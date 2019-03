Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szennyezett folyóvíz a legnagyobb akadálya annak, hogy a Nagy-korallzátony regenerálódjon – ezt állapította meg egy ausztrál tanulmány.","shortLead":"A szennyezett folyóvíz a legnagyobb akadálya annak, hogy a Nagy-korallzátony regenerálódjon – ezt állapította meg...","id":"20190316_nagy_korallzatony_regeneralodasa_szennyezett_viz_folyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b9eecc-ee3f-440a-a65c-7157815951c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_nagy_korallzatony_regeneralodasa_szennyezett_viz_folyok","timestamp":"2019. március. 17. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, mi a legnagyobb akadálya annak, hogy meggyógyuljon a Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc48e30-c45b-4ff6-bb7a-159e2fb3570b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komjáthi Imre a büntetését közérdekű munkával dolgozza le. ","shortLead":"Komjáthi Imre a büntetését közérdekű munkával dolgozza le. ","id":"20190318_Kerteszkedessel_dolgozza_le_a_Kossuth_teri_attoresert_kapott_bunteteset_az_MSZPalelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cc48e30-c45b-4ff6-bb7a-159e2fb3570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d87418b-ab58-449c-b130-b31f3bab28ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Kerteszkedessel_dolgozza_le_a_Kossuth_teri_attoresert_kapott_bunteteset_az_MSZPalelnok","timestamp":"2019. március. 18. 09:39","title":"Kertészkedéssel dolgozza le a Kossuth téri áttörésért kapott büntetését az MSZP-alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre-másra zavarják meg Ukrajnában a jelenlegi elnök Petro Porosenko választási rendezvényeit, aktivisták olykor plüssmalacokat dobálnak a rendőröknek, de össze is csapnak velük. Az elnök szerint az elnökválasztást akarják meghiúsítani.","shortLead":"Egyre-másra zavarják meg Ukrajnában a jelenlegi elnök Petro Porosenko választási rendezvényeit, aktivisták olykor...","id":"20190317_Az_ukran_elnok_szerint_a_plussmamalacos_dobalozok_a_valasztast_akarjak_meghiusitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa76bc63-26da-4a10-8e6b-1d7fd2a6e81a","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Az_ukran_elnok_szerint_a_plussmamalacos_dobalozok_a_valasztast_akarjak_meghiusitani","timestamp":"2019. március. 17. 15:31","title":"Az ukrán elnök szerint a plüssmalacos dobálózók a választást akarják meghiúsítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8419c3-59e5-4398-8b97-4dc6829dfcb7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A prémium kategóriás japán gyártó előrukkolt valaha készült legkisebb SUV modelljével. Mi pedig kipróbáltuk és megvizsgáltuk, hogy belül mennyire kicsi a teljesen új platformra épülő Lexus UX.","shortLead":"A prémium kategóriás japán gyártó előrukkolt valaha készült legkisebb SUV modelljével. Mi pedig kipróbáltuk és...","id":"20190317_lexus_ux_hibrid_divatterepjaro_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc8419c3-59e5-4398-8b97-4dc6829dfcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c9004-6978-4f9c-aee5-f8206ff7a985","keywords":null,"link":"/cegauto/20190317_lexus_ux_hibrid_divatterepjaro_teszt_menetproba","timestamp":"2019. március. 17. 14:00","title":"Ki a kicsit nem becsüli: kipróbáltuk a Lexus UX hibrid divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66998ba4-30a1-41bf-8e76-6cff4f2d1568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy 90 km/-h-val lépték túl a megengedett vontatási sebességet.



","shortLead":"Úgy 90 km/-h-val lépték túl a megengedett vontatási sebességet.



","id":"20190318_Elkepeszto_vontatas_az_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66998ba4-30a1-41bf-8e76-6cff4f2d1568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2f5f4-f901-467e-b5b7-41299cf9e1b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_Elkepeszto_vontatas_az_autopalyan","timestamp":"2019. március. 18. 06:19","title":"Elképesztő vontatás az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy díjátadó összehozza a két rappert.","shortLead":"Egy díjátadó összehozza a két rappert.","id":"20190318_Curtis_es_Majka_ujra_egyutt_a_szinpadon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b96659c-990d-475a-88d9-84c653587dd2","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Curtis_es_Majka_ujra_egyutt_a_szinpadon","timestamp":"2019. március. 18. 08:35","title":"Curtis és Majka újra együtt a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten sokáig napsütés lesz, és délután még 18 fok is lehet, de nyugatról érkezik a hidegfront, van, ahol nem lesz melegebb 6 foknál.\r

\r

","shortLead":"Keleten sokáig napsütés lesz, és délután még 18 fok is lehet, de nyugatról érkezik a hidegfront, van, ahol nem lesz...","id":"20190318_Hidegfrontos_hetfo__ketteszakad_az_orszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409a18ea-94fa-4008-bffc-5359465cd9d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Hidegfrontos_hetfo__ketteszakad_az_orszag","timestamp":"2019. március. 18. 05:03","title":"Hidegfrontos hétfő - kettészakad az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1337ae-f52b-44c8-8e80-c7ab1f9baad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy veszélyes vírus vérrel való terjedésének szokatlan formáját, a vallási rituáléként végzett véres önkorbácsolást és önmegsebzést fedezték fel brit kutatók.","shortLead":"Egy veszélyes vírus vérrel való terjedésének szokatlan formáját, a vallási rituáléként végzett véres önkorbácsolást és...","id":"20190317_virus_terjedese_verrel_onkorbacsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1337ae-f52b-44c8-8e80-c7ab1f9baad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cb9a77-3fb0-49a2-8cfd-04abeeae2db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_virus_terjedese_verrel_onkorbacsolas","timestamp":"2019. március. 17. 16:03","title":"Véletlenül oldódott meg a kórházi rejtély, mi fertőzött meg 10 brit férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]