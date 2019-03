Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c71fdf-f914-4361-8d02-1877fd991297","c_author":"","category":"vilag","description":"A 2017-es 40 százalékról 2018-ban 45 százalékra emelkedett azoknak a Németországban élő menekülteknek az aránya, akik megbuktak az integrációs tanfolyamokon.","shortLead":"A 2017-es 40 százalékról 2018-ban 45 százalékra emelkedett azoknak a Németországban élő menekülteknek az aránya, akik...","id":"20190323_A_nemetorszagi_bevandorlok_majdnem_fele_megbukik_az_integracios_tanfolyamokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c71fdf-f914-4361-8d02-1877fd991297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9932ceb4-dc8a-4b27-bfbf-e8705c0b855b","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_nemetorszagi_bevandorlok_majdnem_fele_megbukik_az_integracios_tanfolyamokon","timestamp":"2019. március. 23. 12:35","title":"A németországi bevándorlók majdnem fele megbukik az integrációs tanfolyamokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892948eb-99de-4056-9fcf-fd8a3e7d664a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztos, hogy Geri Halliwell örült Mel B nyilatkozatának. ","shortLead":"Nem biztos, hogy Geri Halliwell örült Mel B nyilatkozatának. ","id":"20190324_Spice_Girls_tagok_szex_Geri_Halliwell_Mel_B","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=892948eb-99de-4056-9fcf-fd8a3e7d664a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd558eb-3284-462f-bc26-e9bc687e5971","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Spice_Girls_tagok_szex_Geri_Halliwell_Mel_B","timestamp":"2019. március. 24. 12:13","title":"Egymással is lefeküdtek a Spice Girls tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek lemondását. Santiago de Chile érseki tisztségét ideiglenesen Celestino Ańos Braco, az észak-chilei Copiapó püspöke tölti be.","shortLead":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek...","id":"20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc0fb1c-3613-45f4-9a1b-593072d3b755","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","timestamp":"2019. március. 23. 14:08","title":"A pápa elfogadta a gyerekmolesztálási botrányába keveredett érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97e848e-fcfd-4859-a116-ca4f980ee792","c_author":"Csányi Nikolett","category":"velemeny","description":"Fél évig zajlott a HVG-ben és a hvg.hu-n a Beszélgetések a jövőről sorozat. Szakértők, kutatók, gondolkodók írásai jelentek meg arról, milyen kihívásokkal kell szembenézniük korunk társadalmainak és persze Magyarországnak, ha a társadalmi, gazdasági és geostratégiai kérdéseket nézzük, vagy ha a technológiai fejlődés ütemét figyeljük, esetleg akkor, ha az vetődik fel, milyen a jó kormányzás. Pénteken egy összegző konferenciával a formális vitasorozat lezárult, de a hvg.hu továbbra is várja azokat, akik úgy érzik, szeretnének hozzászólni a megjelent, és oldalunkon elolvasható írásokhoz.","shortLead":"Fél évig zajlott a HVG-ben és a hvg.hu-n a Beszélgetések a jövőről sorozat. Szakértők, kutatók, gondolkodók írásai...","id":"20190322_Terrorallamban_akarunk_elni_vagy_szabadsagban__lezarult_a_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a97e848e-fcfd-4859-a116-ca4f980ee792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf5ca11-2501-4958-a4e6-1e97ae71a722","keywords":null,"link":"/velemeny/20190322_Terrorallamban_akarunk_elni_vagy_szabadsagban__lezarult_a_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat","timestamp":"2019. március. 22. 23:22","title":"Terrorállamban akarunk élni vagy szabadságban? - lezárult a Beszélgetések a jövőről vitasorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec678419-a0ca-4922-acbb-c97ef69d6f40","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Március utolsó napjaiban is lesznek mínuszok.","shortLead":"Március utolsó napjaiban is lesznek mínuszok.","id":"20190324_Keszuljon_visszater_a_fagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec678419-a0ca-4922-acbb-c97ef69d6f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5d6210-d621-4c1b-8379-16e298876681","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Keszuljon_visszater_a_fagy","timestamp":"2019. március. 24. 13:55","title":"Készüljön, visszatér a fagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741d8024-1a5f-4f74-9cd7-935c1be1d891","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Győzelmet hirdetett szombaton az Iszlám Állam dzsihadista szervezet felett Szíriában az amerikai támogatású kurd-arab fegyveres koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők.","shortLead":"Győzelmet hirdetett szombaton az Iszlám Állam dzsihadista szervezet felett Szíriában az amerikai támogatású kurd-arab...","id":"20190323_Felszamoltak_az_Iszlam_Allam_utolso_bastyajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=741d8024-1a5f-4f74-9cd7-935c1be1d891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7f16b3-e3c3-45b4-ad5b-4d8d088704bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Felszamoltak_az_Iszlam_Allam_utolso_bastyajat","timestamp":"2019. március. 23. 08:26","title":"Felszámolták az Iszlám Állam utolsó bástyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy biztosítási kockázatelemző társaság tizenegy modell lopásvédelmi rendszerét vizsgálta.","shortLead":"Egy biztosítási kockázatelemző társaság tizenegy modell lopásvédelmi rendszerét vizsgálta.","id":"20190323_autolopas_felmerek_kulcsnelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3529afdb-bffe-4e65-8d3c-8bc534f199c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_autolopas_felmerek_kulcsnelkul","timestamp":"2019. március. 23. 20:28","title":"Szomorú tény, de ezek nagyon könnyen ellopható autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8297d9b2-1ddb-48b4-b6d6-f0e5336dc4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymást érik a természeti katasztrófák, melynek hátterében sokszor emberi mulasztás áll, ezekre hívja fel a figyelmet a Spektrum tíz részes dokumentumfilm sorozat a Vörös riasztás, mely földünk legvadabb időjárási szélsőségeit mutatja be. A csatorna ígérete szerint a sorozat nem csak a problémákra, hanem a megoldási lehetőségekre is hangsúlyt fektet.","shortLead":"Egymást érik a természeti katasztrófák, melynek hátterében sokszor emberi mulasztás áll, ezekre hívja fel a figyelmet...","id":"20190324_spektrum_voros_riasztas_termeszeti_katasztrofak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8297d9b2-1ddb-48b4-b6d6-f0e5336dc4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e30d70-65b0-49d8-9b18-7cc7aab564ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_spektrum_voros_riasztas_termeszeti_katasztrofak","timestamp":"2019. március. 24. 19:03","title":"Egy elszomorítóan izgalmas sorozat indul holnap este a Spektrumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]