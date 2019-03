Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eb92589-24a5-4c81-ad74-7df5a73f2d01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedd óta sztrájkolnak a Hankooknál, ahol a munkabeszüntetés eredményességét nagyon másképp látja a cég és a gumigyári szakszervezet.","shortLead":"Kedd óta sztrájkolnak a Hankooknál, ahol a munkabeszüntetés eredményességét nagyon másképp látja a cég és a gumigyári...","id":"20190314_vdsz_hankook_sztrajk_munkabeszuntetes_szakszervezet_menedzsment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb92589-24a5-4c81-ad74-7df5a73f2d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b6b0de-7872-4f96-933c-7b9a85bb63aa","keywords":null,"link":"/kkv/20190314_vdsz_hankook_sztrajk_munkabeszuntetes_szakszervezet_menedzsment","timestamp":"2019. március. 14. 14:18","title":"Szakszervezet: A Hankook-dolgozók 70 százaléka sztrájkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8babf9c2-194f-4acc-98e6-2ef41c68d09c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vlagyimir Putyin után Matolcsy György is díszdoktor lett Debrecenben.","shortLead":"Vlagyimir Putyin után Matolcsy György is díszdoktor lett Debrecenben.","id":"20190314_Matolcsy_diszdoktor_lett_es_elarulta_mi_a_titok_nyitja_dolgozni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8babf9c2-194f-4acc-98e6-2ef41c68d09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa7b0a2-4061-456a-a170-4c25a960e2ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Matolcsy_diszdoktor_lett_es_elarulta_mi_a_titok_nyitja_dolgozni_kell","timestamp":"2019. március. 14. 15:07","title":"Matolcsy díszdoktor lett, és elárulta, mi a titok nyitja: dolgozni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Családok Világkongresszusán olyan előadó is lesz, aki kannibáloknak nevezte az abortuszon átesett nőket. ","shortLead":"A Családok Világkongresszusán olyan előadó is lesz, aki kannibáloknak nevezte az abortuszon átesett nőket. ","id":"20190313_Szelsoseges_abortuszellenesekkel_tart_eloadast_Novak_Katalin_Veronaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbaed1c-c772-4830-875f-39f8d3353d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Szelsoseges_abortuszellenesekkel_tart_eloadast_Novak_Katalin_Veronaban","timestamp":"2019. március. 13. 18:41","title":"Szélsőséges abortuszellenesekkel tart előadást Novák Katalin Veronában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d840ef85-082f-4f04-a63c-293137f3c09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamikor az év második felében.","shortLead":"Valamikor az év második felében.","id":"20190314_Putyin_iden_is_Magyarorszagra_latogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d840ef85-082f-4f04-a63c-293137f3c09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f11b95-1dbc-447b-b4e1-2f305d3edeb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Putyin_iden_is_Magyarorszagra_latogat","timestamp":"2019. március. 14. 08:52","title":"Putyin idén is Magyarországra látogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak a zenészek, a hangszereik is hatottak a műfajra.","shortLead":"Nemcsak a zenészek, a hangszereik is hatottak a műfajra.","id":"20190314_Eloszor_rendez_rock_and_roll_hangszerekbol_kiallitast_a_Metropolitan_Museum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff45e06-4bfa-4a8f-aa74-438f1a733e3d","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Eloszor_rendez_rock_and_roll_hangszerekbol_kiallitast_a_Metropolitan_Museum","timestamp":"2019. március. 14. 17:33","title":"Legendás rockzenészek hangszereiből rendez kiállítást a Metropolitan Museum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e614995a-a42b-4afc-8531-381ed2ac5c06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűsítené az ügyintézést a kormány, ezért változtatna bizonyos okmányok és ügyintézések módján.","shortLead":"Egyszerűsítené az ügyintézést a kormány, ezért változtatna bizonyos okmányok és ügyintézések módján.","id":"20190312_Valtozasok_jonnek_az_elektronikus_szemelyiben_es_mas_okmanyokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e614995a-a42b-4afc-8531-381ed2ac5c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23393096-c7cf-42e9-8af5-ddce1b18593d","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Valtozasok_jonnek_az_elektronikus_szemelyiben_es_mas_okmanyokban","timestamp":"2019. március. 12. 18:52","title":"Változások jönnek az elektronikus személyiben és más okmányokban, ügyintézésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c52ae2b-e3aa-4bb7-b6d6-4294fec9ee31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 26-án mutatja be a Huawei új csúcstelefonjait, a P30 széria tagjait. Természetes, hogy gőzerővel promotálja újdonságát, azonban újra elkövette azt a kínosnak nevezhető húzást, hogy félrevezető képekkel hirdeti a mobilokat.","shortLead":"Március 26-án mutatja be a Huawei új csúcstelefonjait, a P30 széria tagjait. Természetes, hogy gőzerővel promotálja...","id":"20190313_huawei_p30_poszterek_dslr_gepes_getty_images_fotokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c52ae2b-e3aa-4bb7-b6d6-4294fec9ee31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213cd527-d025-4647-80e5-6627d3351a7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_huawei_p30_poszterek_dslr_gepes_getty_images_fotokkal","timestamp":"2019. március. 13. 08:03","title":"Ez már megint kínos: a Huawei DSLR géppel készült fotókkal hirdeti a P30-akat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Drámai hangvételűre sikerült az ENSZ Globális Környezeti Kitekintése, amely szerint a környezetinek okozott károk miatt következik be a betegségek és a halálesetek negyede. A világszervezet szerint, ha az országok nem tesznek lépéseket a környezet védelméért, súlyos árat fizetnek a következő évtizedekben.","shortLead":"Drámai hangvételűre sikerült az ENSZ Globális Környezeti Kitekintése, amely szerint a környezetinek okozott károk miatt...","id":"20190313_A_betegsegek_es_a_halalesetek_negyedet_a_kornyezetszennyezes_okozza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5867c1f-3c1a-4374-b6bd-461bcdecb5b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_A_betegsegek_es_a_halalesetek_negyedet_a_kornyezetszennyezes_okozza","timestamp":"2019. március. 13. 15:01","title":"A betegségek és a halálesetek negyedét a környezetszennyezés okozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]