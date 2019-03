A kormány addig nem is akarja újabb szavazásra vinni a kérdést, amíg nincs meg a szükséges többség.

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi lapnak írt cikkében "tisztességes kompromisszumra" kérte a képviselőket.

May "A képviselők számára a hazafias dolog most az, hogy megszavazzák a Brexit-megállapodásomat" címmel írt cikket a lapba, ebben arról ír, hogy ha a parlament a jövő heti EU-csúcsig nem tudja elfogadni a Brexit-egyezményt, Nagy-Britannia hosszú hónapokig nem tudna kilépni az EU-ból, "ha valaha is egyáltalán kilépne".

A brit kormányfő a cikkben egyenes utalást tesz arra is, hogy jóllehet a megállapodás elfogadása esetén London június végéig kérné a nem egészen két hét múlva esedékes kilépési határidő meghosszabbítását, a kormány valójában ennél rövidebb halasztásra törekszik.

May úgy fogalmaz írásában, hogy ha a parlament megtalálja a módját a Brexit-megállapodás támogatásának a jövő hét második felében esedékes EU-csúcsértekezlet előtt, akkor Nagy-Britannia "tavasszal" ki tudna lépni az Európai Unióból, anélkül, hogy részt kellene vennie a májusra kiírt európai parlamenti választásokon.

Mindeközben Philip Hammond brit pénzügyminiszter a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában azt mondta, a brit kormány csak akkor terjeszti ismét az alsóház elé szavazásra a jövő héten a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő megállapodást, ha biztos abban, hogy az eddig kétszer is nagy többséggel elutasított egyezmény elfogadásához megvan a többség.

Liam Fox külkereskedelmi miniszter a Sky News hírtelevízió vasárnapi műsorában szintén azt mondta, hogy a kormány csak akkor terjeszti be újból szavazásra a Brexit-megállapodást, ha a következő 48 órában olyan jelzéseket kap, hogy ezúttal "át tudja vinni" az egyezményt az alsóházon.

A konzervatív párti brit kormány kezdeményezi az Európai Uniónál a kilépés törvényben rögzített jelenlegi, március 29-i határidejének meghosszabbítását, és ezt a kezdeményezést az alsóház csütörtökön támogatta. A kormány június 30-áig kéri a hosszabbítást, de ez a viszonylag rövid, meghatározott ideig szóló halasztás a kormányzati indítvány szerint akkor reális, ha az alsóház március 20-áig - a jövő heti EU-csúcs kezdete előtti nap végéig - elfogadja a Brexit-megállapodást.

Philip Hammond azonban azt mondta, a kormány csak abban az esetben terjeszti be újból szavazásra a Brexit-megállapodást, ha bízik abban, hogy ezúttal elegendő számú képviselő hajlandó támogatni az egyezményt. "Még nem tartunk itt (...) Nem fogjuk újból és újból beterjeszteni (a megállapodást), ha nem értünk el előrelépést" az egyezmény parlamenti támogatottságában - tette hozzá.

Hammond a vasárnapi BBC-interjú végén kijelentette azt is, hogy "most már fizikailag lehetetlen" Nagy-Britannia kilépése az EU-ból március 29-én, akkor is, ha a jövő héten lesz szavazás a Brexit-megállapodásról, és a képviselők elfogadják az egyezményt, mivel a kilépés előtt több jogszabályt még el kell fogadtatni a parlamentben.

Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit parlamenti ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője ugyanakkor vasárnap azt jósolta, hogy az eddig kétszer is nagy többséggel elutasított Brexit-megállapodást az alsóház a jövő hétre tervezett harmadik szavazáson is elutasítja. A Sky News hírtelevíziónak nyilatkozva Corbyn erre az esetre kilátásba helyezte, hogy a Labour bizalmatlansági indítvány nyújt be a kormány ellen.