Legfeljebb kilenc hónappal halasztaná el az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból a brit kormányfő – állítja az ITV, a brit csatorna riportere úgy értesült, erre tehet javaslatot az EU felé Theresa May, ha a brit parlament nem szavazza meg a héten a Brexitről szóló megállapodást. A javaslat szerint, ha a britek a 2019 végéig terjedő időszakban egyezségre jutnak az EU-val a kilépés feltételeiről, és ezt Londonban is jóváhagyják, akkor akár előbb megszüntetnék az uniós tagságot.

A 9 hónap ugyanakkor azt jelenti, hogy a britek is részt vennének a május végén rendezendő európai parlamenti választáson. Ez a tagságból ered, az EP-ben való képviselethez ugyanis joga van az uniós polgároknak. Ebből az is következik, hogy választás nélkül nem magáig a voksolásig, hanem az új parlament összeüléséig, július 2-ig maradhatnának tagok a britek – az EU vezetőinek erre vonatkozó, pénteki állásfoglalása szerint legalábbis július 1-ig kell kilépniük ebben az esetben.

A hosszabb távú halasztás akkor várható, ha a brit parlament a csütörtökön kezdődő EU-csúcsig nem hagyja jóvá a jelenlegi megállapodást. Erre jó esély van, már azért is, mivel eddig kétszer utasították el, először 230, a második alkalommal 149 fős többséggel. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy nem is szavaznak már addig. A brit kormány legalábbis most hajlik arra, hogy ha nem sikerül kellő többséget szereznie, akkor be sem terjeszti az indítványt. Egy múlt héten elfogadott passzus alapján ez esetben nehezen képzelhető el a May által ígért "rövid, technikai jellegű" halasztás (június 30-ig).

Más kérdés, hogy a halasztást az EU 27 tagországának egyhangúlag kell jóváhagynia. A hosszabb távú megoldást egyáltalán nem lehet biztosra venni (főleg úgy, hogy a brit kormány egyelőre nem indokolta meg, miért szeretné ezt kérni). Így elméletben nem lehet kizárni, hogy az EU az e heti EU-csúcson kényszeríteni fogja Londont a tagság megszüntetésére, annak ellenére, hogy a brit parlament a múlt héten azt is megszavazta, hogy nem járul hozzá a megállapodás nélküli (no deal) Brexithez.

Még egy esetben elképzelhető, hogy a tervezett időpontban, jövő pénteken lezajlik a Brexit. Ha a brit parlament az EU-csúcs után szavazza meg a megállapodást. Ehhez valami nagyon fontosat kellene kiharcolnia a kormányfőnek az EU-csúcson, ez azonban megint nehezen elképzelhető, hiszen az uniós vezetők már jelezték: nem módosítják tovább a meglévő egyezményt.