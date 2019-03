Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jussie Smollett feljelentést is tett a rendőrségen azt állítva, hogy rasszista támadás érte. A hatóságok viszont más véleményen voltak.","shortLead":"Jussie Smollett feljelentést is tett a rendőrségen azt állítva, hogy rasszista támadás érte. A hatóságok viszont más...","id":"20190326_Megussza_a_szinesz_akit_azzal_vadoltak_hogy_sajat_magat_verette_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce540719-f4bb-437c-87e9-6771ad093ee6","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Megussza_a_szinesz_akit_azzal_vadoltak_hogy_sajat_magat_verette_meg","timestamp":"2019. március. 26. 21:55","title":"Megússza a színész, akit azzal vádoltak, hogy saját magát verette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bd0773-e0f9-4828-926c-7c1858431419","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy autófeltörés vezetett a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés feltárásához. ","shortLead":"Egy autófeltörés vezetett a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés feltárásához. ","id":"20190326_avar_kori_sir_feltaras_lovastemetkezes_regeszet_zalaapati","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75bd0773-e0f9-4828-926c-7c1858431419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38654b80-bd0f-43d2-b100-27c0591af869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_avar_kori_sir_feltaras_lovastemetkezes_regeszet_zalaapati","timestamp":"2019. március. 26. 14:03","title":"Ripityára törte a combcsontját az az avar kori lovas, akinek most mutatták be a sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba47251-6330-41b8-bc46-300e8d26e979","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy túlélés krónikáját írta meg Clara Royer francia irodalomtörténész, aki most arról is beszélt, miért tartotta a Nobel-díjat szerencse-katasztrófának Kertész Imre.","shortLead":"Egy túlélés krónikáját írta meg Clara Royer francia irodalomtörténész, aki most arról is beszélt, miért tartotta...","id":"20190326_Kertesz_Imre_nem_akart_a_holokauszt_bohocava_valni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba47251-6330-41b8-bc46-300e8d26e979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994c4d03-4adb-4f45-b896-2f3f9beb8e05","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Kertesz_Imre_nem_akart_a_holokauszt_bohocava_valni","timestamp":"2019. március. 26. 10:37","title":"„Kertész Imre nem akart a holokauszt bohócává válni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5bd5c3-d464-4b29-b247-d10d26884b27","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen szeretnénk megszólítani a bizonytalanokat, megerősíteni a magabiztosakat, és motiválni mindenkit, aki beküldené megörökített szenvedélyét. A szakmai zsűrit is kifaggatjuk.



","shortLead":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen...","id":"20190326_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Szornyi_Kriszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5bd5c3-d464-4b29-b247-d10d26884b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cafb5c-d8d2-4bb0-9985-06367a6658d6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190326_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Szornyi_Kriszta","timestamp":"2019. március. 26. 18:00","title":"Szerethető függőségeink – Mit mond a zsűri egyik tagja, Szörnyi Kriszta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","shortLead":"A bécsi férfi beismerte, hogy néhány hónapja pénzt kapott az új-zélandi lövöldözőtől.","id":"20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ddd143-2afb-4a80-ae11-db99eae08336","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_Egy_becsi_szelsojobboldali_lakasan_tartottak_hazkutatast_az_ujzelandi_merenylettel_kapcsolatban","timestamp":"2019. március. 26. 18:13","title":"Egy bécsi szélsőjobboldali lakásán tartottak házkutatást az új-zélandi merénylettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ad15dc-f3e0-425f-919d-a24d026c5941","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leginkább azt kérdőjelezik meg, ha már eloltották a járművet, miért kell felfeszegetni az ajtókat például.","shortLead":"Leginkább azt kérdőjelezik meg, ha már eloltották a járművet, miért kell felfeszegetni az ajtókat például.","id":"20190327_autotuz_video_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ad15dc-f3e0-425f-919d-a24d026c5941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29ef464-712f-4ca4-8e93-7b89e1333656","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_autotuz_video_mercedes","timestamp":"2019. március. 27. 09:07","title":"Kétmilliós nézettségnél jár egy videó, amin egy autót oltanak a tűzoltók, elsőre elég barbár módon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba7037c-bdbe-4a8d-91a9-bd5b2c0d7a18","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Elindult Gryllus Dorka és Simon Kornél fakanál-párbaja: az Ízig-vérig című című gasztroromantikus vígjátéksorozat. Akár még jó is kisülhet a dologból.","shortLead":"Elindult Gryllus Dorka és Simon Kornél fakanál-párbaja: az Ízig-vérig című című gasztroromantikus vígjátéksorozat. Akár...","id":"20190326_Sokat_nem_rohogtunk_de_nagyon_ehesek_lettunk__beleneztunk_a_Viasat_uj_sorozataba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba7037c-bdbe-4a8d-91a9-bd5b2c0d7a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b797473-50f0-4bc7-a750-ca53c7d9bbe7","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Sokat_nem_rohogtunk_de_nagyon_ehesek_lettunk__beleneztunk_a_Viasat_uj_sorozataba","timestamp":"2019. március. 26. 13:54","title":"Sokat nem röhögtünk, de nagyon éhesek lettünk – belenéztünk a Viasat új sorozatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ez már a tizedik ilyen eset.","shortLead":"Ez már a tizedik ilyen eset.","id":"20190326_Megint_afgan_menekultet_eheztettek_a_magyar_tranzitzonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a2bd5d-0481-4709-8385-7216712390b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Megint_afgan_menekultet_eheztettek_a_magyar_tranzitzonaban","timestamp":"2019. március. 26. 12:18","title":"Terhes feleségével érkező menekültet éheztettek a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]