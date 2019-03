Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen véralkoholszinttel már meg szokás halni.","shortLead":"Ilyen véralkoholszinttel már meg szokás halni.","id":"20190322_ittas_vezetes_ezrelek_szonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c28cff-5328-4a8d-b0b2-6e644d14be77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_ittas_vezetes_ezrelek_szonda","timestamp":"2019. március. 23. 05:25","title":"Talán rekord: 4,39 gramm/l alkohollal a vérében vezetett egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190322_Donald_Trump_Kim_Dzsong_Un_EszakKorea_szankciok_visszavonasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe5291c-b21b-4901-8ed9-9beb2debec12","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Donald_Trump_Kim_Dzsong_Un_EszakKorea_szankciok_visszavonasa","timestamp":"2019. március. 22. 20:55","title":"Trump kedveli Kim elnököt, ezért azonnal visszavonta a legújabb szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e614995a-a42b-4afc-8531-381ed2ac5c06","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság 1991-ben betiltotta, de az Orbán-kormány lopakodva visszahozná a személyi szám széles körű használatát. ","shortLead":"Az Alkotmánybíróság 1991-ben betiltotta, de az Orbán-kormány lopakodva visszahozná a személyi szám széles körű...","id":"201912__szemelyi_szam__rehabilitacio__nagy_testver__kod_de_zur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e614995a-a42b-4afc-8531-381ed2ac5c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64948600-5a2b-45bc-8573-3a5ad4f593fd","keywords":null,"link":"/itthon/201912__szemelyi_szam__rehabilitacio__nagy_testver__kod_de_zur","timestamp":"2019. március. 23. 10:00","title":"Újra megkísérti az államapparátust a \"szem.számnak ingere\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6cc02f-88f4-469f-8cab-810e4323a1b5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Személyekkel megpakolva, biciklikkel és csomagokkal teletömve is nyúztuk a legújabb oroszlános típust, melynek akkora a beltere, hogy még egy rögtönzött kispályás focimeccset is tudtunk benne tartani. Nem mellesleg a 7 ülésesekre járó állami támogatás is igényelhető rá. ","shortLead":"Személyekkel megpakolva, biciklikkel és csomagokkal teletömve is nyúztuk a legújabb oroszlános típust, melynek akkora...","id":"20190323_mindent_bele_teszten_a_terbajnok_csaladi_auto_a_peugeot_rifter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd6cc02f-88f4-469f-8cab-810e4323a1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81d767b-3438-4e13-b7a2-624792aac386","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_mindent_bele_teszten_a_terbajnok_csaladi_auto_a_peugeot_rifter","timestamp":"2019. március. 23. 16:00","title":"Mindent bele: teszten a térbajnok családi autó, a Peugeot Rifter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b1873a-4c6e-4963-a996-b92b28f55985","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sea Sheperd nevű nonprofit szervezet nagyon erős képet tett közzé, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a műanyagszennyezés súlyosságára.","shortLead":"A Sea Sheperd nevű nonprofit szervezet nagyon erős képet tett közzé, hogy ezzel hívja fel a figyelmet...","id":"20190322_sea_sheperd_allatvedelem_tengeri_elovilag_muanyag_szennyezes_kampany_sokkolo_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5b1873a-4c6e-4963-a996-b92b28f55985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc207fbb-ce65-4399-856f-065f28348c45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_sea_sheperd_allatvedelem_tengeri_elovilag_muanyag_szennyezes_kampany_sokkolo_fotok","timestamp":"2019. március. 22. 13:33","title":"Sokkoló képeket készítettek az állatvédők, hogy megmutassák, milyen nagy a baj a tengerekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7d9d5f-eba3-4ae9-9b30-b33225f788a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Medtronic nevű cég több mint 20 típusú eszközéről derült ki, hogy van bennünk egy biztonsági rés, így a hackerek hamis parancsokat küldhetnek a szívritmus-szabályozóknak.","shortLead":"A Medtronic nevű cég több mint 20 típusú eszközéről derült ki, hogy van bennünk egy biztonsági rés, így a hackerek...","id":"20190322_medtronic_szivritmus_szabalyozo_hacker_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa7d9d5f-eba3-4ae9-9b30-b33225f788a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9388cd9e-3f56-46ae-a6ac-fe542a5bde5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_medtronic_szivritmus_szabalyozo_hacker_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. március. 22. 14:03","title":"Beütött a baj: több százezer szívritmus-szabályozónál találtak biztonsági rést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79541eb-db35-40ef-89e5-13a6706a53f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban mutatkozhat be a közönségnek a kínai Nubia legújabb okostelefonja, a Red Magic 3, amivel egyértelműen a játékosokat szeretnék megcélozni.","shortLead":"Áprilisban mutatkozhat be a közönségnek a kínai Nubia legújabb okostelefonja, a Red Magic 3, amivel egyértelműen...","id":"20190323_nubia_red_magic_3_okostelefon_gamer_telefon_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d79541eb-db35-40ef-89e5-13a6706a53f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c094c2-1b1c-4dca-917a-a675a1eb1cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_nubia_red_magic_3_okostelefon_gamer_telefon_akkumulator","timestamp":"2019. március. 23. 11:03","title":"12 GB RAM és ventilátor is kerülhet az ütős új androidos telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3465f607-d0da-42b7-829d-fd9ad33c8eeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden a Penny Market alsónémedi központja előtt tüntetnek a tejtermelők az áruházban árult olcsó tej miatt. A terméktanács bejelentést tett a hatóságokhoz is. A tejtermelők szerint még Szlovákiában is drágábban árulják az üzletláncban most akciósan árult tejet. ","shortLead":"Kedden a Penny Market alsónémedi központja előtt tüntetnek a tejtermelők az áruházban árult olcsó tej miatt...","id":"20190323_Tejar_botrany_Kedden_tuntetnek_a_tejtermelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3465f607-d0da-42b7-829d-fd9ad33c8eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893a5c4-3a5f-4002-a4d1-9e713b7ed368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Tejar_botrany_Kedden_tuntetnek_a_tejtermelok","timestamp":"2019. március. 23. 08:45","title":"Tejár botrány: Kedden tüntetnek a tejtermelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]