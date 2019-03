Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén is marad a jó idő, hétfőn érkezik csak hidegfront. ","shortLead":"A hétvégén is marad a jó idő, hétfőn érkezik csak hidegfront. ","id":"20190322_Evszaknyit_is_valtozik_most_egy_nap_alatt_a_homerseklet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50fca29-3de0-4a4e-b477-aa053d4810dc","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Evszaknyit_is_valtozik_most_egy_nap_alatt_a_homerseklet","timestamp":"2019. március. 22. 12:02","title":"Évszaknyit is változik most egy nap alatt a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz a tölcsérekbe, de tiramisuval ünneplik a kézműves fagylaltok napját. \r

\r

","shortLead":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz...","id":"20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b69a681-417e-43c2-ba19-b71cfc9a401d","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","timestamp":"2019. március. 21. 19:29","title":"Tiramisu, ibolya, pillecukor – ezt nyalják a bécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30162e16-4e0c-4565-962f-1e59b5bb70f4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A XV. kerületi az első olyan önkormányzat Magyarországon, ahol a képviselők határidőre nem tudták megszavazni a költségvetést. Ez azt jelenti, hogy a kormányhivatal lép helyettük, így fejlesztések maradhatnak el, és előfordulhat, hogy nem jut pénz közmunkára vagy betegellátásra. Az, hogy Újpalota nem megy csődbe, annak köszönhető, hogy korábbról maradtak tartalékai. De nem minden önkormányzat ilyen szerencsés, Balmazújváros például a pengeélen táncol.","shortLead":"A XV. kerületi az első olyan önkormányzat Magyarországon, ahol a képviselők határidőre nem tudták megszavazni...","id":"20190323_koltsegvetes_nelkul_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30162e16-4e0c-4565-962f-1e59b5bb70f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841b2deb-48a6-455e-b5d2-4a82a16a4a8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_koltsegvetes_nelkul_onkormanyzat","timestamp":"2019. március. 23. 07:00","title":"A tűzzel játszik a neki nem tetsző településvezetőket csuklóztató Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf4707d-52f8-4d34-9875-3eafda4170a3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi kialakítású olasz sportkocsi a világ egyik legnagyobb értékű Abarth-modellje. ","shortLead":"Ez az egyedi kialakítású olasz sportkocsi a világ egyik legnagyobb értékű Abarth-modellje. ","id":"20190322_latott_mar_periszkopos_autot_talaltunk_egyet_es_gyorsan_korbefotoztuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcf4707d-52f8-4d34-9875-3eafda4170a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2808380-5127-4564-922f-236ee524c242","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_latott_mar_periszkopos_autot_talaltunk_egyet_es_gyorsan_korbefotoztuk","timestamp":"2019. március. 22. 06:41","title":"Látott már periszkópos autót? Találtunk egyet, és gyorsan körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d676551-c3f5-4c60-bed5-11f3d46abde0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mézeskalács-figura, hóember, deformálódott krumpli, palacsinta vagy hamburger? Egyre viccesebb jelzőket aggatnak az Ultima Thule aszteroidára.","shortLead":"Mézeskalács-figura, hóember, deformálódott krumpli, palacsinta vagy hamburger? Egyre viccesebb jelzőket aggatnak...","id":"20190321_Ultima_Thule_hoember_alaku_kisbolygo_aszteroida_urkutatas_NASA_New_Horizons_Naprendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d676551-c3f5-4c60-bed5-11f3d46abde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c100ed4d-d28a-409c-bac4-4dbabe89a2b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_Ultima_Thule_hoember_alaku_kisbolygo_aszteroida_urkutatas_NASA_New_Horizons_Naprendszer","timestamp":"2019. március. 21. 18:05","title":"Frankenstein a világűrben: megfejtették, hogy jöhetett létre a hóember alakú kisbolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cb3884-7cd1-4fa4-9e9e-6b7c985c842d","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, fiatal férfi színészeknek szegezzük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Latabár Kálmánja vagy Madaras Józsefje lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és temperamentumosak – őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, fiatal férfi színészeknek szegezzük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190322_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_5_Szalay_Bence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81cb3884-7cd1-4fa4-9e9e-6b7c985c842d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ab05a4-c105-4a0c-9ce4-83a9a43d5a41","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_5_Szalay_Bence","timestamp":"2019. március. 22. 20:00","title":"Szalay Bence: Nehéz eldönteni, hogyan legyél most pasi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","shortLead":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","id":"20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc733e-11c6-4567-a3f6-4c896bb9440b","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","timestamp":"2019. március. 22. 17:50","title":"TV2 vs. Staudt Gábor: karaktergyilkosságnak indult, helyreigazítás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c06a04-69ac-44d4-9c5a-03366a4efa73","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem egyszerűen startup vállalatról, hanem startup államról ábrándozik Basar Maszri palesztin multimilliomos. A terv egyelőre igen kezdeti szakaszban van, de a nyomai megtekinthetőek a ciszjordániai Ravabi városában, egy vadonatúj településen, amely nyolc éve épül.","shortLead":"Nem egyszerűen startup vállalatról, hanem startup államról ábrándozik Basar Maszri palesztin multimilliomos. A terv...","id":"201912_palesztin_sziliciumvolgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19c06a04-69ac-44d4-9c5a-03366a4efa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ee76ac-44b8-4857-90a1-b636c1fd91b2","keywords":null,"link":"/kkv/201912_palesztin_sziliciumvolgy","timestamp":"2019. március. 23. 09:00","title":"A világtól jóformán elzárt városkában épülhet a palesztin Szilícium-völgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]