Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55cea7cc-becd-49fb-97dd-ae40e7204f53","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Igazi brit megoldás egy igazi brit válságra.","shortLead":"Igazi brit megoldás egy igazi brit válságra.","id":"20190318_Az_anglikan_egyhaz_tanacsai_Brexit_esetere_imadkozzon_es_igyon_egy_teat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55cea7cc-becd-49fb-97dd-ae40e7204f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6301c541-772b-4b89-82e3-d6c4d21a937c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Az_anglikan_egyhaz_tanacsai_Brexit_esetere_imadkozzon_es_igyon_egy_teat","timestamp":"2019. március. 18. 21:30","title":"Az anglikán egyház tanácsai Brexit esetére: imádkozzon és igyon egy teát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c120b4d4-eb37-4075-8804-ff7b642eb0cd","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Bebizonyosodott, ami korábban már sejthető volt: nem konzolt épített a Google, hanem a játékok élvezetes futtatásához szükséges hátteret, amit megfelelő internet birtokában elviekben bárki igénybe vehet. Itt a Stadia, ami a Google szerint a PlayStationt és az Xboxot is nyugovóra küldi. Nem tengerentúli csoda lesz, Európába is jön.","shortLead":"Bebizonyosodott, ami korábban már sejthető volt: nem konzolt épített a Google, hanem a játékok élvezetes futtatásához...","id":"20190319_google_stadia_videojatek_streameles_playstation_4_xbox_one_konzol_pc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c120b4d4-eb37-4075-8804-ff7b642eb0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ad8527-a56a-450b-b850-9da98db28279","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_google_stadia_videojatek_streameles_playstation_4_xbox_one_konzol_pc","timestamp":"2019. március. 19. 20:03","title":"Viszlát, konzolok és izmos PC-k? Itt a Stadia, a Google videojátékos csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda éjjel lesz a leghidegebb.","shortLead":"Szerda éjjel lesz a leghidegebb.","id":"20190319_Visszaternek_a_minuszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ee7e40-78d6-4c48-b516-f5d9a72c453b","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Visszaternek_a_minuszok","timestamp":"2019. március. 19. 05:37","title":"Visszatérnek a mínuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff640bf7-e5c2-46a9-9570-359446bb6dca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Főleg az európai embereknél gyakori, hogy a haj és a szemöldök színe eltérő, sok barna hajú embernek például fekete szemöldöke van. Kínai kutatók most rájöttek, mi okozhatja ezt. ","shortLead":"Főleg az európai embereknél gyakori, hogy a haj és a szemöldök színe eltérő, sok barna hajú embernek például fekete...","id":"20190319_hajszin_szemoldok_emberi_haj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff640bf7-e5c2-46a9-9570-359446bb6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac770b1e-87ee-4274-a954-5a190995b206","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_hajszin_szemoldok_emberi_haj","timestamp":"2019. március. 19. 18:03","title":"Megfejtették, mitől lehet valakinek más színű a szemöldöke, mint a haja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvárják az EP-választást.","shortLead":"Megvárják az EP-választást.","id":"20190319_Junius_kozepen_targyalja_a_lex_CEUt_az_Europai_Birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453006a3-765b-42b8-b1db-5935cd92c035","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Junius_kozepen_targyalja_a_lex_CEUt_az_Europai_Birosag","timestamp":"2019. március. 19. 10:18","title":"Június közepén tárgyalja a lex CEU-t az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az osztrák AV-Comparatives 250 vírusirtót tesztelt le, amelyből szinte alig akad, ami ténylegesen megvédi a készüléket a rá leselkedő kártevőktől.","shortLead":"Az osztrák AV-Comparatives 250 vírusirtót tesztelt le, amelyből szinte alig akad, ami ténylegesen megvédi a készüléket...","id":"20190320_android_virusirto_ap_av_comparaties","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b11a83c-f156-4367-9fa4-16e8733cb1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_android_virusirto_ap_av_comparaties","timestamp":"2019. március. 20. 08:03","title":"Androidos mobilja van? És van rajta vírusirtó? Jó eséllyel kidobhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190319_Szakitani_kell_a_dobd_el_kulturaval__Kire_utalt_Ader_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062f14c4-8213-4745-a2c9-cbd14b20a6fd","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Szakitani_kell_a_dobd_el_kulturaval__Kire_utalt_Ader_Janos","timestamp":"2019. március. 19. 13:46","title":"\"Szakítani kell a dobd el kultúrával!\" – Kire utalt Áder János?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523ea05-1807-4dc6-8045-4bb56f38a43f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190320_Marabu_FekNyuz_Megmondta_Megmondta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9523ea05-1807-4dc6-8045-4bb56f38a43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee729435-8630-41be-9aa3-ece1fba9e4f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Marabu_FekNyuz_Megmondta_Megmondta","timestamp":"2019. március. 20. 12:20","title":"Marabu FékNyúz: Megmondta? Megmondta!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]