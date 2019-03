Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4babe87d-6a98-403f-b82f-d68265cfce8b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most már a Guinness Világrekordok is elismeri az elsőséget.","shortLead":"Most már a Guinness Világrekordok is elismeri az elsőséget.","id":"20190318_Vasco_da_Gama_elsulyedt_hajojaban_talaltak_meg_a_vilag_legregebbi_tengeri_csillagorajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4babe87d-6a98-403f-b82f-d68265cfce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7d5aa3-7956-47a1-b881-38fbe21b1f65","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Vasco_da_Gama_elsulyedt_hajojaban_talaltak_meg_a_vilag_legregebbi_tengeri_csillagorajat","timestamp":"2019. március. 18. 15:02","title":"Vasco da Gama elsüllyedt hajójában találták meg a világ legrégebbi tengeri csillagóráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c2d2e-841f-4809-8c37-9366d1bff9d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szenteltek nekik külön bemutatót, egyszer csak megjelent az Apple oldalán: új iPad Air és Mini is jön. Mutatjuk, mit tudnak.","shortLead":"Nem szenteltek nekik külön bemutatót, egyszer csak megjelent az Apple oldalán: új iPad Air és Mini is jön. Mutatjuk...","id":"20190318_apple_ipad_air_uj_ipad_mini_tablagep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28c2d2e-841f-4809-8c37-9366d1bff9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1565b574-7f0a-488c-bf3d-abd43621b32c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_apple_ipad_air_uj_ipad_mini_tablagep","timestamp":"2019. március. 18. 16:33","title":"Az Apple csendben kijött két vadonatúj iPaddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bukás nem mindenkit sodor el.","shortLead":"A bukás nem mindenkit sodor el.","id":"20190319_Kereskedohazak_Orban_baratja_talpon_maradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4955d77-2d0a-43d7-85c7-b362d8a48bc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Kereskedohazak_Orban_baratja_talpon_maradt","timestamp":"2019. március. 19. 10:38","title":"Kereskedőházak: Orbán barátja talpon maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szepszis kezelésének hatékonyabb módszerén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetem aneszteziológiai és intenzív terápiás intézetének szakemberei Molnár Zsolt professzor vezetésével. Az első eredmények nagyon meggyőzőek a szakemberek szerint.","shortLead":"A szepszis kezelésének hatékonyabb módszerén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetem aneszteziológiai és intenzív terápiás...","id":"20190320_szegedi_tudomanyegyetem_szepszis_vermergezes_kezelese_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b31ef3-6b36-4d3e-a260-7e9d7d7442fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_szegedi_tudomanyegyetem_szepszis_vermergezes_kezelese_kutatas","timestamp":"2019. március. 20. 11:33","title":"Forradalmi vértisztító eljárással kísérleteznek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c375e90-0668-42a0-8f8f-76af9198ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három évre szerződne a nyertes munkaerő-közvetítővel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.","shortLead":"Három évre szerződne a nyertes munkaerő-közvetítővel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.","id":"20190318_Szazmillioert_toboroznak_nyugdijas_dolgozokat_a_fovarosi_furdokbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c375e90-0668-42a0-8f8f-76af9198ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dc23e1-641b-431a-91d3-aa8d5f922052","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Szazmillioert_toboroznak_nyugdijas_dolgozokat_a_fovarosi_furdokbe","timestamp":"2019. március. 18. 19:45","title":"Százmillióért toboroznak nyugdíjas dolgozókat a fővárosi fürdőkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Régóta érik a Fidesz és az EU vezetői között a konfliktus, amely az Európai Néppárt szerdai választmányi ülésén csúcsosodhat ki. Visszaidéztük a nem mindennapi vita fő mozzanatait.","shortLead":"Régóta érik a Fidesz és az EU vezetői között a konfliktus, amely az Európai Néppárt szerdai választmányi ülésén...","id":"20190320_Sallerek_kultelki_trukkok_es_hasznos_idiotak_igy_jutottunk_el_a_Fidesz_kizarasarol_donto_szavazasig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afbcd35-c450-4f42-a58d-6fd2a9610567","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Sallerek_kultelki_trukkok_es_hasznos_idiotak_igy_jutottunk_el_a_Fidesz_kizarasarol_donto_szavazasig","timestamp":"2019. március. 20. 06:30","title":"Sallerek, kültelki trükkök és hasznos idióták: az út a Fidesz kizárásáról döntő EPP-szavazásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új-zélandi vérengzés első 24 órájában gyakorlatilag másodpercenként került fel egy videó a YouTube-ra a lövöldözésről, megbénítva ezzel a platformot. A fejlesztők ezért a vészforgatókönyvhöz nyúltak.","shortLead":"Az új-zélandi vérengzés első 24 órájában gyakorlatilag másodpercenként került fel egy videó a YouTube-ra...","id":"20190318_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_youtube_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573a16cb-5460-4c99-8ae1-47107d207fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_youtube_video","timestamp":"2019. március. 18. 19:33","title":"Mészárlás Új-Zélandon: vészforgatókönyvet vett elő a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és amerikai csillagászokból álló kutatócsoport.","shortLead":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és...","id":"20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ecfb34-8dcc-4c6a-b653-e41ef755fbd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","timestamp":"2019. március. 18. 20:03","title":"Találtak 83 új fekete lyukat, ráadásul mind szupermasszív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]