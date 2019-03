Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3568def5-ad2a-4430-a1c1-bd5366c4fb61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bábeli zűrzavarról és a közmédiában dolgozók felelősségéről beszélt az állami Duna Médiaszolgáltató vezére.","shortLead":"Bábeli zűrzavarról és a közmédiában dolgozók felelősségéről beszélt az állami Duna Médiaszolgáltató vezére.","id":"20190314_Az_alhirek_vilagaban_a_kozmedianak_kell_peldat_mutatnia__igazitott_el_a_vezerigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3568def5-ad2a-4430-a1c1-bd5366c4fb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06d1f7c-e31a-4012-b62d-131ad6d4173b","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Az_alhirek_vilagaban_a_kozmedianak_kell_peldat_mutatnia__igazitott_el_a_vezerigazgato","timestamp":"2019. március. 14. 18:28","title":"Az álhírek világában a közmédiának kell példát mutatnia - igazított el a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"De az oroszok sem lustálkodnak.","shortLead":"De az oroszok sem lustálkodnak.","id":"20190313_Folyamatosan_hackelik_a_kinaiak_az_amerikai_haditengereszetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017bd01f-ba98-499c-a6c6-980ae2470e24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_Folyamatosan_hackelik_a_kinaiak_az_amerikai_haditengereszetet","timestamp":"2019. március. 13. 07:04","title":"Folyamatosan hackelik a kínaiak az amerikai haditengerészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a szenvedélybetegségeiről beszélt. ","shortLead":"A színész a szenvedélybetegségeiről beszélt. ","id":"20190314_Eperjes_Karoly_vallasra_cserelte_a_drogot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fc1fc4-d89d-4b6f-8cad-c072465f99d0","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Eperjes_Karoly_vallasra_cserelte_a_drogot","timestamp":"2019. március. 14. 09:41","title":"Eperjes Károly vallásra cserélte a drogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kossuth téri sajtótájékoztatójukon jelentették be. ","shortLead":"Kossuth téri sajtótájékoztatójukon jelentették be. ","id":"20190314_Lepett_a_miniszterium_felfuggesztik_a_sztrajkot_a_koztisztviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc77c09-7d97-46a2-8f14-9c842d35f208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Lepett_a_miniszterium_felfuggesztik_a_sztrajkot_a_koztisztviselok","timestamp":"2019. március. 14. 12:26","title":"Felvonulást szerveznek a köztisztviselők május 1-jére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2017. januári adatokhoz képest 82 százalékos növekedést produkált az építőipar, ezt pörgeti tovább a falusi csok.","shortLead":"A 2017. januári adatokhoz képest 82 százalékos növekedést produkált az építőipar, ezt pörgeti tovább a falusi csok.","id":"20190314_Hirtelen_77_szazalekkal_tobb_videki_uj_lakast_es_hazat_hirdettek_meg_a_neten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b16e21-499f-4fdd-a09e-71e6d71a13a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Hirtelen_77_szazalekkal_tobb_videki_uj_lakast_es_hazat_hirdettek_meg_a_neten","timestamp":"2019. március. 14. 10:20","title":"Hirtelen 77 százalékkal több vidéki új lakást és házat hirdettek meg a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d840ef85-082f-4f04-a63c-293137f3c09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamikor az év második felében.","shortLead":"Valamikor az év második felében.","id":"20190314_Putyin_iden_is_Magyarorszagra_latogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d840ef85-082f-4f04-a63c-293137f3c09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f11b95-1dbc-447b-b4e1-2f305d3edeb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Putyin_iden_is_Magyarorszagra_latogat","timestamp":"2019. március. 14. 08:52","title":"Putyin idén is Magyarországra látogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A reformkort és az 1848-as forradalmat felidéző, felújított klasszikus magyar filmeket lehet ingyenesen megtekinteni a Filmarchívum videómegosztó csatornáján péntektől vasárnapig.","shortLead":"A reformkort és az 1848-as forradalmat felidéző, felújított klasszikus magyar filmeket lehet ingyenesen megtekinteni...","id":"20190314_Marcius_15_Ingyenesen_nezheto_klasszikus_magyar_filmekkel_unnepel_a_Filmalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a898ac6-8732-4fe8-b207-8050c94a4c8b","keywords":null,"link":"/kultura/20190314_Marcius_15_Ingyenesen_nezheto_klasszikus_magyar_filmekkel_unnepel_a_Filmalap","timestamp":"2019. március. 14. 16:50","title":"Március 15: Ingyenesen nézhető klasszikus magyar filmekkel ünnepel a Filmalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. Szerdán újból szavazhatnak a képviselők, és akár csütörtökön is, de ennél messzebb lehetetlen megjósolni, mi történik. ","shortLead":"Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. Szerdán újból szavazhatnak a képviselők, és akár...","id":"20190312_Ismet_leszavazta_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_kiszamithatatlan_a_folytatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17686f4b-3f2a-499d-a0c3-e81dc2c81318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Ismet_leszavazta_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_kiszamithatatlan_a_folytatas","timestamp":"2019. március. 12. 20:23","title":"Ismét leszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást, kiszámíthatatlan a folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]