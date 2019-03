Több mint öt percet foglalkozott Orbán Viktorral a német közszolgálati adó, a ZDF politikai kabaréműsorának péntek esti adása – szúrta ki a 444.

A műsorvezető, Oliver Welke – ha már a Fidesz néppárti tagságáról három fős „bölcsek tanácsa” dönt – maga is meglátogat egy bölcset, hogy utánajárjon, mi állhat az ügy mögött.

„Lesz-e még igazi demokrácia Magyarországból Orbán alatt?” – teszi fel a kérdést Welke, amire rögtön megkapja a sommás választ: „Nem”.

A bölcs azért részletesebben is kifejti a véleményét, miszerint nem kérdés, hogy Magyarország már régen nem jogállam, Orbánt pedig nem csak a Néppártból, de az EU-ból is ki lehetne „vágni” elvi alapon, de „ez nem lenne bölcs dolog”, méghozzá három okból: Mercedes, BMW, Audi. A német autógyárak Magyarországon élvezik Európa legalacsonyabb társasági adójának előnyeit, sőt most már a 400 órás túlórakeret lehetősége is adott számukra.