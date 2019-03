Évek óta gondolkodik a révfülöpi önkormányzat azon, hogyan hasznosítsa a Balaton egyik legértékesebb telkét, a 15 760 négyzetméteres Semsey-majort. A vízparti telekre akartak már színházat és szállodát is építeni, végül tavaly év végén bérbe adták a Balatontouristnak, 10 évre. A bérleti díj évente 9 millió forint plusz áfa – írta a 24.hu.

Kondor Géza, Révfülöp független polgármestere szeptemberben azt mondta, a Balatontourist látványtervet is küldött. Mivel az önkormányzati és az országos vagyonrendelet szükségessé teszi a pályázat kiírását, november 8-án ki is írták azt, beadási határidőnek november 28-át jelölve meg. Csak a Balatontourist adott be érvényes pályázatot.

Miklós Tamás képviselő egy novemberi ülésen jelezte, hogy elég szűkös határidőt szabott meg az önkormányzat a pályázat beadására, és többet nyerne az önkormányzat, ha a saját turisztikai fejlesztését valósítaná meg a területen. A polgármester azt válaszolta: „ezek az aggályok mindenkiben ott vannak”.

A bérleti díj meghatározásakor a polgármester szerint a szomszédos kemping bérleti szerződését vették alapul. „A kempingénél a bérleti díj egy kicsivel több, de ott ki van építve az infrastruktúra” – mondta Kondor Géza. A polgármester szerint a Balatontoruist már ebben az évben kempingként akarja üzemeltetni a területet. „Mobilházakat telepítenének, de konkrétumokat még nem tudunk. Alap elképzelésük az, hogy a terület egy részére mini aquaparkot szeretnének.”

A Balatontourist levelében megerősítette, hogy a terület az idei turisztikai szezontól már a révfülöpi kemping részeként üzemel. Azt viszont határozottan cáfolták, hogy mini aquaparkot terveznének a területre.