, mi készül ellenük 2016-ban, de eszük águkban nem volt megakadályozni - inkább kihasználták a helyzetet. ","shortLead":"Kiszivárgott titkos iratok szerint Erdoganék pontosan tisztában voltak vele, mi készül ellenük 2016-ban, de eszük...","id":"20190312_Recep_Tayyip_Erdogan_torokorszag_puccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67fafff-16e6-42b3-a4d9-d961e85f728f","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Recep_Tayyip_Erdogan_torokorszag_puccs","timestamp":"2019. március. 12. 14:40","title":"Kiszivárgott iratok szerint Erdogan előre tudott a puccskísérletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatnák ki Farkas Gergelyt, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek hatszázezer forintot ajánlott, ha visszalép. Farkas lemond mentelmi jogáról.","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatnák ki Farkas Gergelyt, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek...","id":"20190313_Lemond_a_mentelmi_jogarol_a_valasztasi_csalassal_gyanusitott_jobbikos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31577b9c-d1eb-4219-8914-2c3d809bcd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Lemond_a_mentelmi_jogarol_a_valasztasi_csalassal_gyanusitott_jobbikos","timestamp":"2019. március. 13. 12:35","title":"Lemond a mentelmi jogáról a választási csalással gyanúsított jobbikos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak teljesülnie kell, azokból nem enged. Egyelőre nincs megegyezés, folytatják a tárgyalásokat. Weber szeretne megoldást találni, meglátja, erre van-e lehetőség.","shortLead":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak...","id":"20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bf53e5-820d-42d4-914b-e98829704be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","timestamp":"2019. március. 12. 15:31","title":"\"Még sok munka áll előttünk\" – Manfred Weber két sajtótájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccbeb7d-434f-49ef-8150-4168e2632993","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ezek töltenek fel minket a mindennapokban.","shortLead":"Ezek töltenek fel minket a mindennapokban.","id":"20190313_Vannak_pozitiv_fuggosegeink_is_Onnek_mi_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ccbeb7d-434f-49ef-8150-4168e2632993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c446552c-2c38-4a84-8258-5e5fa6d7554f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190313_Vannak_pozitiv_fuggosegeink_is_Onnek_mi_az","timestamp":"2019. március. 13. 08:10","title":"Vannak pozitív függőségeink is, Önnek mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]