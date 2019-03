Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Honvédelmi Minisztérium cége fogja szerelni a légimentők haszonbérletben üzemeltetett rendőrségi helikoptereit, amelyeket ugyanezen a cégen keresztül vásároltak Norvégiából. Arról a honvédségi cégről van szó, amelyik az egyik „nem kormánygép” honvédségi business jet tulajdonosa. A beszerzésből épp csak a légimentőket sikerült kihagyni.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium cége fogja szerelni a légimentők haszonbérletben üzemeltetett rendőrségi helikoptereit...","id":"20190328_Lopakodo_mentohelikoptereket_vett_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74743163-d292-4c60-aa4e-d276d579d1e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Lopakodo_mentohelikoptereket_vett_a_kormany","timestamp":"2019. március. 28. 14:55","title":"Csak a légimentőket nem vonták be a mentőhelikopterek szövevényes beszerzésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A délit április 6-tól zárják le. ","shortLead":"A délit április 6-tól zárják le. ","id":"20190330_Ma_adjak_at_a_3as_metro_felujitott_szakaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950a0847-13ec-4ffa-a05c-a10d51ff93c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Ma_adjak_at_a_3as_metro_felujitott_szakaszat","timestamp":"2019. március. 30. 08:13","title":"Ma adják át a 3-as metró felújított szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","shortLead":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","id":"20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bb7d4b-0256-4803-b96d-9595b8052f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","timestamp":"2019. március. 28. 18:04","title":"Életet mentett egy kamu segélykérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráadásul ha a magyarok hibájából csúszás vagy költségnövekedés van, azt az orosz fél ráterhelheti a magyar félre.","shortLead":"Ráadásul ha a magyarok hibájából csúszás vagy költségnövekedés van, azt az orosz fél ráterhelheti a magyar félre.","id":"20190329_Javor_Az_oroszok_harom_ev_altalanos_garanciat_vallaltak_Paks_IIre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c36b2d9-a2e6-479c-ba3b-85d1582cdf7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_Javor_Az_oroszok_harom_ev_altalanos_garanciat_vallaltak_Paks_IIre","timestamp":"2019. március. 29. 13:48","title":"Jávor: Az oroszok három év általános garanciát vállaltak Paks II-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bca1019-cebd-4b59-b68a-791c7e82acfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez a világ legkönnyebb selyemruhája, és kétezer éve készült. ","shortLead":"Ez a világ legkönnyebb selyemruhája, és kétezer éve készült. ","id":"20190329_Megfejtettek_a_mindossze_49_grammos_osi_kinai_selyemoltozet_titkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bca1019-cebd-4b59-b68a-791c7e82acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d66ab7-b734-4cc8-aedb-252cc3e74f0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_Megfejtettek_a_mindossze_49_grammos_osi_kinai_selyemoltozet_titkat","timestamp":"2019. március. 29. 19:03","title":"Megfejtették a mindössze 49 grammos ősi kínai selyemöltözet titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f5188f-5505-4e9e-af6e-ce2a73c96956","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizonytalan Brexit olyan hatásmechanizmusokkal járhat, amit vélhetően nem tud átvészelni az egyébként is gondokkal küzdő brit autógyártás. ","shortLead":"A bizonytalan Brexit olyan hatásmechanizmusokkal járhat, amit vélhetően nem tud átvészelni az egyébként is gondokkal...","id":"20190328_autoipar_brit_brexit_wto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25f5188f-5505-4e9e-af6e-ce2a73c96956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3675799e-b3db-4928-9693-b153cdbe87e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_autoipar_brit_brexit_wto","timestamp":"2019. március. 28. 12:22","title":"Közel van, hogy összeomoljon a brit autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban hivatalos formát nyert az internet legújabb biztonsági szabványa, a WebAuthn, ami a \"jelszavak\" új korát hozhatja el.","shortLead":"A napokban hivatalos formát nyert az internet legújabb biztonsági szabványa, a WebAuthn, ami a \"jelszavak\" új korát...","id":"20190329_jelszo_biometrikus_azonositas_webauthn_hitelesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae871c22-e0c1-4aed-9ce9-5cd4ed95d906","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_jelszo_biometrikus_azonositas_webauthn_hitelesites","timestamp":"2019. március. 29. 17:03","title":"A jelszavak után ez lehet az új divat az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Víz nélkül az űrhajósok nem tudják kimosni a ruháikat, így ha elpiszkolódnak, újra váltanak. ","shortLead":"Víz nélkül az űrhajósok nem tudják kimosni a ruháikat, így ha elpiszkolódnak, újra váltanak. ","id":"20190329_Vilagur_mosogep_orosz_tudosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb4a74a-a426-44c5-9787-7f4ac8fc9798","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_Vilagur_mosogep_orosz_tudosok","timestamp":"2019. március. 29. 17:44","title":"A világűrben használható mosógépet fejlesztenek orosz tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]