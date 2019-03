Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5418784c-162e-4448-9411-89f005ed809c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a rikító sárga sportkocsi a külcsínje alapján egy néhány évtizedes fejlesztésnek tűnhet, pedig a karbonszálas borítás alatt modern csúcstechnika lapul.","shortLead":"Ez a rikító sárga sportkocsi a külcsínje alapján egy néhány évtizedes fejlesztésnek tűnhet, pedig a karbonszálas...","id":"20190316_ulesprobat_vettunk_a_80as_evekbe_visszarepito_szupermodern_porscheban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5418784c-162e-4448-9411-89f005ed809c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0be83f-de13-44f3-9cdf-b9c18c5eb622","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_ulesprobat_vettunk_a_80as_evekbe_visszarepito_szupermodern_porscheban","timestamp":"2019. március. 16. 06:41","title":"Üléspróbát vettünk a 80-as évekbe visszarepítő, szupermodern Porschéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iain Lindsay Instagram-videóban szavalta el a Nemzeti dalt.","shortLead":"Iain Lindsay Instagram-videóban szavalta el a Nemzeti dalt.","id":"20190315_A_brit_nagykovet_egyutt_unnepel_ma_a_magyarokkal_de_hogy_Video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a1ceb5-2d77-47e2-b975-075eb453545d","keywords":null,"link":"/elet/20190315_A_brit_nagykovet_egyutt_unnepel_ma_a_magyarokkal_de_hogy_Video","timestamp":"2019. március. 15. 12:43","title":"A brit nagykövet együtt ünnepel ma a magyarokkal, de hogy! Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a7657a-647a-454a-9bd6-b526d27198bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felperesek szerint a Johnson&Johnson’s -nál tudták, hogy azbesztet tartalmazhat a kozmetikum, a vállalat ezt tagadja.","shortLead":"A felperesek szerint a Johnson&Johnson’s -nál tudták, hogy azbesztet tartalmazhat a kozmetikum, a vállalat ezt tagadja.","id":"20190314_8_milliardos_karteritest_fizethet_a_JohnsonJohnsons_egy_rakkelto_termek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a7657a-647a-454a-9bd6-b526d27198bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faecf3f-d17b-463a-938c-415e1f1e1896","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_8_milliardos_karteritest_fizethet_a_JohnsonJohnsons_egy_rakkelto_termek_miatt","timestamp":"2019. március. 14. 19:19","title":"8 milliárdos kártérítést fizethet a Johnson&Johnson's egy rákkeltő termék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői végre kiadták a Chrome böngésző legújabb, 73-as változatát, benne több új funkcióval.","shortLead":"A Google fejlesztői végre kiadták a Chrome böngésző legújabb, 73-as változatát, benne több új funkcióval.","id":"20190316_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd0031-ddb9-44c5-b7b3-304b2a97e80a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet","timestamp":"2019. március. 16. 08:03","title":"Frissítette már a Chrome-ot? Új funkció jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Világszerte a földre parancsolták a Boeing legjobban fogyó gépeit, a 737-es MAX-okat, miután öt hónapon belül két MAX 8-as gép is hasonló körülmények között zuhant le. Az első – tavaly októberi indonéziai – katasztrófát szoftverhiba okozta, s úgy tűnik, hogy a múlt heti, etiópiai baleset mögött is hasonló tényezők állnak. A két gép tragédiája, illetve a válság kezelése során elkövetett sok hiba megrendítheti az amerikai repülőgépgyárat.","shortLead":"Világszerte a földre parancsolták a Boeing legjobban fogyó gépeit, a 737-es MAX-okat, miután öt hónapon belül két MAX...","id":"20190314_Foldon_a_737_MAXok_bajban_a_Boeing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f3198b-adfe-4325-b06b-fc6256533029","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Foldon_a_737_MAXok_bajban_a_Boeing","timestamp":"2019. március. 14. 15:00","title":"Földön a 737 MAX-ok, bajban a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669376c6-de44-41a1-923c-4a5504853ec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelentek az első összehajtható telefonok, azonban vannak, akik meglehetősen szkeptikusak velük kapcsolatban, és az innováció hiányát emlegetik.","shortLead":"Megjelentek az első összehajtható telefonok, azonban vannak, akik meglehetősen szkeptikusak velük kapcsolatban, és...","id":"20190314_tcl_dragonhinge_technologia_osszehjathato_blackberry_markas_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=669376c6-de44-41a1-923c-4a5504853ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe062ff-1e15-4775-a6ee-977635c3f618","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_tcl_dragonhinge_technologia_osszehjathato_blackberry_markas_telefon","timestamp":"2019. március. 14. 17:03","title":"Hiába szólja le a BlackBerry-vezér az összehajtható telefonokat, lesz jövőre BlackBerry márkás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benito Mussolini olasz fasiszta diktátor utakat épített hazájában és más pozitív dolgokat is tett, mielőtt követte volna Adolf Hitler náci vezért a második világháborúba - mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke. Szavai azonnal felháborodást keltette, a politikus pedig közölte, ő nem úgy gondolta. A Silvio Berlusconi vezette jobboldali populista Forza Italia párt alelnökének már korábban is voltak meglepő kijelentései.","shortLead":"Benito Mussolini olasz fasiszta diktátor utakat épített hazájában és más pozitív dolgokat is tett, mielőtt követte...","id":"20190314_Az_Europai_Parlament_elnoke_egy_kicsit_Mussolinit_vedte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0178e8-046d-402b-b1e7-04f87da771a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Az_Europai_Parlament_elnoke_egy_kicsit_Mussolinit_vedte","timestamp":"2019. március. 14. 14:46","title":"Az Európai Parlament elnöke egy kicsit Mussolinit védte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea5f54a-e618-436e-b4ba-9bd67a47c347","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Elterjedt, ám elavult és félrevezető vélekedés, hogy vagy nagyot kell álmodni, vagy semmit. Sharon Rowe, az évi több millió dolláros árbevételt hozó ECOBAGS Products alapítója élhető alternatívát javasol.","shortLead":"Elterjedt, ám elavult és félrevezető vélekedés, hogy vagy nagyot kell álmodni, vagy semmit. Sharon Rowe, az évi több...","id":"20190314_Hogyan_vallalkozzunk_sikeresen_es_erjunk_haza_megis_vacsorara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ea5f54a-e618-436e-b4ba-9bd67a47c347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0b852c-f9e7-4127-8767-963c6c7876a7","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190314_Hogyan_vallalkozzunk_sikeresen_es_erjunk_haza_megis_vacsorara","timestamp":"2019. március. 14. 13:15","title":"Hogyan vállalkozzunk sikeresen, és érjünk haza mégis vacsorára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]